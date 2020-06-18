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Fiat Professional’dan 4 Ay ödemesiz sıfır faiz kampanyası!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Fiat Professional, Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde faizleri sıfırlarken ödemeleri erteliyor.

Fiat Professional’ın Haziran ayı satış kampanyasında, Koç Fiat Kredi (KFK) ayrıcalığıyla tüm Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 60 bin TL’ye 15 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Ödemelerin 4 ay sonra başladığı kredi kampanyasıyla Fiat Professional, Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde ticaretin erbaplarına önemli bir kolaylık sağlamış oluyor.

Ducato’da fırsat sürüyor

Fiat Professional, ürün gamının güçlü üyelerinden Ducato modelleri için de cazip kredi avantajları sunmayı sürdürüyor.

Kampanya kapsamında, 60 bin TL’ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranlı kredi imkanı ay boyunca geçerliliğini koruyor.

Ducato’yu tercih edecekler, yine KFK ayrıcalığıyla araçlarını hemen teslim alıp ilk ödemelere 4 ay sonra başlıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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