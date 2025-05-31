Yenilenen C3 Aircross Türkiye’de





CARMEDYA.COM – Citroen, B-SUV segmentinde yenilenen temsilcisi C3 Aircross’u Türkiye’de 1 milyon 249 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Yeni C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan yeni C3 Aircross, Plus ve Max donanım seçenekleri, 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojisine sahip güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesi ile müşterileriyle buluşuyor.

Yeni Citroen logosunu taşıyan C3 Aircross’un dik tasarımlı ön bölümü, 3 farklı bölüme ayrılmış olan ön far tasarımı ile karakteristik bir ışık imzası sunuyor. Modern bir görünüm ortaya koyan tasarım, aynı zamanda çift şeritli marka logosunu belirli unsurlara entegre ederek vurguluyor. Yandan bakıldığında C3 Aircross, düz tavan çizgisi ve 1,66 m tavan yüksekliğiyle SUV çizgisine sahip. Yerden yüksekliği 200 mm olan yeni C3 Aircross, yüksek ve daha güvenli bir sürüş pozisyonu dışında daha fazla gövde koruması ve daha kolay erişim sağlıyor. Geniş arka cam, iç mekana bol miktarda ışık sağlıyor ve daha ferah bir yolculuk imkanı sunuyor. Arka köşelerde yer alan ve tamponla aynı renkte kişiselleştirilebilir olan yeni klipsler, otomobilini daha özel hale getirmek isteyenlere hitap ediyor. Aracın arka köşe tasarımı ön cephenin kaslı hissini tamamlıyor ve bu bölümde imza niteliğindeki arka aydınlatmalara yer veriliyor.

Zengin donanım

C3 Aircross giriş donanımlı versiyonundan itibaren hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranına sahip. Bu ekran, akıllı telefonlardan esinlenen bir widget mimarisi kullanıyor. Bu sistem sanal kısayollar, 3D navigasyon (Max donanımı ile), telefon, radyo, uygulamalar ve medya işlevlerine erişim sağlıyor. Kablosuz WiFi işlevi, akıllı telefon yansıtma özelliği ile Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu çalışıyor. Araç içi bağlantı özellikleri, ön tarafta yer alan iki adet USB-C girişi dışında arka koltukların önünde yer alan iki adet daha USB-C girişi ile daha da artırılıyor. Max donanımlı versiyonda sunulan 15W kablosuz şarj teknolojisi ise orta konsoldaki özel depolama alanına entegre ediliyor ve iç mekandaki pratik kullanım alanı ihtiyacına cevap veriyor.

Yeni C3 Aircross, 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlıyor. Model, sınıfının en uzun aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Yine bu uzun aks mesafesi arka yolcular için daha fazla diz mesafesi de sağlıyor. Yeni C3 Aircross, geniş ve işlevsel iç hacmine karşın park ve manevraları kolaylaştıran kompakt dış boyutlara sahip.

Model ayrıca yeni Advanced Comfort koltuklarla da donatılıyor. Ekstra 10 ile 15 mm dolgu köpüğü içeren yeni bir oturma yüzeyi ile donatılan koltuklar, seyahat mesafesi ne olursa olsun yeniden tasarlanan yan destekler sayesinde en üstün konforu sunuyor. Yeni C3 Aircross, geride konumlanan 40/60 oranında katlanan koltuklara sahip. Böylece arka bölümde geniş bir alan sağlıyor ve sınıfının en iyi diz mesafesini (segment ortalamasına kıyasla +80 mm) sunuyor. Bununla birlikte arka koltuklarda seyahat eden yolcular pazardaki en iyi omuz mesafesinin de keyfini çıkarıyor (sınıf ortalamasına kıyasla +25 mm). Koltuğun 65 mm eğimli olması sınıfının en iyi değerlerinden biri olan 460 litrelik bagaj hacmine etki etmiyor. Erişimi kolaylaştıran eşiği ile bagaj, iki konumlu bir zemine sahip ve 40/60 oranında katlanan arka koltuk sırtlıkları yatırıldığında tamamen düz bir zemin sağlıyor. C3 Aircross’da koltuklar katlandığında 1600 litrelik bagaj hacmi elde ediliyor.

Araç içi konfor

Yeni C3 Aircross, yeni e-C3 modelinde yapılan geliştirmelerden yararlanıyor. Citroen C-ZEN LOUNGE’un modern, ferah ve yüksek donanımlı kabini, yeni ve kaliteli malzemelere sahip yenilikçi bir iç mekan sunuyor. Karakteristik Citroen dikey havalandırma ızgaraları ile tamamlanan yatay ön konsol, üstte teknik ekipmanlar ve altta konfor özellikleri olmak üzere iki seviyeye ayrılıyor. Kanepe tasarımı olarak bilinen bu alan, özel bir kumaşla kaplanıyor. Üst kısımda herhangi bir unsurun olmaması, sürüş konforu ve gelişmiş güvenlik için temiz ve açık bir görüş sağlıyor. Temel sürüş bilgileri ise özel tasarlanmış yeni Head-Up Display’e yansıtılıyor. Yükseklik ve derinlik ayarları sunan küçük ve çok işlevli direksiyon, kullanım kolaylığı sağlıyor. Ön konsol ile ön camın alt kısmı arasındaki kesişme noktasındaki bilgi ekranı, bir aile SUV’si için bir ilk olarak dikkat çekiyor. Bu yenilikçi özellik, gözlerini yoldan ayırmadan sürücüye ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri vererek çift ekran ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Elektrikli mobilite

Yeni B-SUV, Citroen tarafından elektrikli çözümlere en iyi şekilde uyuma sahip olarak tasarlanan e-C3 hatchback ile aynı Akıllı Otomobil Platformu’nu paylaşıyor. Böylece C3 Aircross, ilk kez geleneksel içten yanmalı motor seçeneği dışında elektrikli sürüşe imkan sağlayan bir hibrit çözüm sunarak enerji geçişinin zorluklarına uyum sağlıyor. Yeni C3 Aircross 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojisine sahip güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesi ile sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyon, 433 km’lik şehir içi menziliyle günlük hayatı kolaylaştırıyor. Elektrikli seçenekte gelişmiş batarya sistemi yalnızca 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.

Model, e-DCT otomatik şanzımanla donatılan Hybrid 136 versiyonuyla yeni bir güç-aktarma organına sahip. 48V hibrit teknolojisiyle donatılan bu versiyon, hibrit uygulamalar için özel olarak geliştirilen ve yüzde 40’ı tamamen yeni bileşenlerden oluşan yeni nesil 1.2 PureTech motorla donatılıyor. 1199 cc hacme sahip bu 3 silindirli motor, toplamda 136 HP güç üretiyor. Bu ünite, değişken geometrili bir turbo ve dayanıklılığı artırılan bir eksantrik zamanlama zincirine sahip. Miller döngüsü ile çalışan motor, zeminin altında bulunan 48 V lityum-iyon batarya ile çalışan 16 kW/21 HP elektromotor ve e-DCT elektrikli çift kavramalı otomatik şanzımanla birleştiriliyor.

Hibrit güç-aktarma sistemi, pratik bir kullanım sunarken şarj gerektirmiyor. Ayrıca aileler için ideal olup hem yakıt tüketimini hem de emisyonları azaltıyor. Bu da hem kullanıcının bütçesi hem de ekosistem için fayda sağlıyor. E-motor (sabit mıknatıslı senkron motor), şehir içi kullanımın neredeyse yüzde 50’sinde tamamen elektrikli sürüş sağlıyor ve yavaşlama sırasında bataryayı şarj ederken, içten yanmalı motorun yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor. Yeni e-DCT şanzıman ise Fransa’da üretiliyor ve kompakt boyutları sayesinde maliyet açısından en iyi çözümü sunuyor. Böylece hibrit versiyonun karbon emisyonu sadece 120 gr/km’ye düşüyor.

Citroen’in ilk elektrikli B-SUV modeli

Citroen, B-SUV sınıfında ilk kez yeni C3 Aircross modelini elektrikli güç seçeneğiyle birlikte sunuyor. Model, 44 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi ile birlikte 83 kW/113 HP gücünde bir motora sahip. Bu teknoloji yeni C3 Aircross’un 433 km şehiriçi menzil sunmasının yanı sıra son derece rekabetçi bir fiyat avantajı da sağlıyor. Motor ve tam otomatik şanzıman, anlık olarak kullanıma hazır tork sayesinde doğrusal bir hızlanma performansı ve 143 km/s maksimum sürat imkanı veriyor.

Standart olarak sunulan Mod 3 kablo hem evde hem de halka açık noktalarda şarj kolaylığı sağlıyor. Standart AC şarj ile yüzde 20-80 şarj 7 kW ile yaklaşık 4 saat 10 dakika sürerken, standart AC şarj ile yüzde 20-80 şarj 11 kW ile yaklaşık 2 saat 50 dakikada oluyor. DC 100 kW hızlı şarj teknolojisi ile şarj edildiğinde ise yüzde 20-% 80 batarya doluluğu sadece 26 dakika sürüyor.

Citroen Advanced Comfort süspansiyon teknolojisi tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Bu yenilikçi ve patentli tasarım, yol koşulları ne olursa olsun araçtakiler için benzersiz bir konfor hissi sağlıyor ve yol yorgunluğunu hem sürücüler hem de yolcular için minimuma indiriyor. Modelin SUV silüeti yerden yüksek bir yapı sunuyor. Bu yapı, sürüşü daha güvenli bir hale getiriyor, araca erişimi kolaylaştırıyor ve daha iyi görüş alanı sağlayan yüksek bir sürüş pozisyonunu destekliyor. C3 hatchback gibi yeni C3 Aircross da konforu ön planda tutuyor ve bu pazardaki müşterilerin donanım ve teknoloji beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor.

Modelde yer alan sistemler arasında aktif güvenlik fren sistemi, aktif şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, hız limit panoları okuma sistemi, akıllı uzun far asistanı, ön (Max donanımı ile) ve arka park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi (Max donanımı ile) ve geri vites kamerası gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri bulunuyor.

Donanım

Yeni Citroen C3 Aircross, Plus isimli giriş donanımlı versiyonundan itibaren zengin ekipmanlarla donatılıyor; 17 inç çelik jantlar, LED farlar, 10,25 inç multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, ambiyans aydınlatma, karartılmış arka camlar, otomatik klima, Citroen Advanced Comfort koltuklar, Citroen Advanced Comfort süspansiyon, elektrikli katlanır ısıtmalı yan aynalar ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, Citroen Head-Up Display standart olarak sunulan donanımlar arasında. Güvenlik tarafında ise; aktif şerit takip sistemi, aktif güvenlik fren sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi, çarpışma riski uyarısı, hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, “sürücü, yolcu, ön, yan ve perde hava yastıkları” gibi güvenlik ve sürüş destek sistemleri yeni C3 Aircross’ta standart olarak sunulan özellikler arasında.

Yeni C3 Aircross’un Max donanımlı versiyonunda ise; 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, ön LED farlar, ön sis farları, Citroen Advanced Comfort süspansiyon, Citroen Advanced Comfort TEP/kumaş koltuklar, iki tonlu gövde rengi, akıllı telefon ekran yansıtma özelliğine sahip 10,25 inçlik renkli dokunmatik ekran, elektrikli katlanır ve ısıtmalı yan aynalar, 3D navigasyon, kablosuz şarj, elektrokrom dikiz aynası, elektrikli park freni, akıllı uzun far asistanı, aktif güvenlik fren sistemi, yeni Citroen Head-Up gösterge, otomatik farlar, ön ve arka park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, hız sabitleyici/sınırlayıcı ve 6 adet hava yastığı sunuluyor. Ayrıca her iki donanım seviyesinde de metalik gövde rengi opsiyonu bulunuyor.