MINI ELECTRIC Türkiye’de ilk sahibine kavuştu

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI’nin, uzun süredir beklenen yüzde 00 elektrikli ilk seri üretim modeli MINI ELECTRIC, Türkiye’deki ilk sahibine teslim edildi.

Hem şehirli hem de elektrikli oluşuyla MINI tutkunlarına yeni bir yaşam tarzı sunan MINI ELECTRIC, Classic donanım paketi ve Metalik Gri/Moonwalk renk tercihiyle, İstanbul’da yaşayan Bora Atakol’un oldu.

50 kW’lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80’ini sadece 35 dakikada doldurabilen MINI Electric, özel olarak geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 232 km’ye kadar menzili ile dikkat çekiyor.