Audi yönünü pistlerden çöllere çevirdi

CARMEDYA.COM – Audi, 2022 yılında dünyanın zorlu motorsporları etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde yarışmayı hedefliyor.

Bu zorlu yarışta ilk kez mücadele edecek marka, elektrikli bir aktarma organının, yüksek voltlu bir batarya ve verimli bir enerji konverterüyle birleştiği bir modeli hazırlamaya başladı.

1981 yılından itibaren Audi quattro ile ralli dünyasında devrim yaratan marka, günümüzde sürekli dört tekerlekten çekiş sistemini seri üretim modellerine ve hatta e-tron modellerine de adapte ederek, motorsporlarından elde ettiği teknik bilgiyi, üretime yansıtmayı da başardı.

Audi şimdi aynı metodu, dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu organizasyonda alternatif bir sürüş konseptini kullanacak olan Audi, zorlu koşullarda elektrikli aktarma organlarının gücünü sınayacak. Böylece hem bu aksamların, hem de batarya performansının daha artırılmasına katkı sağlayacak bir deneyim kazanacak ve bu bilgiyi elektrikli modellerinin üretim aşamalarına dahil edecek.

Pistlerden çöllere

Şu ana kadar, Dakar Rallisi’nde alternatif bir sürüş konsepti kullanacağını açıklayan ilk marka olan Audi, bilindiği üzere 2012 yılında, Le Mans 24 Hours yarışlarında kullandığı hibrit Audi R18 e-tron quattro ile arka arkaya üç kez dünyanın en önemli dayanıklılık yarışında geçilmedi.

2014’ten bu yana da tamamen elektrikli araçların mücadele ettiği Formula E organizasyonuna dahil oldu. İlk olarak, uzun yıllardır işbirliğinde olduğu ortağı ABT Sportsline’ın ekibini destekleyici bir rol üstlenen Audi, 2017’den itibaren fabrika takımı olarak mücadele etti.

Audi Sport ABT Schaeffler takımı olarak Formula E’de geride bıraktığı 6 yılda, 12’si birincilik olmak üzere. 43 kez podyum gören marka, bu organizasyonun tarihindeki en başarılı takım olma özelliğine de sahip. Audi, 2017 yılında pilotlar, 2018 yılında da 2018’de markalar klasmanında şampiyonluk kazanmıştı.

2025 hedefine doğru

Elektromobiliteyi geleceğin bir hayalinden, günümüzün gerçeği haline dönüştürmek adına çalışmalar gerçekleştiren Audi, halen birçok pazarda en çok satılan modeller arasında yer alan E-tron modeliyle de bunu kanıtlıyor. Önümüzdeki günlerde RS e-tron GT ile sportif başarılarını devam ettirmeyi planlayan marka, 2025 gibi yakın bir gelecekte, satışlarının yaklaşık yüzde 40’ının tamamen elektrikli veya plug-in hibrit modellerden oluşmasını hedefliyor. Audi, Dakar Rallisi’ne katılarak, en zorlu koşullarda edinilecek teknik tecrübeyi üretime aktarmak amacıyla, elektrikli motor sporlarında bir sonraki adımını atıyor.