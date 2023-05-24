Honda Formula 1’de yoluna Aston Martin ile devam edecek

CARMEDYA.COM – Honda, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2026 sezonu için Aston Martin takımının güç ünitesi tedarikçisi olacağını duyurdu.

Yeni güç ünitesi düzenlemeleri ile Honda’nın karbon nötr yaklaşımı ortak noktada buluştu. Yarışçı ruhu ile geliştirmelerine devam eden Honda, sürdürülebilirlik yaklaşımına dayanarak F1 yarışlarında yeni bir mücadeleye katılma kararı aldı. 2022’den bu yana hem otomobil hem de motosiklet motor sporları faaliyetlerinden sorumlu olan Honda Racing Corporation (HRC); güç ünitelerinin geliştirilmesini, yarış katılımını ve F1 yarışlarını yönetecek.

FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2026 sezonundan itibaren 2030 yılına kadar karbon nötr hedefi için motor/elektrik motoru maksimum güç çıkış oranı 50/50 olan yeni düzenlemeler uygulanacak. Hali hazırda kullanılana kıyasla elektrik enerjisi dağıtımında önemli bir artışı gerçekleştirilecek ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtın kullanılması zorunlu olacak. 2026 yılında yürürlüğü girecek düzenlemeler ile frenleme gibi belirli durumlarda kinetik enerjiyi geri kazanan ve onu elektrik enerjisine dönüştüren enerji geri kazanım sisteminin (ERS) çıkışı üçe katlanırken motor çıkışının azaltılması şartı koşuluyor.

Konuya ilişkin olarak Honda CEO’su Toshihiro Mibe, yeni ortakları Aston Martin F1 takımı ile aynı heyecanı ve kazanma tutkusunu taşıdıkları için duydukları memnuniyeti paylaşırken; 2026 sezonundan itibaren birlikte çalışarak Aston Martin Aramco Honda olarak şampiyonluk unvanını kazanmak istediklerini belirtti. Formula 1’in motor sporları açısından öneminin de altını çizen Mibe, 2026 yılında hayata geçirilecek düzenlemeler ile enerji yönetimi teknolojisinin önem kazanacağını ve Honda mühendisliği ile geliştirilen yüksek performanslı bataryaya sahip kompakt, hafif ve yüksek güçlü bir elektrik motorunun şampiyonada sürdürülebilirlik yaklaşımı için etkili olduğunu paylaştı. Ayrıca Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Ekibi Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, Honda ile heyecan verici bir geleceği adım atmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Honda tarafından 2020 yılında yapılan ayrılık açıklamasının ardından 2023 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Oracle Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri takımlarına Honda RBPT motoru ile teknik destek vermeye devam ediyor. 2025 yılındaki sezonun sonuna kadar Red Bull ve AlphaTauri takımlarının kullandığı motorları Honda üretmeyi sürdürecek.