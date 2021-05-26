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Salgın ikinci eldeki alışkanlıkları değiştirdi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – İkinci el araç satın almayı düşünen tüketicilerin, karar aşamasındaki en önemli kriterlerinden birisi de, beğendikleri aracın konumu oluyor.

Satın alma sürecinde, farklı şehirde bulunan bir aracı incelemek, alıcılar için önemli bir zaman ve bütçe kaybı olarak görülüyor.

Pilot Garage, hayata geçirdiği yeni modelle, 81 ilde satılık aracın bulunduğu konuma ulaşarak mobil ekspertiz imkanı sunuyor. Detaylı karoser ve mekanik check up ve ekspertiz işlemlerinin ardından Edirne’de yaşayan bir alıcı, Van’daki aracın kapsamlı ekspertiz belgesine ve fotoğraflara ulaşabiliyor.

Pandemiyle birlikte ikinci el araç pazarında alışkanlıkların köklü bir değişim geçirmeye başladığını ve insanların fiziki temastan uzak durduğunu ifade eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre ise konuyla ilgili olarak “Dijitalleşme sürecine yaptığımız yatırımlar sayesinde artık alıcıların, satın almayı düşündükleri otomobil için binlerce kilometre uzağa gitmesine gerek yok. Aynı modelle sıfır kilometre araçların da mobil olarak ekspertiz işlemi sağlanabiliyor. Ayda ortalama 350 adet uzaktan ekspertiz işlemi gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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