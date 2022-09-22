Ferrari’den bir ilk: Purosangue

CARMEDYA.COM – Ferrari, geçtiğimiz günlerde tarihindeki ilk dört kapılı ve dört kişilik modeli Purosangue’yi özel bir etkinlikle tanıttı.

İsmi İtalyanca’da safkan anlamına gelen Purosangue, sadece performans, sürüş keyfi ve konforu mükemmel bir uyum içinde sunmakla kalmıyor, aynı zamanda adına yaraşır bir şekilde markanın ikonik DNA’sını koruyor. Ferrari’nin modern GT arketiplerine kıyasla tamamen farklı ve yenilikçi oranlarla tasarladığı Purosangue, sürüş performansı ve konforuyla segmentinde en üst sırada yer alacağının sinyalini veriyor. Purosangue’de kusursuz ve sportif bir transaks düzeni oluşturmak için vites kutusu otomobilin arka kısmına, motor ise aracın önüne konumlandırıldı. Böylelikle, Maranello mühendislerinin orta-ön yerleşimli motorlu bir spor otomobil için ideal bulduğu yüzde 49:51 ağırlık dağılımı tam olarak sağlanabildi. Bu oranlara sahip, aracın önüne konumlandırılmış bir V12’ye sahip tek otomobil de Prosangue oldu.

Sınıfının en iyi perfomans dğerleri

Purosangue, sınıfındaki en iyi performans değerlerini sunuyor. 0’dan 100 km/s’ye 3,3 saniyede ve 0’dan 200’e 10,6 saniyede ulaşan Purosanque, ikonik V12 motoruyla, tamamen yeni ve aynı zamanda Tamamen Ferrari deneyimi sunuyor. 725 HP güç ve 716 Nm tork üreten V12 motoruyla performans standartlarını yeniden belirleyen Prosangue, her yol şartında benzersiz sürüş keyfi için düşük devirlerde bile yüzde 80 tork sağlayacak şekilde geliştirildi. Purosangue, bağımsız dört tekerlek direksiyon sistemi ve 6 yönlü Şasi Dinamik Sensörlü (6w-CDS) ABS ‘evo’ dahil olmak üzere en güçlü ve seçkin spor otomobillerinde sunulan araç dinamik kontrol sistemlerine de yer veriyor. Yeni Ferrari aktif süspansiyon sistemi, ilk kez Purosanque’de kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Purosanque’nin tamamen yeni şasisi, otomobilin ağırlığı azaltmak ve ağırlık merkezini düşürmek için standart olarak karbon fiber tavana sahip olarak geliştirildi.

Prosangue’nin geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunan kabininde; Burmester© ses sistemi gibi çok sayıda konfor odaklı içeriğin standart olarak sunulması ve sertifikalı geri dönüşümlü polyesterden elde edilen yeni Alcantara döşeme gibi birçok isteğe bağlı opsiyon da onu segmentindeki rakiplerinden farklı bir konuma taşıyor.

Prosangue’deki entegre ses yalıtımlı ve tamamen yeni karbon fiber tavan, alüminyum tavandan yüzde 20 daha hafifken, cam bir tavan ile aynı düzeyde dayanım sunuyor. Ergonomik bir bakış açısıyla, dingil mesafesini kompakt tutarken mümkün olduğunca fazla giriş alanı sunmaya odaklanılan yapıda, 63 derece açılabilen (diğer Ferrari modellierinden beş derece daha geniş) ön kapılar geleneksel formda açılırken, arka kapılar ise estetik olarak Ferrari tasarım anlayışını mükemmel bir şekilde yansıtıyor ve geriye doğru 79 derecelik bir açıyla açılıyor. Otomobilin bagajı ise şimdiye kadar bir Ferrari’de görülen en büyük kapasiteye sahip olacak şekilde ve kullanım alanını artırmak amacıyla arka koltukları katlanabilir şekilde tasarlanmasıyla ayrışıyor. Prosangue’nin elektrikli alüminyum Stabilus bagaj sistemi, kolay erişim için 73 derece açılarak, büyük ve hacimli eşyaların kolaylıkla yüklenmesi ve boşaltılmasına olanak tanıyor.

Ferrari Purosangue’nin, Türkiye yollarıyla 2023 yılında buluşması hedefleniyor.