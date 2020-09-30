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Goodyear Türkiye CEO’su Golsong emekli oldu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Goodyear Lastikleri T.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 15 yılı aşkın süredir görev yapan Dominikus Golsong, emeklilik nedeniyle görevinden ayrılıyor.

30 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

Konu ile ilgili olarak Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, “Sayın Dominikus Golsong, Goodyear ailesine uzun yıllar emek vermiş önemli bir isim. Bizler, şirketimize sunduğu değerli katkılar için kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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