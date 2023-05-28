İkinci el otomobil ihalesinde rekor satış

CARMEDYA.COM – 2plan, fiziki ve online katılımla bu yıl 11’inci kez düzenlenen ikinci el otomobil ihalesini Borusan Araç İhale ile birlikte gerçekleştirdi.

2plan tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan çok amaçlı 2plan Terminal’deki ihale yoğun ilgi gördü. 2011-2022 model yılı aralığında 20 araç, toplamda 32 milyon 335 bin TL karşılığında yeni sahiplerinin oldu. 10 milyon 565 bin TL’lik fiyatıyla 2022 model Mercedes G Serisi- Magnetic 3.0 D araç ise ihalenin en yüksek fiyata alıcı bulan otomobiliydi.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür

“Premium araçlara olan ilgi artacak”

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yılın ikinci yarısında 2. el otomobile talebin daha yüksek olmasını beklediklerini kaydetti. Ülgür “Bu ihalemize premium sınıftaki araçlar da katıldı. Premium sınıftaki araçlara olan yoğun ilgiyi bu ihalemizde de gözlemledik. Önümüzdeki günlerde farklı konseptli ihalelerimize ve premium araçlara olan ilginin artarak sürmesini bekliyorum. Yılın kalan yarısında ise kurun pozisyonu, buna bağlı sıfır araç fiyatları ile kredi oranları ve kredi bulunurluğu satışlarda önemli parametreler olarak karşımıza çıkacak. 2plan olarak bundan sonra bu ihaleleri daha da sıklaştıracağız. Bu doğrultuda yenilikçi, yaratıcı yaklaşmaya da devam edeceğiz” dedi.

“2023 ikinci çeyreği ile ihale süreçleri hız kazanacak”

İkinci el araç sektörünün köklü kurumlarından Borusan Araç İhale’nin Genel Müdürü İlker Baydar ise 2023 yılı ikinci çeyreği ile beraber ihale süreçlerine hız verdiklerini söyleyerek “Sıfır araçlara ulaşmakta kullanıcılar son bir iki senedir zorluk yaşıyor. Bu durum ikinci el araçlara yönelik ilgiyi büyük oranda artırıyor. İhale yolu ile müşterilerine ihtiyaç duydukları araçlarla buluşturan ve iş modeli ile sektörde öncü konumunda bulunan Borusan Araç İhale olarak online ve offline olarak yürüttüğümüz ihale süreçlerimiz ile her marka ve her kategoriden otomobili müşterilerimize sunuyoruz. Müşteri deneyimini üst seviyeye çıkaran 2plan ile kurduğumuz güçlü işbirliği ile de kullanıcıları hayallerini kurdukları araçlarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.