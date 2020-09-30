Goodyear Türkiye CEO’su Golsong emekli oldu

CARMEDYA.COM – Goodyear Lastikleri T.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 15 yılı aşkın süredir görev yapan Dominikus Golsong, emeklilik nedeniyle görevinden ayrılıyor.

30 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

Konu ile ilgili olarak Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, “Sayın Dominikus Golsong, Goodyear ailesine uzun yıllar emek vermiş önemli bir isim. Bizler, şirketimize sunduğu değerli katkılar için kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.