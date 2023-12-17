İtalyan SWM iki modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı

CARMEDYA.COM – Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM markası, Türkiye pazarına iki yeni benzinli SUV modeliyle giriş yaptı.

Türkiye’de Atmo Grubu tarafından temsil edilen marka, 1.5 litre benzinli motorla donatılan G01 ve G01F modellerinin satışına başladı. İtalyan tasarım çizgileri ve boyutlarıyla dikkat çeken C-SUV segmentinde yer alan modeller çok yönlü kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

SWM G01’in Comfort donanımlı ve manuel şanzımanlı versiyonu 922 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunulurken, aynı modelin Elite donanım paketli ve DCT şanzımanlı versiyonu ise 1 milyon 199 bin 500 TL fiyat etiketine sahip. Premium adı verilen tek donanım paketiyle satışa sunulan ve DCT şanzımanla kombine edilen G01F’in anahtar teslim fiyatı ise 1 milyon 270 bin TL olarak belirlendi.

SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo & ATMO Grup Türkiye CEO’su Anton Chernov

5 yıl ya da 150 bin kilometre garanti

Moda ve tasarımın başkenti Milano’daki SWM tasarım stüdyolarında tasarlanan G01 ve G01F modelleri, İtalyan tasarımını Alman mühendisliğiyle bir arada sunuyor. G01 ve G01F, SWM Ar-Ge merkezi ve İtalyan Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde ünlü markaların teknolojileri kullanılarak geliştirilen 1.5T motorlarıyla öne çıkıyor. SWM modelleri, Türkiye pazarı için, uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile satışa sunuluyor.

SWM’nin içinde İtalyan ruhu taşıyan bir İtalyan markası olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo, “Şu anda pek çok tanınmış şirket kısmen veya tamamen Çinli yatırımcılara ait. Bu ortaklıklar iki tarafa da avantaj sağlıyor. SWM bu sinerjinin çok iyi bir örneği ve artık biz de SWM olarak Türkiye pazarında yerimizi aldık” dedi. Türkiye pazarının çok rekabetçi olduğunu ifade eden Li Guo, “Birçok küresel oyuncu Türkiye pazarında iyi ürünlerle yer alıyor. Ancak SWM modellerinin sağladığı genel pakete baktığımızda kendi pazarını bulacağını ve müşterisinin saygısını kazanacağını düşünüyoruz. SWM olarak Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz, Arjantin ve Singapur dahil olmak üzere dünya çapında 30’dan fazla ülkede yer alıyoruz. 2023 yılı için toplam satış hacmimizin dünya çapında 240 bin adet araç seviyesinde olmasını bekliyoruz. Satışlarımız her yıl artmaya devam ediyor. Türkiye de küresel satışlarımıza önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.

Hedef orta vadede ilk 10 marka arasına girmek

SWM’i Türkiye’de temsil eden ATMO Grubu’nun Türkiye CEO’su Anton Chernov ise, tasarım, kalite ve fiyat açısından SWM modellerinin segmentlerinin en iyi fiyat-performans oranını sunduğunu kaydetti. SWM modellerinin İtalya’da tasarlandığını vurgulayan Anton Chernov, “Araçlarımız Alman teknolojisi ve mühendisliğini kullanıyor. Yüksek donanım özelliklerine sahip SWM modelleri rakiplerine kıyasla çok daha geniş dingil mesafesi ve gövde boyutuyla da öne çıkıyor. Gerçek İtalyan tasarımının yanı sıra aracın kalitesi ve boyutlarının büyüklüğü, aile odaklı müşteriler tarafından çok sevilecek. SWM modelleri sadece pratik modeller olmakla kalmayıp, aynı zamanda sportif ve şık bir görünüme de sahip olduklarından çok daha geniş bir kitleye hitap edecekler. Araçlarımızın aileler tarafından çok beğenileceğinden eminiz” dedi. SWM’in SUV segmentinde yer alan en dengeli otomobilleri sunduğuna işaret eden Anton Chernov, şöyle devam etti: “SWM, şık bir otomobil arayışı içerisinde olanlar için İtalyan tasarımını, teknoloji arayan müşteriler için Alman teknolojilerini sunuyor. G01 ve G01F’nin ön siparişlerini toplamaya bu ay başladık. İlk teslimatlar ise ocak ayında yapılacak. 2024’ün ilk çeyreğinde de ürün gamımızı, 3’ü SUV ve 1’i de ticari araç olmak üzere 4 yeni modelle genişleteceğiz. Türkiye pazarında hedefimiz 2024 yılında ilk 20 marka arasında yer almak. Orta vadede hedefimiz ise Türkiye’de en fazla tercih edilen ilk 10 marka arasında yer almak. Kısa vadede Türkiye’nin büyük şehirlerindeki organizasyon yapımızı tamamlamayı planladık. Buna göre İstanbul ve Ankara’da satış ve satış sonrası hizmetleri verecek bayilerimiz ocak ayında tamamen hazır olacak. Ardından 2024 yılı sonuna kadar 12 farklı şehirde toplam 14 bayi açmayı planlıyoruz” dedi.

SWM G01

SWM G01, İtalyan tasarım karakterini güçlendiren ön ızgara, akıcı çizgileri ve aerodinamik unsurlarıyla dikkat çekiyor. Model, tamamen LED aydınlatma sistemi, arka hava girişleri ve standart olarak sunulan 18 inçlik çift renkli alüminyum jantlara sahip. Arka bölümde yer alan köpek balığı yüzgeci anten, aracın tasarımına modern ve aerodinamik bir dokunuş katıyor.

G01’in aerodinamik verimliliğini artırmak için geliştirilen arka hava girişi, kontrollü bir hava akışı sağlayarak Alman mühendisliğiyle geliştirilen 1.5T motorun soğutulmasını ve genel performansının iyileştirilmesini sağlıyor. 4670 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1740 mm yüksekliğe sahip olan G01, segment boyutlarını aşıyor ve 2750 mm’lik aks mesafesi ile yol tutuş ve iç mekan genişliğine katkı sunuyor.

SWM G01, Türkiye’de Comfort ve Elite olmak üzere iki farklı donanımla satışa sunuldu. Comfort donanımında motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken, Elite donanım versiyonunda ise 7 ileri DCT şanzıman yer alıyor.

SWM G01’de 10” boyutundaki dokunmatik bilgi-eğlence sistemi Bluetooth teknolojisiyle donatılırken dahili navigasyon sistemi de bulunuyor. Kullanımı kolay ve sezgisel 10” bilgi-eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto gibi gelişmiş bilgi-eğlence sistemlerini de destekliyor. Kaliteli malzemeler ve ergonomik koltuklar öne çıkarken, deri malzemeler G01’in kalite algısını bir üst seviyeye taşıyor. İç mekânda yer alan 5 adet Hi-Fi teknolojili hoparlör sistemi üst düzey ses deneyimi sunuyor.

Ferah bir iç mekâna sahip olan G01, 7” boyutundaki dijital IPS gösterge paneliyle güncel teknolojileri sunuyor. Dijital gösterge paneli, her koşulda okunabilirliği maksimum seviyede tutuyor. Sürücünün ihtiyacı olan tüm bilgilere bu ekrandan ulaşılabiliyor.

Kablosuz akıllı telefon şarjı, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip bardak tutucuları gibi özelliklerle günlük hayatı kolaylaştıran pratik bir iç mekân deneyimi sunan G01, 360 derece HD kamera özelliği sayesinde sürücünün özellikle şehir içinde park ederken zaman kazanmasını sağlıyor. Sınıfında ender donanımlardan video kayıt cihazı (VDR) ise seyahat esnasında önemli anları videoya çekerek sürüşleri kayıt altına almaya olanak tanıyor.

Gelişmiş güvenlik donanımlarıyla gelen SWM G01 ve G01F modellerinde yer alan Yokuş Destek Sistemi (HCC) hem yokuşları tırmanırken hem de inerken sürüş konforunu korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca yol koşullarına göre aracın hızını optimize ederek daha güvenlik bir sürüş imkânı sunuyor.

Hem G01’in hem de G01F’in dinamik ve sportif sürüş karakteri Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) ile güçlendiriliyor. Böylece zorlu koşullarda yol tutuş korunarak daha güvenli ve dengeli bir sürüş sağlanıyor. Çift Ön Hava Yastığı ile yaşam alanını her yönden koruyan G01, önden gelen darbelerde temel koruma sağlayarak sürücünün ve yolcuların daha güvenli şekilde seyahat etmesine olanak sağlıyor. Her iki SUV modelinde de yer alan Arka Görüş Kamerası ve Arka Park Sensörü, sürücünün dar alanlarda zahmetsizce manevra yapmasına olanak tanıyor.

Alman teknolojileriyle geliştirmiş yüksek verimli motor

SWM Ar-Ge merkezi ve İtalyan Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde Alman teknolojileri kullanılarak üretilen SWD15T kodlu 1.5 litre hacmindeki turbo beslemeli benzinli motor hem yüksek verimlilik sunuyor hem de istendiğinde sportif sürüş ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor. 112kW/150 HP güç üretebilen bu motor, performans ve verimlilik dengesiyle dikkat çekiyor.

SWM G01F

G01F, ön tarafta yer alan sportif ve büyük ızgarası, akıcı ve dinamik karakterini pekiştiren çift egzoz çıkışları ve tamamen LED aydınlatma sistemi gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Dört tekerlekten disk fren ve arkada yarı bağımsız süspansiyon sistemiyle hem sürüş keyfini hem de konforu artıran özelliklerle gelen G01F, 4670 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1740 mm yüksekliğe sahip.

Moda ve tasarımın başkenti olan Milano’da bulunan SWM tasarım stüdyolarında tasarlanan G01F, agresif tasarım hatlarıyla dinamik bir görünüme sahip. Çift çıkışlı egzoz, GO1F’in İtalyan tasarımında yer alan sportif noktaları vurguluyor ve egzoz gazının daha verimli bir şekilde atılmasını sağlıyor. Böylece motorun genel performansına da katkıda bulunuluyor.

112kW/150 HP güç ve 215 Nm tork üretebilen, Alman teknolojisiyle geliştirilmiş verimli ve yüksek performanslı motor, G01F’in sportif sürüş karakterini 7 ileri DCT şanzıman sistemiyle birlikte sunuyor. 7 ileri DCT şanzıman sistemi, otoyol hızlarında bile verimliliğin en üst düzeye çıkmasını sağlıyor. Model, sarsıntısız ve konforlu vites geçişlerine sahip.

Ayrıca Start&Stop teknolojisi, aracın hareket etmediği anlarda motorun kapanmasını sağlarken hem çevre dostu bir sürüş imkânı sunuyor hem de gereksiz yakıt tüketimini ortadan kaldırıyor. SWM’in yüksek sürüş keyfi sunan sportif ve pratik SUV modeli G01F, ülkemizde Premium donanım seviyesi ile satışa sunulurken hem sportif hem de pratik kullanım ihtiyaçlarına yanıt verebilen özelliklerini tüketicilerle buluşturuyor.

G0F1, sürücüsüne günlük yaşamı kolaylaştırmaya yarayan birçok özellik sunuyor. Anahtarsız Giriş özelliği, Elektrikli Bagaj Kapağı, Kablosuz Akıllı Telefon Şarjı gibi birçok pratik özellik iç mekânın kalite algısını yükseltirken hem sürücülere hem de yolculara maksimum konforlu bir seyahat deneyimi vadediyor. 9 adet Hi-Fi teknolojisine sahip hoparlör, sportif iç mekânın kalite ve lüks algısını, eğlenceli yolculuklarla buluşturuyor.