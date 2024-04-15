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Nissan Formula E Takımı Misano’dan zaferle döndü

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Nissan Formula E Takımı, Oliver Rowland’ın ilk Misano E-Prix’sini kazanmasıyla bu sezon ilk zaferini elde ederken, Sacha Fenestraz da her iki yarışta da puanlar toplamayı başardı.

İtalyada Misano’daki yarış pisti Marco Simoncelli’de Cumartesi yapılan yarışa beşinci sırada başlayan Rowland, yarış boyunca güçlü bir tempo sergileyerek mükemmel bir performans ortaya koydu. Çizgiyi ikinci sırada geçen Rowland, diğer sürücünün diskalifiye edilmesinin ardından yarışın galibi oldu.

İtalya’daki sonuçlar ile birtlikte Rowland pilotlar sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Nissan Formula E Takımı ise Takımlar Şampiyonasında 100 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Formula E şimdi Monaco E-Prix’si için Monte-Carlo’ya gidiyor. Etkinlik 27 Nisan’da gerçekleşecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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