Yamaha Motor R25 Kadınlar Kupası Projesi ile ödül aldı

CARMEDYA.COM – Yamaha Motor Türkiye bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, kadınları pist yarışlarıyla buluşturan R25 Kadınlar Kupası projesiyle Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü.

Ödüller gücünü kadından alan, kadın istihdamına, eğitime, toplumsal fırsat eşitliğine, kadın girişimci desteklerine katkıda bulunan Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından belirleniyor.

Kadınları pist yarışlarıyla buluşturan R25 Kadınlar Kupası her yıl onlarca kadına fırsat yaratıyor. Öğrencisi, öğretmeni, beyaz yakalısı her yaştan motosiklet sevdalısı kadın pist deneyimi yaşayarak kıyasıya rekabete giriyor. Hepsi farklı sosyal statüden gelen kurumsal hayatta çeşitli pozisyonlarda görev alan ya da öğrenci olan 18-45 yaş arası kadınlar sınırları olmadığını, motosiklet kullanmanın ya da yarışmanın cinsiyeti olmadığını gösterdi. Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olan R25 Kadınlar Kupası’nı her yıl düzenlenerek yüzlerce kadına fırsat yaratmayı ve Avrupa pistlerine yarışçı kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdür Hakan Kaya, “Yeterli pist bulunmayan ülkemizde yarışmak isteyen ve yeteneği olan kadın sürücüler ne yazık ki fırsat yakalayamıyor. Pist deneyimi ve yarış fırsatına kavuşan kadınlar iki yıldır başvurulara yoğun ilgi gösteriyor. Kadın Dostu Markalar Platformu’ndan geçtiğimiz yıl ‘kadınlara özel ücretsiz sürüş eğitimi’ projemizle ödül almıştık, bu yıl da R25 Kadınlar Kupası ile ödüle layık görüldük çok mutluyuz. Trafikte ve pistlerde fırsat eşitliği yaratmak üzere projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.