Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi başladı

CARMEDYA.COM – Klasik Otomobil Kulübü’nün Mercedes-Benz ana sponsorluğunda geleneksel olarak her yıl düzenlediği Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi bu yıl 24 Kasım 2023 Cuma günü başladı.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’dan start alan ve bu yıl Cumhuriyet’in 100. yaşına özel olarak Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi ismi ile düzenlenen etkinlik, iki gün boyunca klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirecek.

250 kilometrelik rallinin birinci günü, İstanbul’un Karadeniz kıyılarında oluşturulan özel rotayı takip ederek Şile’de tamamlanacak. Şile’den başlayacak ikinci günde belirlenen etapları tamamlayacak klasik otomobiller Levent’e ulaşarak finiş çizgisini geçecekler. Rallinin ödül töreni ve ‘Cumhuriyet Balosu’ 26 Kasım Pazar akşamı Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da gerçekleşecek.

Cumhuriyet’in 100. yılında 100 otomobil

Klasik otomobil severlerin her yıl sabırsızlıkla beklediği ve otomobil sahiplerinin de araçlarıyla keyifli bir rota izledikleri Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, İstanbul’un yollarında nostalji rüzgârı estirdi. Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerleri, müze sahipleri, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin buluştuğu Klasik Otomobil Kulübü üyeleri, birbirinden renkli ve zamanının en dikkat çekici otomobilleriyle bu geleneksel ralliye katılım sağladı.

100 otomobill ile düzenlenen Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi’ne 47 adet Mercedes-Benz otomobil katılıyor. Bu anlamlı rallide yarışan klasik otomobillerin en yaşlısı 1952, en genci ise 1993 model.

230 sürücünün 80’i kadın

Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi öncesinde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan 2015 yılından bu yana organizasyonunu üstlendikleri ve her yıl artan sayıda katılımcıyla düzenledikleri ralli ile hem otomobil tasarımlarının yıllar içinde nasıl değiştiğini hem de herkesin hayallerindeki klasik otomobilleri yakından görme fırsatı sunduklarını belirterek “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama planlamaları sırasında boğazımız düğümlenerek nasıl daha coşkulu kutlayabiliriz diye düşündük. Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi ile Cumhuriyet’in coşkusunu, keyfini ve birlikteliğini birlikte yaşamak ve klasik otomobiller ile İstanbul’a benzersiz iki gün yaşatmak istedik” dedi. Bu yıl da en fazla Mercedes-Benz klasiklerinin ralliye katılmasından gurur duyduğunu söyleyen Bekdikhan, “Kadın sürücüler de her yıl artan oranda Mercedes-Benz rallilerine ilgi gösteriyor. Bu yılki 230 katılımcının 80’i kadın. Mercedes’in hikayesindeki kadının rolünü her fırsatta anlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Rallinin sonunda bir kadın sürücümüz de dünyanın dört bir yanında kadınlara cesaret ve ilham vermeyi amaçladığımız “She’s Mercedes” platformu kapsamındaki “She’s Mercedes” özel ödülünü kazanacak” diyerek tüm yarışmacılara başarı diledi.

Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi’nin geliri TEV’e

Klasik Otomobil Kulübü, düzenlediği tüm rallilerden elde edilecek gelirin bir bölümünü sosyal sorumluluk projelerine aktarıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında düzenlenecek Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi’nin geliri de Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) ‘Cumhuriyetimizin 100. yılında eğitim ağıyla örelim ana yurdu dört baştan’ sloganıyla duyurulan burs fonuna aktarılacak.