Hyundai’nin yeni elektriklisi INSTER Türkiye yollarında

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Türkiye, elektrikli model gamına yeni eklenen A SUV segmentindeki kompakt elektrikli modeli INSTER’ı satışa sundu.

Tamamen elektrikli modelin genel tasarım konsepti, Hyundai’nin EV kimliğini vurgularken, IONIQ 5 ve IONIQ 6’da olduğu gibi piksel ışık özelliğini taşıyor. Hyundai, yeni model için hayatın eğlenceli ve macera dolu anlarına dikkat çekerek, “Var mısın?” sloganını kullanıyor.

INSTER, 2021’de satışa sunulan ve yalnızca Kore’de üretilen benzinli CASPER’ın tasarım mirasını baz alıyor. Hyundai’nin Kore dışındaki diğer pazarlar için stratejik olarak geliştirdiği INSTER’in stili, daha fazla iç alan ve sağlam bir yol tutuşu sunmak için uzatılmış gövdeden oluşuyor. Geniş bir dingil mesafesi ile desteklenen otomobil, her ne kadar A segmentinde yer alsa da dış boyutlarına oranla içeride çok daha geniş bir alan sunuyor.

INSTER’ın dış görünümü, düz, temiz yüzeyler ve uyumlu ön ve arka stil ile kompakt bir SUV gövde profiline sahip. Fütüristik LED gündüz farı imzası ve piksel desen LED ön sinyal lambaları, stop lambası ve tamponu ile öne çıkan modelde ön ve arka taraftaki eklentiler ise ek koruma sağlıyor.

Piksel desenine sahip parlak siyah ön ızgara ve uyumlu ön ve arka kapı kemer çizgileri tasarıma katkıda bulunuyor. Tavan rayları da kompakt SUV tasarımını destekliyor. Hyundai’nin Kore kökenleri, hanji kağıdının doğal tonlarından esinlenen INSTER’ın renk paletinde yansıtılıyor. Geleneksel olarak, bu özel kağıt, yerel kağıt dut ağacının iç kabuğundan el yapımı olarak yapılıyor.

İç mekan

INSTER’in iç mekanı beklediğinizden daha geniş bir kullanım alanına sahip. Önde genişletilmiş 10,25 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç bilgi-eğlence dokunmatik ekranı ve daha geniş bir ferahlık hissi yaratan sıkıştırılmış bir konsolda kablosuz şarj yuvası ile sürücü için yükseltilmiş oturma pozisyonu öne çıkan detaylar arasında. Piksel teması, direksiyon simidindeki grafiklerle tekrarlanarak modelin yüksek teknoloji imajını güçlendiriyor. Harita cepleri ile ekstra depolama alanı sağlanıyor. Aracın standart iç mekan rengi ise bej olarak hazırlanıyor. İlk sıra, kabinde daha iyi hareket kabiliyeti için geliştirilmiş bir geçiş yolu sunarak sürücü ve ön yolcu koltukları arasında kolay erişim sağlıyor. Sürücü koltuğu da dahil olmak üzere tüm koltuklar, artırılmış çok yönlülük için düz bir şekilde katlanabiliyor. Arkadaki 50/50 kayan ve yatırılabilen koltuklar, daha fazla konfor ve daha geniş bacak mesafesi için geriye taşınmış.

Şarj

INSTER, standart olarak 11 kW’lık bir yerleşik şarj cihazıyla donatılmış. DC hızlı şarj cihazı kullanıldığında, INSTER yaklaşık 30 dakikada yüzde 10 ila yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor. INSTER’ın menzili ise 49 kWh bataryasıyla 360 kilometre (WLTP). DC hızlı şarj kapasitesi, uzun mesafelerde seyahat ederken kısa duraklamalara olanak tanıyor. Araç, özellikle daha soğuk iklimlerde şarj performansını artıran bir batarya ısıtma sistemiyle donatılmış. Yüksek verimli ısı pompası, enerji kullanımını optimize ederek aracın genel performansına ve menziline katkıda bulunuyor.

Performans

Otomobil, 84,5 kW (115 PS) güç üretirken tek bir motorla hareket ediyor ve maksimum tork değeri ise 147 Nm. Aracın 100 km’deki ortalama enerji tüketimi ise 15,3 kWh olarak veriliyor.

INSTER, McPherson destekli ön süspansiyon ve birleştirilmiş burulma kirişli arka aks ile hassas bir sürüş sunuyor. Bu sistem, rahat kullanım için Kolon tipi Motor Tahrikli Hidrolik Direksiyon ile tamamlanmış. Araç, engebeli yollarda, hız tümseklerinde ve otoyollardaki bozuk zeminde darbeleri emerek dengeli ve keyifli bir sürüş sunuyor. Buna ek olarak INSTER, güç dağıtımı, otomatik tutma, tam durma özellikli akıllı hız kontrolü ve adaptif rejeneratif frenleme gibi gelişmiş özellikler sunuyor.

Güçlendirilmiş gövde sızdırmazlığı ve kalın kapı camı gibi gelişmiş yalıtım donanımları da yol gürültüsünü ve titreşimleri önemli ölçüde azaltıyor. INSTER, tam kapalı arka tampon ve aktif hava kapağı gibi aerodinamik iyileştirmelerle 0,309’luk bir sürtünme katsayısına ulaşıyor.

Model, gelişmiş bir pil ve elektrik motor teknolojisiyle üretiliyor. Diğer Hyundai ve IONIQ modellerinde de olduğu gibi hızlı şarj alt yapısı sunan INSTER, WLTP normlarına göre birleşik olarak 360 km kadar bir menzil vaat ediyor.

Modelde geleneksel olarak siyah boyada kullanılan karbon siyahı pigmentinin yerine geri dönüştürülmüş atık lastiklerden yapılan bir renklendirici kullanılıyor. Ayrıca iç mekandaki plastik malzemeler ise pet şişelerden ve şeker kamışından elde edilen biyo-polipropilen kullanılarak hazırlanıyor.