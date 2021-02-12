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Suzuki’den 4×2 fiyatına 4×4!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Yoğun kar yağışının beklendiği bu günlerde Suzuki, Vitara için şubat ayına özel “4×4 Bizden” kampanyasını duyurdu.

Bu kapsamda Suzuki Vitara’nın, en yüksek donanım seviyesindeki GLX Premium versiyonunda, 330 bin 800 TL olan 4×2 model fiyatına, ALLGRIP 4×4 sürüş teknolojisine sahip modeli satışa sunuluyor.

Suzuki, şubat ayı boyunca Vitara alımlarında kredi kullanmak isteyenlere de en uygun kredi koşullarını sağlıyor. Ay boyunca geçerli olacak kredi kampanyası dâhilinde; Vitara, kullanıcılarına 120 bin TL’ye 24 ay boyunca yüzde 0,83 faizli kredi avantajı sunuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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