Volvo Cars İsveç’te elektrikli motor üretecek

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, İsveç, Skövde’deki motor fabrikasında elektrik motor montajına başlıyor.

Şirket gelecek on yılın ortasına kadar e-motor üretimini tamamen şirket içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Volvo Cars, önümüzdeki yıllarda bu hedef doğrultusunda 700 milyon kron yatırım yapacak.

Şirket aynı zamanda, küresel satışlarının 2025 yılına kadar yüzde 50’sinin tam elektrikli otomobillerden, geri kalanının ise hibritlerden oluşmasını hedefliyor.

Skövde, şirketin 1927 yılında ilk kurulduğu günden beri Volvo Cars hikayesinin bir parçası. Fabrikanın faaliyetlerine e-motor üretimi eklemek, Skövde’deki tarihi zeminin şirketin geleceğinin bir parçası olacağı anlamına geliyor.

Volvo Cars, bu yılın başlarında, yeni nesil Volvo otomobilleri için şirket içerisinde e-motorlar tasarlamak ve geliştirmek amacıyla önemli bir yatırım yaptığını duyurmuştu. Skövde’de gerçekleşecek bu yatırımlarla birlikte, e-motor montajı ve üretimine yönelik ilk adımlar atılmış oluyor.

Skövde fabrikasında, ilk aşamada e-motorların sadece montajı gerçekleştirilecek. Şirket daha sonra, e-motorlar için tüm üretim sürecini kendi bünyesi içine almayı planlıyor.

Volvo Cars Endüstriyel Operasyonlar ve Kaliteden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Javier Varela, “1927’den üretilen ilk Volvo’da, Skövde’de üretilen bir motor yer alıyordu. Son derece yetenekli bir ekibimiz var ve yüksek kalite standartları sunmaya kararlılar. Heyecan verici geleceğimizin bir parçası olacaklarına eminim” dedi.

Otomobil mühendisliğinde içten yanmalı motorun rolünü üstlenen e-motorlar, batarya ve güç elektroniğiyle birlikte elektrikli otomobillerin temel yapı taşlarını oluşturuyor.

Bu üç bileşen alanı arasındaki etkileşim, birinci sınıf elektrikli otomobillerin geliştirilmesinde büyük önem taşıyor.

E-motorların geliştirilmesini ve üretimini şirket içinde yapıyor olmak, Volvo Cars mühendislerinin elektrik motorlarını ve tüm elektrikli aktarma organlarını çok daha fazla optimize edebilmelerini sağlayacak. Mühendisler böylelikle, enerji verimliliği ve genel performans açısından daha fazla kazanım elde edecekler.

Şirketin elektrik motorlarının tasarım ve geliştirilmesi, İsveç’in Göteborg ve Çin’in Şangay kentlerinde gerçekleştiriliyor. Volvo Cars, bu yılın başlarında İsveç, Göteborg’da devam eden e-motor geliştirme ve Çin ve İsveç’teki son teknoloji pil laboratuvarlarına ek olarak Şangay’da yeni bir elektrik motoru laboratuvarı daha açtı.

Skövde motor fabrikasında yer alan, içten yanmalı motor üretimine odaklanan faaliyetlerin, Volvo Cars’ın Powertrain Engineering Sweden (PES) adlı ayrı bir yan kuruluşuna devredilmesi planlanıyor. Daha önce duyurulduğu gibi, PES’in Geely’nin içten yanmalı motor operasyonlarıyla birleştirilmesi bekleniyor.