Ön siparişe açılan Renault Megane E-Tech bir günde tükendi

CARMEDYA.COM – Ön siparişe açılan 250 adet tamamen elektrikli Renault Megane E-Tech aynı gün içinde tükendi.

250 adedi daha ön siparişe açılan Iconic versiyona sahip Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin ilk kullanıcılarından biri olmak için fırsat devam ediyor. Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, Mais Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak, 250 bin TL ön ödeme karşılığında siparişini tamamlayacak.

60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip model, 160 kW/220 bg elektrikli motor performansı sunuyor ve 0’dan 100 km/s’ye 7,4 saniyede ulaşıyor.

Elektrikli otomobiller için özel üretilmiş CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok yüksek teknolojiyle Ağustos’ta Türkiye yollarında olacak.