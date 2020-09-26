Peugeot’dan elektrikli performans: 508 Peugeot Sport Engineered

CARMEDYA.COM – Bu yıl 210 yaşına basan Peugeot, markanın yeni vizyonu çerçevesinde faaliyete geçen yüksek performans bölümü Peugeot Sport Engineered imzalı ilk modelin örtüsünü kaldırdı.

Dört tekerden çekiş sistemi ile plug-in hibrit teknolojisini birleştiren yeni mühendislik bölümü ile Fransız üretici elektrikli modelleriyle ilgili geleceğe yönelik ilk adımı da atmış oluyor.

Peugeot Sport Engineered departmanının ilk ürünleri ise Yeni Peugeot 508 Fastback ve SW… Yeni modeller, markanın karakteristik üç pençe şeklindeki tasarım imzasını taşırken, arka far grubu Peugeot 504 Coupe’den ilham alıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası, Dakar, Pikes Peak ve Le Mans 24 Saat Yarışları gibi uluslararası yarışmalarda yer alan Peugeot Sport mühendislerinin uzmanlığından yararlanan Peugeot Sport Engineered departmanı, markanın teknolojik vitrinini temsil ediyor. Peugeot Sport ise 2013 yılında 208 FE ve 2015 yılında 308 R Hybrid modellerinin gelişiminde önemli katkıda bulunmuştu.

Yeni performans bölümünün lansmanıyla birlikte marka aynı anda 2022 sezonundan itibaren Le Mans 24 Saat Yarışları’na döneceği Le Mans Hypercar aracını da tanıtmıştı.

Yeni 508 Peugeot Sport Engineered

Model adında da yüksek performans departmanının imzasını taşıyan 508 Peugeot Sport Engineered, Peugeot tarafından bugüne kadar üretilmiş en güçlü seri üretim otomobil olma özelliğini taşıyor.

Güç aktarma organı, bir içten yanmalı motor ve elektrik enerjisini birleştirerek 360 HP güç ve 520 Nm tork değerlerinin sunulmasını sağlıyor. Bu kombinasyon sayesinde aracın anlık tepkileri ve hızlanma süresi oldukça kısalabiliyor. 0-100 KM/s hızlanmasını 5.2 saniyede gerçekleştiren araç, elektronik olarak sınırlandırılmış 250 km/s hıza ulaşabiliyor.

Peugeot 508 modelinin şasisi üzerinde bazı geliştirmeler yapan mühendisler, Konfor, Hibrit ve Spor sürüş modlarını optimize ederken, standart 508’den daha düşük sürüş konumu ve geniş ön ve arka iz elde edebilmiş. 380 mm çaplı ön fren diskleri ve sabit dört pistonlu kaliperlerin yanında araçta Michelin Pilot Sport 4S lastiklerle donatılmış 20 inç alaşım jantlar kulanılıyor.

Yüksek verim

Yeni 508 Peugeot Sport Engineered, yukarıda da bahsettiğimiz üzere yanmalı motorunun gücün, önde ve arkada konumlandırılmış iki elektrik motoruyla birlikte 360 HP güç üretiyor. Dört tekerlekten çekişli şanzıman, her türlü hava koşulunda optimum çekiş sağlıyor.

Otomobilde orta konsoldaki kontrol sayesinde beş sürüş modu arasında geçiş yapılabiliyor.

Elektrikli mod, WLTP protokolü altında 40 km boyunca sadece elektrik enerjisi ve sıfır emisyon ile tyol alabiliyor. Bu mod 0-140 km/s hız aralığında çalışıyor.

Konfor modunda ise daha yumuşak süspansiyon ayarı ve hibrit mod kullanılıyor.

Hibrit modu, optimize edilmiş yakıt verimliliği için koşullara bağlı olarak içten yanmalı motor veya elektrik enerjisi arasında otomatik seçim yapıyor.

Spor modda, yüksek performans için 360 HP güç kullanılıyor. Spor modunda, arayüz değişirken, dijital bir motor sesi duyuluyor. Bu mod ayrıca direksiyon, süspansiyon ve gaz pedalı ayarlarını da sürüşe göre uyarlıyor. İçten yanmalı motor, akünün her zaman maksimum güç için şarj edilmesini sağlıyor.

4WD modu ise kaygan koşullarda maksimum çekiş sağlıyor.

Hibrit motor

Otomobilde kullanılan hibrit motor, 3008 SUV Hybrid / Hybrid4 ve 508 Hybrid modellerinden alınmış. Batarya, standart bir ev tipi priz kullanarak yedi saatten daha kısa sürede şarj oluyor. 7kW duvar kutusu şarj noktası kullanarak ise şarj için iki saatten daha kısa bir süre yeterli oluyor. Emisyon ise WLTP protokolüne göre 46 g/km değerine sahip.

Sürüş destek sistemleri

Yeni 508 Peugeot Sport Engineered, Peugeot Sport mühendisleri tarafından daha yüksek sürüş keyfi için ayarlanırken, direksiyon sistemi de özel olarak ince hesaplamalarla ayarlanmış.

Otomobil, dört tekerlekten çekişi sistemine ek olarak, üst düzeyde güvenlik için, Peugeot 508 serisinde bulunan Gece Görüşü, Dur & Kalk işlevli Uyarlanabilir Hız Kontrolü, Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi ve Otomatik Acil Durum Freni sistemlerine sahip.

Model ayrıca Peugeot i-Cockpit, üç kriptonit pençe içeren kompakt bir direksiyon simidi, Peugeot Sport Engineered bölümünün ayırt edici unsurları ve yüzde 100 dijital bir Head-Up Display ile farklılaşıyor. Peugeot i-Cockpit grafik animasyonları ve merkezi 10 inçlik HD kapasitif dokunmatik ekran iç mekanda daha dijital ve teknolojik bir ortam yaratıyor.

Vücudu saran koltukların döşemesinde ise Mistral Nappa deri ve Alcantara karışımı malzeme kullanılıyor. İç mekan döşemesi çift Tramontane Gri ve Kriptonit dikişlerle dekore edilmiş. Focal Hi-Fi ses sistemi ve sürücü koltuğundaki ısı ve masaj işlevleri de standart donanımda yer alıyor.

Araç ayrıca siyah egzoz çıkışları ve parlak siyah merkezi arka difüzör ile de sportif kimliğini öne çıkarıyor. Model Selenyum Gri, Nera Siyahı ve İnci Beyazı renkleriyle satışa sunulacak. .

508 Peugeot Sport Engineered Mulhouse, Fransa’da üretiliyor.