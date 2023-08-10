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Chery OMODA 5 sahipleri buluştu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Kısa zaman önce Türkiye pazarına giren Chery’nin, müşteri etkinliklerinden ikincisi bu sefer OMODA 5 sahiplerini bir araya getirdi.

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan

Barbekü partisi verilen etkinlikte katılımcılar canlı müzik konserinde eğlenceli saatler geçirdiler. Chery OMODA 5 müşterileri, yeni bir SUV tercih ederken, kendileri gibi karar veren onlarca yeni insanla tanışarak sosyal bir bağ kurdular.

Etkinlikle ilgili konuşan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan; “Müşteri deneyimine dokunan etkinliklerimizi aralıksız sürdürerek markamıza olan bağlılığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, Chery’nin sadece satış ve satış sonrası hizmetleriyle yetinmeyip, birlikte olma duygusunu ve markamıza olan aidiyeti artırmak” dedi.

Markanın kullanıcıların sesine kulak verme hedefiyle birlikte yaratma, kazan-kazan ve kullanıcılarla ortak ilerleme değer konsepti altında With Chery With Love (WCWL) araç sahibi platformu kuruldu. Bu sayede Chery’nin kullanıcılarla daha yakın bir bağ kurması ve daha fazla kullanıcıyla büyüyen bir ekolojide birlikte değer yaratma fırsatına olanak tanıması amaçlanıyor.

2023 itibarıyla WCWL, dünya genelinde 150’yi aşkın etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikler, Rusya, Orta Asya, Brezilya, Şili, Meksika, Peru, Kazakistan, Irak, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Mısır, Güney Afrika ve Ekvador gibi ülkelerdeki müşterilere yönelik olarak düzenlendi.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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