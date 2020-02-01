Renault’da Luca de Meo dönemi

CARMEDYA.COM – Renault Grubu Yönetim Kurulu, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Luca de Meo’yu Renault S.A.’nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Renault s.a.s’ın Başkanı olarak atama kararı aldığını açıkladı.

Yönetim Kurulu, atama sürecinde Luca de Meo’nun tüm kariyeri boyunca edindiği deneyimlerinin ve başarılarının Renault Grubu’nun gelişmesi ve dönüşmesine her yönden katkı sağlayacak nitelikler olduğunun göz önünde bulundurulduğunu bildirdi.

Renault S.A.’nın Geçici İcra Kurulu Başkanı Clotilde Delbos, Luca de Meo göreve gelene dek İcra Kurulu Başkanı olarak görevlerini yerine getirmeye devam edecek. Yönetim Kurulu ayrıca, 1 Temmuz 2020’den itibaren geçerli olacak şekilde Clotilde Delbos’un İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanması için de olumlu görüş bildirdi.

Clotilde Delbos – Renault S.A. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu, Grup Renault’nun yeni yönetimine güvenlerinin tam olduğunu ifade etti ve yeni liderlere görevinde başarılar diledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard açıklamasında: “Grup ve İttifak için belirleyici bir adımı simgeleyen bu yeni yönetimden çok memnunum. Luca de Meo, hızla gelişen ve değişen otomotiv dünyasında çok başarılı bir strateji uzmanı ve vizyonerdir. Hem sektöre yönelik uzmanlığı hem de otomobillere olan tutkusu Luca de Meo’yu Grup için de çok değerli kılıyor. Olağanüstü bir biçimde Grubun geçici yönetimini üstlenen Clotilde Delbos’a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Görevde bulunduğu her gün, Renault’ya olan bağlılığını ve Grubun başarısı konusundaki kararlılığını göstermiştir. Birlikte, yenilenmiş ve güçlenmiş İcra Komitesi’nin de desteğiyle, Renault’nun hedefleriyle örtüşecek yüksek kaliteli ve farklı birçok yeteneğe sahip bir ekip oluşturacaklar ” dedi.