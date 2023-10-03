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Kia Türkiye’de görev değişimi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia Türkiye’nin yeni Pazarlama Müdürü Baran Koldaş oldu.

2012 yılında İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Baran Koldaş, 2022 yılında Marmara Üniversitesi Global Pazarlama yüksek lisansını tamamladı.

2012 yılında çalışmaya başladığı Kia Türkiye’de, Pazarlama Ürün Temsilcisi, Pazarlama Ürün ve İletişim Uzmanı, Pazarlama Ürün ve Satış Planlama Uzmanı, Ürün ve Stratejik Planlama Birim Yöneticisi, Dış Ticaret ve Lojistik Müdürü görevlerinde bulunan Baran Koldaş Eylül ayı itibarıyla Kia Türkiye Pazarlama Müdürü pozisyonunda görevine başladı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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