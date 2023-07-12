Chery OMODA ihracatı ilk yarıda 70 bini geçti

CARMEDYA.COM – Chery OMODA, Haziran 2023’deki 14 bin 47 adetlik ihracat rakamı da eklendiğinde, Ocak-Haziran 2023 arasında toplamda 70 bin 821 adetlik toplam ihracat sonucuna ulaştı.

İlk 6 ay sonuçlarındaki başarı, markanın yıllık 200 bin adetlik Çin dışı pazarlarındaki satış hedefine yaklaştığının göstergesi oldu. 10 farklı pazarda satışı gerçekleştirilen OMODA’nın en yeni lansmanları, Avustralya ve Malezya’da gerçekleştirildi.

Tüm dünyada 10 farklı pazara giriş yapan OMODA, kademeli olarak stratejik bir küresel pazar düzeni uyguladı. Marka, haziran sonu ve temmuz başında, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Avustralya’da bir dizi marka ve ürün aksiyonu gerçekleştirdi. OMODA’nın ilk araç grubu İspanya’ya resmi olarak giriş yaptı ve AB pazarına girme yolunda önemli ilk adımı attı. Avustralya’da OMODA, ünlü Gold Coast Maratonu’na sponsor oldu. OMODA, böylece temmuz ayının ilk haftasında Queensland’deki Gold Coast Maratonu katılımcıları arasında kendini gösterdi. OMODA, Malezya’da resmi olarak 6 Temmuz’da yerel pazar girişini yaptı. Bu sayede Endonezya’nın ardından Güneydoğu Asya pazarına ikinci defa giriş yaparak varlığını genişletti.

OMODA’nın Malezya lansmanı gerçekleştirildi

2023 yılının ikinci yarısına girerken, OMODA çok satan modelini Malezya pazarına sürüyor. Yeni enerjili araç modeli OMODA 5 EV’nin yollara çıkartılması planlanıyor. Model bu yılın son çeyreğinde küresel çapta satışa sunulacak.