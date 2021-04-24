Toyota’dan elektrikli konzept: bZ4X

CARMEDYA.COM -Toyota, Şangay Otomobil Fuarı’nda yakında piyasaya sunulacak olan elektrikli Toyota bZ4X modelinin konsept versiyonunu gösterdi.

Ön gösterimi gerçekleştirilen bu yeni konsept, sıfır emisyonlu bataryalı elektrikli araçlar serisinin ilki olarak öne çıkıyor. Toyota bZ (beyond Zero/Sıfırın ötesinde) yeni ürün gamıyla birlikte global olarak yeni elektrikli araçlar da tanıtacak.

Bu yeni ürün gamının ilki ve dört tekerlekten çekiş sistemine (AWD) sahip olan orta ölçekli SUV model Toyota bZ4X Concept, Toyota’nın sadece bir otomobil şirketi olmaktan herkes için mobilite üreten bir şirket olmaya giden yolun önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Konseptteki ‘bZ’ kısaltması ‘beyond Zero/Sıfırın ötesinde’ isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota’nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor. Toyota bu araçla birlikte aynı zamanda topluma, bireylere ve çevreye yeni faydalar sağlamayı da amaçlıyor.

Yeni Toyota bZ4X Concept aracı, Toyota ile Subaru işbirliğiyle her şirketin kendine özgü becerilerini ve deneyimlerini temel alarak geliştirildi. Bu aracın üretim versiyonunun ise, 2022’nin ortasında satışa sunulması planlanıyor.

Dinamik ve çok yönlü tasarım

Sadece bir araçtan daha fazlası olan Toyota bZ4X Konsepti, aynı zamanda tüm yolculukları daha konforlu hale getiriyor ve insanların keyif alacakları bir araç yaratmanın önünü açıyor. Hiçbir noktadan ödün vermeden insanların elektrikli araçtaki yüksek beklentilerini karşılayacak şekilde dikkat çekici tasarıma sahip Toyota bZ4X Konsepti, dinamizmi ve çok yönlülüğü birleştiriyor.

Bir SUV’un yüksek sürüş pozisyonuna sahipken, aynı zamanda yola sağlam basan bir görünüm sunuyor. Aracın gövdesindeki duygulara hitap eden yüzeyler dikkat çekici bir tarzda bir araya getirilmiş. Aracın ön bölümünde bilindik ön panjur tasarımından vazgeçilerek bunun yerine “çekiç başlı” form içerisinde sensörler, ışıklandırmalar ve aerodinami parçaları yer alıyor.

Büyük bir D segmenti kadar geniş

Toyota bZ4X Konsepti, elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen yeni e-TNGA modüler platformu üzerine yapıldı. Uzun aks aralığı ve kısa ön-arka çıkıntılarıyla birlikte geniş bir kabine sahip aracın arka diz mesafesi ise, büyük bir D segmenti modeli ile benzer seviyede.

Aracın ön yaşam alanı ise, bir “sürüş modülü” etrafında tasarlandı. Böylece sürücüye, yol ve önemli bilgilerle direkt olarak bağlantıda olma hissi veriliyor. Alçağa konumlandırılan ön konsol panoramik bir görüş açısı sağlarken daha ferah bir atmosfer getiriyor. Kontroller kolay kullanım için orta konsolda toplandı. Dijital sürücü göstergeleri direksiyonun üzerinde konumlandırıldı. Böylece sürücü, bilgileri gözünü yoldan minimum oranda ayırarak görebiliyor.

Optimize edilmiş sürüş menzili

Geliştirme programı, Toyota’nın 20 yılın üzerindeki araç elektrifikasyon liderliğinin getirdiği faydalar ve markanın belirleyici kalite, dayanıklılık ve güvenilirliğiyle birlikte gerçekleştirildi. Bu sayede motor, kontrol ünitesi ve batarya yönetim sisteminden oluşan elektrikli güç ünitesi, sınıfının lideri verimliliğe ve oldukça rekabetçi bir sürüş menziline sahip oldu. Aracın çevreci profili, aynı zamanda aracın üzerinde bulunan ve menzili artıran solar şarj sistemiyle güçlendiriliyor.

Toyota’nın hibrit ve dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen hibrit araçları için geliştirdiği batarya teknolojisinin getirdiği kapsamlı deneyim sayesinde, Toyota bZ4X Konsepti için kullanılan daha büyük, daha güçlü batarya, yüksek güvenilirlik, kalıcı performansı ve soğuk iklimlerde dahi sürüş menzilini koruyacak şekilde geliştirildi.

Gerçek SUV tarzı yüksek dört çeker kapasitesi

Toyota bZ4X Konsepti’nde yer alan AWD sistemi, ön ve arka akslarda yer alan elektrik motorlarıyla gerçekleştiriliyor. Toyota’nın bu alandaki zengin geçmişi ve derin deneyimiyle birlikte Toyota bZ4X, dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Sistem Toyota bZ4X Konsepti’ne gerçek off-road kapasitesi sağlarken, aynı zamanda her yol koşulunda ekstra güvenlik sağlıyor.

Yeni teknolojik özelliklerle geliştirilen Toyota bZ4X Konsepti ile dünyada ilk kez seri üretim bir araçta farklı tasarıma sahip elektronik direksiyon bağlantı sistemi kombine edilecek. Bu teknoloji sürücüye daha iyi bir kontrol sağlarken, bozuk yol yüzeylerinde yaşanacak rahatsızlıkları ortadan kaldırıyor. Elektronik sistemle birlikte geleneksel, dairesel direksiyonun yerini yeni direksiyon şekli aldı. Bu yeni teknoloji, sürücünün dönüş yaparken ellerini direksiyonla birlikte çevirme ihtiyacını ortadan kaldırarak araca daha fazla eğlenceli sürüş katıyor.

Toyota bZ yeni elektrikli araçlardan daha fazlası

Toyota bZ4X Konsepti, Toyota’nın yeni bZ, yani beyond Zero adlandırma kuralını taşıyan ilk modeli oldu. Toyota, 2025’e kadar 7 Toyota bZ modeli dahil olmak üzere 15 bataryalı elektrikli model sunmayı hedefliyor.

Bu yeni bataryalı elektrikli araç serisi, insanların mevcut araçlarından herhangi bir rahatsızlık yaşamadan elektrikli araca geçiş yapmalarına olanak sağlıyor ve elektrikli otomobilin sunabileceği tüm faydalarını ortaya koyuyor.

Toyota’nın yeni bZ modelleri aynı zamanda karbon nötr hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlayacak. Üretim, dağıtım, kullanım, geri dönüşüm ve son imha dahil olmak üzere aracın tüm yaşam çevrimi boyunca CO2 emisyonunun nötr olması hedefleniyor.

Toyota beyond Zero bakış açısını dört noktada değerlendiriyor. Bunların ilki ve en önemlisi “Sen ve Çevre” olarak konumlandırılıyor. Sadece aracın hareket ettiği enerji dikkate alınmıyor. Aynı zamanda solar güç gibi rejeneratif veya yenilenebilir enerjinin de nasıl kullanılabileceğini değerlendiriyor.

İkinci nokta ise, “Sen ve Otomobilin” olarak tanımlanıyor. Tamamen özel bir platform üzerine tasarlanan bataryalı elektrikli araç, son teknolojik özelliklerin kullanımını sağlarken aynı zamanda üstün bağlantı özellikleriyle güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi getiriyor.

Üçüncü olarak “Sen ve diğerleri” bakış açısı, insanlarla etkileşime girebilecek ve birlikte deneyimlerin paylaşılacağı geniş ve sessiz bir yaşam alanı olan elektrikli aracı temsil ediyor.

Son olarak “Sen ve Toplum” ise, topluma daha geniş açıdan bakarak, herkes için dünyayı daha iyi bir yer yapmayı hedefliyor.

Konsept Toyota’nın elektrifikasyon liderliği üzerine kuruldu

Yeni Toyota bZ4X Konsepti, Toyota’nın dünyanın ilk seri üretim hibrit aracı olan ilk Prius’u tanıtmasıyla birlikte 20 yıldan daha fazla süre önce başlayan sıfır emisyona ulaşma yolculuğunun son kilometre taşını temsil ediyor.

Toyota o zamandan bu yana araç elektrifikasyonunda her zaman sınırları zorladı ve hibrit teknolojisinin verimliliğini artırdı. Dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen hibrit araçlar ve hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçların geliştirilmesiyle ilgili yeni fırsatlar ortaya koydu. Toyota, şu ana kadar 140 milyon ton civarında CO2 tasarrufu sağlayarak 17 milyondan daha fazla elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. 2010-2019 yılları arasında yürüttüğü elektrifikasyon çalışmaları, Toyota’nın ortalama araç CO2 emisyonlarını global olarak yaklaşık yüzde 22 düşürmesine katkı sağladı.

Toyota ‘bZ’ aynı zamanda geleceğin mobilitesinde Toyota’nın sıfır emisyonun ötesine odaklandığının altını çiziyor. “Herkes için Daha İyi Mobilite” sunma hedefiyle beyond Zero, Toyota’nın daha yüksek sürüş deneyimi sağlayan ürünler ve hizmetler sunması, daha iyi bağlantı deneyimleri ve tüm sürücülere güvenli bir çevre sunmayı amaçlıyor. Tüm bunlar nihai hedef olarak dünyada daha iyi bir toplum yaratmayı hedefliyor.

Toyota buna ulaşmak adına elektrifikasyon teknolojilerini farklı pazarlara ve araç kullanım tiplerine uygun olacak şekilde hibritler, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen hibritler, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçlar ve bataryalı elektrikli araçlar olmak üzere geniş çerçeveden değerlendiriyor. Buna ek olarak Toyota temiz enerji kaynağı olarak hidrojenli araç teknolojilerini sadece otomobil olarak değil aynı zamanda ağır ticari araçlar, trenler ve gemiler olmak üzere farklı kullanım alanları için de göz önünde bulunduruyor.

Elektrik motorlu ürün gamı genişliyor

Toyota 2025 yılına kadar, global olarak ürün gamında 70’ten fazla elektrik motorlu araç sunacak. Bunların en az 15 adedi ise, bataryalı elektrikli araç olacak.

2025’te Avrupa’da güç ünitesi satış oranları yüzde 70 hibrit, yüzde 10’dan daha fazlası dışarıdan kabloyla şarj edilebilen hibrit, ve yine yüzde 10’dan daha fazlası bataryalı elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli olmak üzere sıfır emisyonlu modeller şeklinde dönüşecek.