Avis Türkiye’ye müşteri memnuniyeti ödülü!

CARMEDYA.COM – Avis Türkiye, Avis Budget Group tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu sene Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago kentinde gerçekleştirilen Global Lisansiye Konferansı’nda ödüle layık görüldü.

Tüm dünya ülkelerinin yer aldığı bu buluşmada, Avis Türkiye, müşteri tavsiye skoru alanındaki birinciliği nedeniyle Avis Budget Group tarafından ödüllendirildi.

“Birinci önceliğimiz müşteri memnuniyeti”

Müşteri memnuniyetinin tüm ticari faaliyetlerinin merkezinde yer aldığını belirten Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Müşteri deneyimi; güçlü bir markanın başarıya giden yolculuğunda önemli bir adımı olmakla birlikte arkasında pek çok emeği, çalışmayı barındıran bir bütün. Ana odakta bu alan için çalışan arkadaşlarımızın yanı sıra diğer ekiplerin de yoğun iş birliği ile sistematik ilerleyen bir süreç. Bunun yanında hep daha iyiyi arama yönünde çok isabetli bir araç. Tüm bu birleşimin bir sonucu olarak ‘Markalaşmış Müşteri Deneyimi’ni yaratmamız da Müşteri Tavsiye Skoru birinciliğimizi sürdürmek adına attığımız adımlardan yalnızca bir tanesi. Çalışmalarınızın güzel sonuçlarını görmek çok çok kıymetli. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza kalpten teşekkür ederiz.”