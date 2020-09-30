Michelin’den yeni kamyon lastiği

CARMEDYA.COM – Michelin, bölgesel ve uzun yol taşımacılığına yönelik X MULTI ürün gamını genişletti.

X MULTI ürün kategorisinde ürün gamına eklenen X MULTI HLZ ve X MULTI HLT ile Michelin, kullanıcılara yeni bir ebat ve yüksek yük kapasitesi sunuyor.

Yeni ürünler, bir yandan vinç üst yapılı çekici üniteleri ve tandem akslı römorklar için ek yük kapasitesi ihtiyacını karşılarken bir yandan da X MULTI ürün gamına özgü çeşitlilik ve dayanıklılık avantajlarını da sergiliyor. Bu avantajlar artık toplam talebin ciddi bir bölümüne tekabül eden bir ebat olan 315/80-R22.5 lastiklerin kullanıcıları için de geçerli. Ayrıca, Michelin’in en son patentli teknolojilerinin bir araya gelmesi sonucunda yüzde 30 ekstra kilometre kat edilmesini sağlayan kayda değer mesafe potansiyeli kazanımları elde edildi.

Çekici üniteleri ve römorklar için gelişmiş yük kapasitesi

Özellikle vinç takılı tomruk araçları ve traktör ünitelerinin ön aksları için üretilen X MULTI HLZ, aks başına yük kapasitesini 10 ton yükseltirken önceki serisine kıyasla kilometre potansiyelini de yüzde 30 artırdı. Bölgesel ve ulusal taşımacılık alanında görülen her tür kara yolu aracı için tasarlanan yeni MICHELIN X MULTI HLZ’nin lastik sırtı, orijinal olukların daha az derin olmasını sağlıyor ve üstün kilometre performansı kazandırıyor.

Yük taşıyan akslar için X MULTI HLT üç akslı römorkların giderek tandemlere dönüştüğü bir dönemde yük kapasitesi sorununu çözmeyi amaçlıyor. Yeni MICHELIN X MULTI HLT aks başına ekstra bir tona eş değer yük taşıyabiliyor. Lastik sırtı ise daha uzun ömür ve daha düşük yuvarlanma direnci için REGENION ve CARBION teknolojisini birleştiriyor.

Bugüne kadar 315/70-R22.5 pazarında hakim olan X MULTI ürün gamı, bu ebata yönelik ciddi talebi karşılamak amacıyla 315/80-R22.5 versiyonunu da kapsayacak şekilde genişletildi.

Daha çok müşteri faydalanacak

Ön akslara yönelik X MULTI Z öncülüne kıyasla yüzde 15’lik bir kilometre kazanımı vaat ediyor ve Michelin’in REGENION, FORCION ve INFINICOIL teknolojilerini bir araya getiriyor.

Çeker akslara yönelik X MULTI D öncülüne kıyasla yüzde 10’luk bir kilometre kazanımı vaat ediyor. Lastik sırtında REGENION teknolojisi, karkas kısmında ise POWERCOIL teknolojisi kullanılıyor.

Yasal sınıra kadar performans ve çeşitlilik

Tüm X MULTI lastiklerde tüm hava koşullarında çok iyi çekiş performansı olduğunu gösteren 3PMSF sembolü bulunuyor. Kısmen aşındığında ve sadece 2 mm diş derinliği kaldığında bile, X MULTI lastikleri 3PMSF sertifikasından faydalanmaya devam ediyor.

Tüm Michelin kamyon lastikleri gibi, X MULTI lastikleri de yeniden diş açma ve kaplama özelliğine sahip ve Michelin’in “Her Şey Sürdürülebilir” planına katkı sağlıyor. Döngüsel ekonomi anlayışına paralel olarak uzatılmış lastik ömrü kamyon operatörlerinin bir yandan işletme maliyetlerini ve çevresel ayak izlerini azaltmalarını bir yandan da lastiklerinin maksimum potansiyelinden faydalanmalarını sağlıyor.