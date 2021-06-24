Buradasınız
Home > Markalar > Fiat > Türkiye’de Yılın Otomobili Fiat Egea Cross oldu!

Türkiye’de Yılın Otomobili Fiat Egea Cross oldu!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyeleri tarafından gerçekleşen oylamada Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda kazanan Fiat Egea Cross oldu.

Yarışmada OGD üyesi 76 gazetecinin oylaması ile ilk turda 27 aday otomobil arasından 7 finalist belirlendi. 7 finalist arasından yapılan ikinci tur oylama sonucu 3 bin 290 puan elde eden Egea Cross Türkiye’de Yılın Otomobili unvanına layık görüldü.

Egea Cross’un, Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nın galibi olmasını değerlendiren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Markamızın otomobil pazarındaki varlığına güç katan Egea, ilk lansmanından bu yana 5 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili olurken, geçtiğimiz yıl sonunda model ailesi yenilendi ve aileye dördüncü gövde olan Crossover sınıfındaki temsilcimiz Egea Cross eklendi. Egea Cross’a duyduğumuz güven ve heyecanı tüm dünyadan önce Türk basın mensuplarıyla paylaşmıştık. Bugün ise Egea Cross’un Türkiye’de Yılın Otomobili seçilmesinin gururunu yine beraber yaşıyoruz” dedi.

Aytaç; Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin kıymetli üyeleri, Egea Cross’u Türkiye’de Yılın Otomobili seçerek bizleri gururlandırdılar. Bu anlamlı ödülü; Fiat markası, ekip arkadaşlarım ve Egea Cross’un üretiminde ve pazara sunulmasında emeği geçen tüm Tofaş çalışansları, bayilerimiz ve tedarikçilerimiz adına, büyük bir mutlulukla kabul ediyorum” diye konuştu.

Advertisement
Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Seat Ateca makyajlandı

    80 Yılda Opel Astra Nasıl Değişti?

    Yukarı