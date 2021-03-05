Goodyear’dan yeni hafif ticari araç lastiği

CARMEDYA.COM – Goodyear, EfficientGrip Cargo serisinin en yeni modeliyle hafif ticari araç ürün portföyünü genişletiyor.

AXA Sigorta ve AXA Partners işbirliği ile lastik sigortası hizmeti de sunan markadan aynı anda 4 adet Goodyear EfficientGrip Cargo 2 lastik satın alan kullanıcılar, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde www.goodyearyanimda.com adresinden aktivasyon işlemini tamamlayarak üyeliğinin aktif olmasıyla, fatura tarihi itibarı ile 1 yıl süresince Goodyear Lastik Sigortası Hizmeti’nden faydalanma hakkı kazanıyor.



EfficientGrip Cargo 2, yüksek sıcaklıklara ve zorlu yol koşullarına daha dayanıklı ve sırt hamuru kopma yolunma ve ayrılmalara karşı önceki nesline kıyasla yüzde 38 daha güçlü. Reçine katkılı hamuru yola daha yüksek uyum sağlayarak ıslak zeminde EfficientGrip Cargo’ya kıyasla yüksek sürüş güvenliği ve yüzde 8 daha kısa fren mesafesi sunuyor.

EfficientGrip Cargo 2’nin hızla büyüyen hafif ticari araç segmentindeki tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt veren yeni bir yaz lastiği olduğunu ifade eden Goodyear Tüketici Lastikleri İş birimi Direktörü Ertan San, “Avrupa pazarında en çok satan 10 hafif ticari aracın 8’inde orjinal ekipman olarak tercih edilen Goodyear lastikleri, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışıyor. Bu yeni lastiğimiz, kapsamlı hafif ticari araç ürün grubumuza önemli bir ilave niteliğinde. EfficientGrip Cargo 2’yi geliştirirken Türkiye’de gerçek kullanıclar tarafından gerçekleştirilen ve 3 yıldan uzun süren testler bizim için en büyük referanstı. Yeni ürünlerimizi geliştirirken bayi ve son kullanıcılarımızın deneyimlerini dikkate almaya devam edeceğiz.” dedi.

Goodyear’ın hafif ticari araç ürün portföyündeki diğer ürünler arasında UltraGrip Cargo kış lastikleri ve Vector 4Seasons Cargo 4mevsim lastikleri mevcut.

Tümü elektrikli araçlara uygun olarak tasarlanan EfficientGrip Cargo 2 serisi, 14 inç ile 17 inç arası 23 üründen oluşan rekabetçi bir ürün gamına sahip olacak ve Ocak ayından itibaren Türkiye pazarında yer alacak.