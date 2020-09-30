Mercedes-Benz Türk’ten yılın en büyük kamyon teslimatı

CARMEDYA.COM – Faaliyetlerine 1995 yılında İstanbul’da başlayan Hüner Global Lojistik ve 2011 yılında kurulan HNR Lojistik, Mercedes-Benz Türk’ten toplam 300 adetlik Actros 1848 LS çekiciyi Çırağan Palace Kempinsky’de düzenlenen bir törenle teslim aldı.

Mercedes-Benz Türk ile Hüner Grup arasındaki ilk büyük iş ortaklığı olan bu teslimat aynı zamanda 2020 yılında gerçekleştirilen en büyük çekici teslimatı olma özelliğini taşıyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda Hüner Grup’un talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, özel olarak üretilen 300 adet Actros 1848 LS çekici, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı kredi desteğiyle satın alındı. Uluslararası nakliye faaliyetlerinde kullanılacak 300 adet çekicinin eklenmesiyle Hüner Grup filosundaki çekici sayısı 521 adede yükseldi.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ile Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt’un ev sahipliğinde 28 Eylül’de Çırağan Palace Kempinsky’de düzenlenen teslimat töreninde, Mercedes-Benz Actros 1848 LS araçlar, Hüner Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hüner, Hüner Grup Yönetim Kurulu Üyesi & CEO’su Arda Hüner, Hüner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Hüner ve Hüner Grup Genel Müdürü Ercan Kulaksız’a teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt yaptığı konuşmada, “Bu teslimat töreninin, yılın en büyük satışı olmasının yanı sıra Mercedes-Benz Türk olarak bizler için ayrı bir önemi var. Değerli müşterimiz Hüner Grup, bu iş ortaklığı neticesinde ilk kez filosuna Mercedes-Benz yıldızı taşıyan araçlar ekledi. Bu kıymetli iş ortaklığına yakışır kalite ve donanımlara sahip araçlarımızın kendilerinin filosunda bulunması bizleri son derece gururlandırıyor. Uluslararası lojistik alanında faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalardan olan Hüner Grup’a bugün teslim edeceğimiz, tamamı uzun yol nakliye aracı olan Mercedes-Benz Actros’lar hem yol performansı hem de 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve % 20 oranında düşen bakım maliyeti avantajları ile ticari performansıyla öne çıkıyor. Aksaray Fabrikamızda müşterimizin talepleri doğrultusunda üretilen yeni araçlarının kendilerine hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Hüner Grup Yönetim Kurulu Üyesi & CEO Arda Hüner, yaptığı konuşmada, “1995’te İstanbul’da uluslararası nakliye alanında başlattığımız faaliyetlerimizi, 25 senede filosunda 521 çekici ve 740 römork ile, toplamda 1261 adet filo büyüklüğüne ulaşarak, ülkemizin en seçkin lojistik markaları arasında yer alarak sürdürüyoruz. Hadımköy’de toplam 30 bin m²’lik kampüsümüzü antrepo ve konsolidasyon depolarının yanı sıra şirket merkezimiz olarak da kullanmaktayız. Ankara’daki Lojistik Üssü, Bursa, İtalya-Milano ve Almanya-Münih’teki kendi depolarımızda yine Hüner Grup ismiyle müşterilerimize kesintisiz 24 saat hizmet vermekteyiz. Almanya taşımalarında ilk 3’ te, İtalya taşımalarında ise açık ara pazar liderliğimizi sürdürmekteyiz. Konusunda deneyimli 600’e yakın çalışanımız ile birlikte 23 farklı ana sektörde faaliyet göstererek, 2.000’i aşkın geniş müşteri portföyümüz ile yıllık 75 milyon avroyu aşan hizmet cirosu üretmekteyiz. Filomuza yeni eklediğimiz 300 adet Actros 1848 LS araçla gücümüze güç katacağımıza eminim. Bu büyük filo alımında emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk yönetici ve çalışanlarına, Heska Motorlu Araçlar’ın değerli yöneticilerine ve şirketimizdeki çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, şirketimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Hüner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Hüner ise, “Şirket tarihimizin en büyük satın alımlarından biri olan bu anlaşmanın gerçekleşmesinde; Mercedes-Benz marka araçların kalitesi, yedek parça bulunabilirliği, yaygın servis ağı ile birlikte Mercedes-Benz Actros 1848 LS’lerin toplam sahip olma avantajları, araçların ülkemizde üretiliyor oluşu, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı uygun finansman şartları, sürücülerimizin ortak görüşleri, Mercedes-Benz Türk satış ekibinin bizlere yaklaşımı ve tam uyumu ile Mercedes-Benz Yetkili Bayii ve Heska Motorlu Araçlar’ın desteği ve koordinasyonu etkili oldu. İnanıyorum ki, iki şirket arasındaki bu ilk büyük çaplı işbirliği ilerleyen yıllarda da devam edecektir. 300 aracın filomuza katılmasında emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk yöneticilerine, Heska Motorlu Araçlar’a ve Hüner Grup üyelerimize teşekkür ediyor, şirketimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.