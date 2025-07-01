STD Stenco’yu tanıttı

CARMEDYA.COM – Türkiye’de bağlantı elemanları ve hırdavat sektöründe faaliyet gösteren Standart Cıvata (STD), Norm Holding çatısı altında hem ulusal hem de küresel pazarda büyümesini sürdürüyor.

Türkiye genelindeki lojistik altyapısı ve 50’den fazla ülkeye uzanan ihracat ağı ile bağlantı elemanları ve hırdavat sektörünün önemli oyuncularından olan STD, depo ve sipariş yönetiminde öne çıkan STenco markası ve yeniden yapılandırılan organizasyonu ile ilgili bilgileri paylaştı.

Depo ve sipariş yönetimi alanında özel olarak geliştirilen web portalı ile STenco; yenilikçi Kanban sistemleri ve portala entegre ERP altyapısı ile iş ortaklarına daha hızlı, şeffaf ve sürdürülebilir süreçler sunmayı hedefliyor. Şirket, bu yılın ikinci yarısında devreye alacağı yeni stok yönetim sistematiğiyle müşteri deneyimini ileri taşımayı hedefliyor.

STD Genel Müdürü Kuntay Ayberkin

STD Genel Müdürü Kuntay Ayberkin, sektördeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye’de bağlantı elemanları sektörü 250 bin çeşit ürünle yılda 1 milyon tona yaklaşan üretim hacmine ve 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine sahip. Biz de, bu dev ekosistemin en güçlü aktörlerinden biri olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Avrupa üretiminde ilk üçte yer alan sektörümüz, küresel büyüme potansiyeli açısından büyük fırsatlar barındırıyor. Özellikle Orta Doğu ve Afrika pazarlarında artan talep ve Avrupa’daki sürdürülebilir ürün ihtiyacı ve tedarik zinciri değişimleri, 2030 stratejilerimizi şekillendiriyor.”

Bağlantı elemanları sektöründe yaşanan dijital dönüşüme yönelik yatırımlar yapan STD; robotik istifleme, otomatik ayıklama ve gelişmiş stok yönetimi teknolojileri ile tedarik zincirinde hız, verimlilik ve sürdürülebilirliğe odaklanıyor.

Şirket, özellikle otomotiv, inşaat, enerji ve havacılık gibi stratejik sektörlerdeki artan bağlantı elemanı talebine yönelik çözümler geliştiriyor.