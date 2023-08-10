Sürüş İzlenimi: Audi Q3 35 TFSI S-Tronic S Line

CARMEDYA.COM – Audi’nin SUV ailesinde önemli bir boşluğu dolduran Q3 modelini İstanbul yollarında inceledik.

Audi Q3, 2017 yılında ikinci nesiliyle popülaritesini daha da arttırmaya başladı. Türkiye’ye gecikmeli gelen model, ülkemizde tek motor ve iki donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.

1.5 litrelik TFSi motor seçeneği ve S Line donanım paketiyle sayfalarımıza konuk olan Q3, ilk nesile göre daha keskin çizgiler ve daha fazla dijital teknolojiyle karşımıza çıkarken, modelin bir de daha sportif ve coupe görünümüne sahip Sportback versiyonu bulunuyor.

Tasarım

İlk bakışta aracın en dikkat çeken bölümü tek çerçeveli yeni sekizgen krom ızgara oluyor. Yine opsiyonel olarak sunulan ve kama şeklinde içeriye doğru uzanan Matrix LED teknolojisine sahip farlar keskin bir bakış oluştururken, büyük hava girişlerinin de katkısıya dinamik bir yüz ortaya çıkıyor.

Profilde krom cam çerçeveleri ve koyu renkli arka camlar, yüksek omuz çizgisi, geriye doğru hafifçe alçalan tavan, yan eşiklerde krom kaplama ve gövde rengi aynalar, krom tavan çıtalarıyla birlikte güçlü ve sportif bir SUV kimliğini vurguluyor.

Arka bölümde ise LED teknolojisine sahip ince ve yatay formlu stop lambalarında yine ön farlardaki desenleri görüyoruz. Kontrast renkte tampon altı koruması ve çift egzoz çıkışı ile spoyler ve bagaj kapağı üzerindeki Audi logosu dinamik ve şık tasarım çizgisinin arkada da sürmesini sağlıyor.

4484 mm. uzunluğa, 1849 mm. genişliğe, 1616 mm. yüksekliğe ve 2680 mm. dingil mesafesine sahip modelin 410 litrelik bagaj hacmi ise arka koltukların katlanmasıyla birlikte 1405 litreye kadar genişleyebiliyor. Aks mesafesi önceki nesile oranla 77 mm. uzayan model, bu sayede içeride de önde ve arkada selefine göre daha iyi bir diz mesafesi sunmayı başarıyor.

Dijital kokpit

Audi Q3’te genişleyen boyutların yanı sıra, yatay tasarım çizgisi ile oluşturulan genişlik algısı, dış tasarımda olduğu gibi iç mekanda da kendisini gösteriyor.

Modelde önceki nesile oranla içeride daha fazla dijital teknolojiye yer verildiğini görüyoruz. Bunda parlak siyah cam görünümlü çerçevesi ile MMI dokunmatik bilgi ve eğlence sistemi ve dijital gösterge ekranının payı büyük. MMI ekranı altındaki klima kumandalarıyla birlikte sürücüye doğru 10 derece eğimli bir şekilde yer alıyor.

Standart donanımla birlikte sürücünün çok işlevli direksiyonu kullanarak çalıştırdığı 10,25 inç ekran ile dijital bir gösterge paneline de sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca MMI navigasyon plus ile birçok ek fonksiyonu bir arada sunan Audi sanal kokpit tercih edilebiliyor. Sportif bir gösterge de dahil olmak üzere üç farklı görünüme sahip daha büyük Audi sanal kokpit plus ise opsiyonel olarak alınabiliyor.

Hızlı arayüz, geliştirilmiş grafikler ve sezgisel işletim konsepti, sesli kontrol ile çıtayı yükseltiyor.

Kaliteli malzemeler ve başarılı işçilik dikkati çekerken, ortam aydınlatmasının renklerini değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca ön panelin sağ tarafında yer alan Audi logosunun da ışıklı olması prestij algısını yükseltiyor.

Önde elektrikli koltuklarla ideal sürüş pozisyonunuzu ayarlamak kolay ancak bu sınıf bir araçta koltuk hafızasının olmamasını biraz yadırgadığımı belirtmem gerek. Diğer yandan otomobilin arka koltukları standart olarak, 150 milimetre ön ve arka tarafa hareket ettirilebiliyor. 40:20:40 oranındaki üç yönlü bölünmüş koltuk arkalıkları yedi kademede eğilebiliyor. Arka koltukların ve koltuk arkalıklarının pozisyonuna bağlı olarak, bagaj bölmesi kapasitesi yukarıda bahsettiğim üzere 410 ile 1405 litre yükleme hacmi sağlıyor. Yükleme zemini üç seviyeye kadar ayarlanabiliyor ve arka bagajlık, gerek duyulmaması durumunda zeminin altına yerleştirilebiliyor. Ayak hareketi ile açılabilen elektrikli bagaj kapağı da konfor anahtar ile opsiyonel olarak alınabiliyor.

Modelde orta konsolun en altında kablosuz şarj yuvası ve iki adet Type C bağlanı yuvası bulunuyor. Audi akıllı telefon arayüzü sayesinde akıllı telefonların ekranları kablosuz bir şekilde bilgi-eğlence sistemine aktarılabiliyor.

Vites kolunun yan tarafında çevirmeli bir düğme yardımıyla sürüş modları arasında da geçiş yapılabiliyor. Geniş ön ve yan camlar ile aydınlık bir ortam ve iyi bir görüş alanı sağlıyor.

Motor ve performans

Test aracımızın kaputunun altında 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli ünite yer alıyor. 1498 cc hacmindeki motor, 150 HP güç ve 250 Nm tork değeri sunarken, 7 ileri S-Tronic şanzıman ile kombine ediliyor. 206 km/s hıza ulaşabilen aracın 0-100 km/s hızlanması ise 9.4 saniyede gerçekleşiyor.

Çok sayıda sürüş destek asistanıyla donatılan modelde adaptif sürüş asistanı gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Bu asistan otomobilin boylamasına ve yanal hareketini kontrol ediyor ve otomobilin dar şeritlerde ve kısmen kapatılmış yollarda dahi şeritte kalmasını sağlıyor.

Model, 360 derece görüş sağlayan kamera sistemi sayesinde park ve manevraları kolaylaştırırken, otomatik park sistemi de hayatı kolaylaştırıyor.

Alt devirlerden itibaren ihtiyaç duyulan gücü sunan araçta hassas gaz ve fren tepkileri ile başarılı süspansiyon sistemi akıcı bir sürüşe imkan tanıyor.

Keyifli ve çok işlevli aracın fiyatı ise vergiler nedeniyle 2 milyon 356 bin 363 TL…

Teknik Özellikler

Silindir hacmi: 1498 cc

Maksimum güç: 150 HP – 5000-6000 d/d

Maksimum tork: 250 Nm – 1500-3000 d/d

Son hız: 206 km/s

0-100 km/s: 9.4 sn

Şanzıman: 7 ileri S-Tronic

Aks aralığı: 2680 mm

Boyutlar(uz./gen./yüks.): 4484/1849/1616 mm

Ağırlık: 1605 kg

Bagaj hacmi: 410/1405 lt

Tüketim (ort. – WLTP): 7.3/6.4 100 km

Emisyon (CO2): 165/146 g/km

Test aracı fiyatı: 2.356.363 TL

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Medicon / Audi Türkiye

Mekan: Kurtköy – İstanbul