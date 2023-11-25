Lego Technic ile İstanbul’da Le Mans rüzgarı

CARMEDYA.COM – Lego model yapım uzmanlarının 24 saatte yapımını tamamladığı gerçek ölçeklerdeki Peugeot 9X8 Hypercar İstanbul’da Akasya AVM’de sergilenmeye başladı.

Peugeot’nun 24 Saat Le Mans yarışlarında yer alan modelinin Lego Technic tarafından geliştirilen 1:10 ölçekli seti de Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı.

Bu modelin Lego yapım parçalarıyla sadece 24 saatte inşa edilen 1:1 ölçekli dev versiyonu 22 Kasım – 11 Aralık tarihleri arasında Akasya’da sergilenecek.

Circuit de la Sarthe pistinin tam yanında, Le Mans 24 Saat Yarışları’nın hemen öncesinde zamana karşı yarışan Lego model yapım uzmanları, Lego Technic Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar’ı sadece Lego yapım parçaları kullanarak 24 saat gibi rekor bir sürede inşa etti.

Le Mans 24 Saat Yarışları, 1923’te araçların ve sürücülerin sınırlarını zorlayacak yeni bir tür yarış olarak ortaya çıktığı ilk günden beri yarış tutkunlarının yakın takibinde yer alıyor. Yarışların 100’üncü yılında 24 saatlik zorlu mücadeleye ithafen inşa edilen gerçek boyutlu Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar, aracın 1:10 ölçekli Lego Technic versiyonundan ilham alınarak; LEGO yapım parçalarının yine LEGO yapım parçaları kullanılarak 11 kat büyütülmesiyle inşa edildi. Yapımı süresince başka hiç bir destekleyici malzeme kullanılmayan 875 kg ağırlığındaki yarış aracında 720 hiper parça ve toplamda 625 binden fazla LEGO yapım parçası kullanıldı.

Lego Group Türkiye Pazarlama Direktörü Caroline Didem Erdem konuyla ilgili şunları söyledi: “Biz Lego Group olarak bir aile markasıyız. Bir buçuk yaş ve üzeri çocuklardan başlayarak yetişkinlere uzanan çok geniş bir yelpazedeki setlerimizle Lego markasının oyunu özgürleştiren gücünü herkesle paylaşıyoruz. Lego Technic Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar modeli, yetişkin kategorisinde yaratıcılığı otomobil ve yarış tutkunlarıyla buluşturan en güzel örneklerden. Bu aracın 1:1 ölçekli Lego versiyonunu İstanbul’a getirerek Le Mans 24 Saat Yarışları’nın o muhteşem havasını buraya taşımanın mutluluğu içindeyiz.”