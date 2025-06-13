Borusan EnBW Enerji Şarj – 5 ağını genişletiyor







CARMEDYA.COM – Borusan ve EnBW ortak girişimi, Borusan EnBW Enerji, Türkiye’deki elektrikli araç sahiplerine kullanıcı dostu şarj çözümleri sunmak üzere hayata geçirdiği yeni girişimi Borusan EnBW Şarj- 5’i tanıttı.

Enerji, mobilite ve teknoloji dünyasını buluşturan özel bir etkinlikte 5’in vizyonu, hedefleri ve elektrikli araç kullanıcılarına katacağı değer paylaşıldı.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Ulaşım sektöründe artan hareketlilik hacmi, karbon salımının önemli bir bölümünün bu sektörden kaynaklanmasına neden oluyor. Bu da elektrifikasyonu zorunlu kılıyor. Elektrikli araçlar her geçen gün yaşamımıza daha fazla dahil oluyor. Biz de Borusan EnBW Enerji olarak 16 yıllık yenilenebilir enerji sektörü deneyimimizi ve enerjimizi, mobilite ve enerji dönüşümlerinin kesişiminde yer alan yeni bir alana taşıdık. Hissedarımız Borusan’ın Borusan Otomotiv Grubu ile e-mobilite dönüşümüne öncülük ediyor olması, diğer yandan Alman hissedarımız EnBW’nin 9 yıldır elektrikli araç şarj ağı alanında yürüttüğü faaliyetlerle Almanya pazarında lider konumda olması 5’i Türkiye’nin en iddialı şarj çözümü haline getiriyor. 5, yalnızca yüksek performanslı şarjın yeni adresi değil; hareket halindeki yaşamınızı kolaylaştıran, güvenli, güvenilir, hızlı ve geleceğe odaklı sürdürülebilir bir tercih.”

E-mobilite alanındaki gerçek değişimin, elektrikli araç kullanıcılarının konforla hareket edebildiği bir ekosistemde başladığını belirten Amasyalı, “Yenilikçiliği yalnızca teknolojiyle değil, ihtiyaçlara göre şekillenen ve kullanıcı deneyimini merkeze alan çözümlerle hayata geçiriyoruz. Sadece büyüyen istasyon ağımız ile değil aynı zamanda Türkiye’nin lider şirketleri ile yaptığımız iş birlikleriyle müşterilerimizin şarj deneyimini zenginleştiriyor ve farklı fırsatlar sunuyoruz” dedi.

Mevcut 351 şarj noktası 2025 yılında 500’ün üzerine çıkacak

Borusan EnBW Enerji’nin tamamen yenilenebilir enerji santrallerinden tedarik edilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) sertifikalarıyla elektrikli araç kullanıcılarının şarj işlemlerindeki ayak izini sıfırlıyor.

Türkiye genelinde hâli hazırda 351 şarj noktasıyla faaliyet gösteren 5, 2025 sonunda 500 şarj noktasını aşmayı hedefliyor. 2030 yılında ise 3 bin şarj noktasına ulaşmayı amaçlayan 5, bu doğrultuda yaklaşık 10 Milyar TL’ye ulaşacak yatırımları devreye almayı planlıyor.

Toplantıda ayrıca kullanıcı-dostu arayüzler ve müşteri öncelikli süreçler, herkesin 5’in hizmetlerine kolaylıkla erişebilmesini ve bunlardan yararlanabilmesini sağlayacağı ifade edildi.

Yüksek güçlü şarj noktalarına odaklanan 5, kullanıcılarına hızlı şarj deneyimi sunabiliyor.

Yenilenebilir enerji üretiminin sürdürülebilir doğası üzerine inşa edilen 5’nin temelleri, enerji ve mobilite sektörlerinde güvenilir bir Türk-Alman ortaklığına dayanıyor.