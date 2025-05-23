MG’nin D sedan modeli MG7 satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği MG markasının fastback tasarımlı D sedan modeli MG7, Türkiye’de 2 milyon 470 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Ülkemiz yollarına Passion ve Excellence donanımlı versiyonları ile adım atan model, teknolojisi, sportif tasarım detayları, kapsamlı sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. MG7 ülkemize 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten 1.5 litrelik turbo motoru ile geliyor.

Dinamik tasarım

MG7, markanın köklü yarış mirası ile günümüzün modern tasarım trendlerini bir araya getiren şık ve sportif bir görünüm sunuyor. 4884 mm uzunluğa, 1889 mm genişliğe ve 1447 mm yüksekliğe sahip olan model, 2778 mm’lik aks mesafesi ile iç mekânda ferah ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Yeni model, kırmızı fren kaliperleri, çerçevesiz kapı tasarımı gibi detayları ve aerodinamik gövde yapısı ile güçlü ve dinamik bir duruş sergiliyor.

Üst seviye donanımlar

Yeni MG7’nin giriş seviyesi olan Passion donanımından itibaren; 18 inçlik alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, 4 egzoz çıkışı ve ayarlanabilir egzoz sesi, LED farlar, LED stop lamba grubu, 33 inçlik UniScreen, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri standart olarak sunuluyor. Sürüş deneyimini üst seviyeye çıkartmak için ise; sürüş modu seçimi, direksiyonda Super Sport Mode’a geçiş düğmesi, F1 Vites Kulakçıkları gibi özellikler yer alıyor. MG markası, MG7 Passion için lansmana özel anahtar teslim fiyatı 2 milyon 470 bin TL olarak belirledi.

Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya

Excellence donanımlı versiyonda ise Passion donanımlı versiyonun özelliklerine ek olarak; 1.8 m2 elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, 19 inçlik alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, aktif spoiler, ön sis farları, 360 derece kamera, elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan yan aynalar, sürücü koltuğu ve yan aynalarda hafıza fonksiyonu, elektrikli ayarlanabilen ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatma gibi zengin donanımlar bulunuyor. MG7 Excellence siyah ve yeşil iç döşeme seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Versiyonun opsiyon listesinde ise Head-up Display ve 9 Hoparlörlü BOSE premium ses sistemi yer alıyor. Kullanıcılar, MG7 Excellence’a lansmana özel 2 milyon 690 bin TL fiyatı ile sahip olabilecek. Ayrıca MG markası toplam değeri 110 bin TL olan bu opsiyonel donanımları sınırlı bir süre için MG7 sahiplerine hediye edecek.

Kırmızı Alcantara döşemesiyle dikkat çeken MG7 Excellence Red Edition’ın, ön koltuk başlıklarında yer alan MG logosu dinamik iç ambiyansını tamamlıyor. MG7 Excellence Red Edition için de lansmana özel, sınırlı bir süre için Head-up Display ve 9 Hoparlörlü BOSE ses sistemi hediye edilecek. MG7 Excellence Red Edition için anahtar teslim fiyatı 2 milyon 770 bin TL olarak belirlendi.

Özel bir tasarıma sahip Heritage koltuklar oldukça iyi kavrama sağlarken, elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar ısıtma fonksiyonu ile sunuluyor. Hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynalar konforu artırıyor ve 360 derece kamera sayesinde park etmek kolaylaşıyor. 9 hoparlörlü BOSE premium ses sistemi ve açılabilir panoramik cam tavan, MG7’nin kabininde üst düzey bir konfor ve premium bir atmosfer sunuyor. Sürücü odaklı kokpit tasarımı doğrultusunda MG7, dokunmatik ekran ve dijital gösterge panelinin geniş tek bir ekran olarak tasarlandığı yenilikçi UniScreen teknolojisini de standart olarak sunuyor. Ayrıca ambiyans aydınlatma iç mekânda konfor ve ferahlık hissini artırıyor.

MG7’nin tüm versiyonları verimli 1.5 L turbo benzinli motor ve 7 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman kombinasyonu ile sunuluyor. Aracın 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten motoru, VTGI teknolojisi ile donatılmış.

MG7, 7 lt/100 km’lik karma yakıt tüketim değerine sahip. Bununla birlikte aktif spoyler, sürüş dinamiğini desteklerken modele şık bir görsellik katıyor. MG7, sahip olduğu sürüş modu seçme özelliği sayesinde, farklı yol koşullarında sürücünün ihtiyacı olan sürüş deneyimini elde etmesini sağlıyor.

Yüksek mukavemetli çelik gövde yapısına sahip MG7’nin tüm versiyonlarında, 6 hava yastığı bulunuyor. MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri kapsamında tüm donanım seviyelerinde yer alan; Adaptif Hız Sabitleyici, Otomatik Acil Fren Sistemi, Ön Çarpışma Uyarısı, Şerit İhlal İkazı, Şerit Takip Desteği, Acil Durumda Şeritte Tutma Sistemi, Sürücü Monitörü: Sürücü Dikkat Dağınıklığı ve Yorgunluk Uyarısı da sürüş güvenliği ve konforu üst seviyeye çıkartıyor.