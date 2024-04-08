Hyundai’den elektrikli yarış aracı: IONIQ 5 N eN1 Cup

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, resmi antrenman turunda IONIQ 5 N eN1 Cup yarış otomobilini tanıttı.

Yeni elektrikli yarış otomobili, ödüllü IONIQ 5 N yüksek performanslı elektrikli aracı temel alıyor. Sürdürülebilir olmasıyla öne çıkan IONIQ 5 N, yarış dünyasında da yepyeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor.

IONIQ 5 N eN1 Cup, güncel modelden daha güçlü bir aktarma organına ve daha yüksek pil kapasitesine sahip IONIQ 5 N ile aynı güçteki elektronik sistemi kullanıyor. IONIQ 5 N, çabuk hızlanma ve 650 PS’ye kadar yüksek güç çıkışıyla dikkat çekerken aynı zamanda pist sürüşü için de yüksek bir dayanıklılığa sahip. N markasının ilk yüksek performanslı EV modeli olan IONIQ 5 N temelli yarış otomobili ise tamamen motorsporlarının geleceği için dizayn edilerek A’dan Z’ye özel olarak geliştirilmiş.

Elantra N TCR gibi N1 sınıfı için geliştirilen IONIQ 5 N eN1 Cup, üst düzey pist performansıyla da birinci sınıf bir yarış otomobili durumunda. Tüm bunlar ek olarak; bu yıl tanıtılacak yeni eN1 sınıfı, takımların tek bir üreticiye bağlı kalmadan çeşitli lastik marka ve modelleriyle iş birliği yapabilmesine de olanak sağlayacak.

IONIQ 5 N eN1 Cup yarış otomobili, yeniden tasarlanmış bir gövde kitine sahip. Alçak ve geniş tarzdaki çamurluklara, daha iyi yol tutuşu için daha geniş lastiklere, ön spoyler ve arka kanatlarla artan bastırma kuvvetine ve iyileştirilmiş aerodinamik performansa sahip oldukça güçlü bir model.

Gelişmiş güvenlik önlemleri için rollcage (takla kafesi), yarış koltukları ve emniyet kemerleri gibi temel güvenlik unsurlarıyla donatılan otomobil, yarışlarda en yüksek düzeyde güvenliği sağlamak için de yalnızca elektrik yangınları için özel olarak geliştirilen yangın söndürücülerle donatılmış.

Bununla beraber, duman sensörü ve değiştirilmiş şarj portu konumu dahil olmak üzere ek güvenlik önlemleri de uygulanmış. Tam 650 beygir güç üreten elektrikli yarış otomobili, çok yakın bir gelecekte içten yanmalı yarış otomobillerinin yerini alarak motorsporlarında yeni bir dönemin başlangıcını temsil edecek.

IONIQ 5 N eN1 Cup Teknik Özellikler

Motor: Ön 166 kW / 226 PS, Arka 282 kW / 383 PS (Toplam: 650 PS)

Pil: 84,0 kWh

Şarj sistemi: 800V ve 400V çoklu şarj sistemi

Maksimum şarj kapasitesi: 350 kW

Şarj süresi: %10~80 18 dakika (optimum koşullar altında)

Süspansiyon: İki yönlü ayarlanabilir amortisörler, kamberi ayarlanabilir sürüş yüksekliği

Frenler: 6 piston önde, 4 piston arkada monoblock kaliperler

Lastik ve Jant: 18” N Motorsport slick lastikler ve karbon jantlar

Dış: Yüksek bastırma kuvvetine sahip N Motorsport aerodinamik gövde kiti ve geniş çamurluklar

Güvenlik: FIA onaylı çok noktadan kaynaklı rollcage (Ek J), N Motorsport yarış koltuğu, N Motorsport emniyet kemeri, yüksek gerilim kapatma şalteri, yüksek voltaj uyarı göstergesi, duman sensörü, taşınabilir şarj bağlantı noktası,

Ağırlık: 1970 kg