Renault 5 E-Tech Türkiye yollarına çıktı







CARMEDYA.COM – Avrupa’da 2025 Yılının Otomobili seçilen Renault 5 E-Tech Elektrikli, Türkiye’de 23 Haziran tarihinden itibaren satışa sunuldu.

Modern şehir hayatının ruhuna uygun şekilde yeniden tasarlanan ve Techno donanımla satışa sunulan Renault 5 E-Tech Elektrikli, 40 kWh batarya seçeneği için 1 milyon 450 bin TL’den ve 52 kWh batarya seçeneği için ise 1 milyon 535 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca 200 bin TL’ye kadar 12 ay vade yüzde 0,99 faiz ve 150 bin TL’ye kadar 12 ay vade yüzde sıfır faiz kredi seçenekleriyle Renault 5 E-Tech Elektrikli kullanıcılarını bekliyor.

Pop kültürünün otomotive yansıyan yüzü Renault 5 E-Tech Elektrikli, geçmişin sevilen silüetini geleceğin teknolojisiyle birleştirerek hem nostaljik hem de yenilikçi bir karakter ortaya koyuyor. Model, özgün tasarımı, canlı renkleri, yüksek teknolojiye sahip dijital donanımı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla yola çıkıyor.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş modelle ilgili şunları söyledi: “Renault 5 E-Tech Elektrikli, sadece bir modelin dönüşü değil, aynı zamanda markamızın elektrikli mobilite vizyonunun güçlü bir yansıması. İlk kez 1972 yılında üretilen Renault 5, dünyada birçok ailenin hafızasında yer eden bir simge oldu. Bugün bu ikonik model, geçmişin duygusal bağlarını günümüz teknolojisiyle buluşturarak yeniden hayatımıza giriyor. Renault 5 E-Tech Elektrikli ile markamızın dönüşüm yolculuğuna yeni bir ivme kazandırıyoruz. Bu model, sadece bir ulaşım aracı değil; bir yaşam tarzı, geçmişle geleceği birleştiren duygusal bir köprü. Renault 5 E-Tech Elektrikli; şehirli, dinamik ve enerjik yapısıyla ülkemizde yalnızca yollarda değil, kullanıcıların kalbinde de iz bırakacak.”

İkonik tasarım

Renault 5 E-Tech Elektrikli’nin özgün karakteri, modern yorumlarla yeniden canlandırıldı. Pop Sarı ve Pop Yeşil gibi ikonik renklerle sunulan model, toplam 5 farklı renk seçeneğiyle dikkat çekiyor. Renault 5 Turbo’dan ilham alan sis farı tasarımı, tavan çizgisindeki canlı renk detayları ve arka dikey stop lambaları retro görünümü pekiştiriyor. 18 inç jantlar, gövdeyle hizalanan geniş iz açıklıkları ve 3,92 metrelik kompakt boyutuyla model, şehir hayatına uyum sağlıyor.

İç mekânda ise yumuşak dokulu iki katmanlı gösterge paneli, desenli koltuk döşemeleri ve renkli detaylarla farklı bir atmosfer yaratılıyor. Koltuklarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş denim kumaşlar kullanılırken, 6 yönlü ayarlanabilir ve ısıtmalı ön koltuklar konforu artırıyor.

Çift yatay ekran; Renault 5 E-Tech Elektrikli’nin iç mekânına modern ve eğlenceli bir görünüm kazandırıyor. Sürücüye ait ilk ekran olan 10,3 inçlik bir dijital gösterge ekranı, tüm sürüş bilgilerini sürücüye yansıtırken aynı zamanda beş farklı görünüm seçeneğiyle modelin ruhuna uygun bir kişiselleştirme olanağı sunuyor. Aracın ön kısmında yer alan LED göstergeler, batarya seviyesini dışarıdan görmeyi mümkün kılıyor.

Dijital teknolojiler

Renault 5 E-Tech Elektrikli, segmentinde bir ilk olan dijital asistan RENO ile donatıldı. Sürücüyle sohbet edebilen bu dijital avatar; navigasyon, müzik, hava durumu gibi bilgileri eğlenceli ve kişiselleştirilmiş bir dilde aktarıyor. Ayrıca Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play’e entegre OpenR Link bilgi-eğlence sistemi, 10 inçlik merkezi ekran ve dijital gösterge paneliyle birlikte sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Elektrikli performans

Renault 5 E-Tech Elektrikli, 52 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 410 km’ye varan menzil sunuyor. 40 kWh batarya ise WLTP ölçümlerine göre 312 km’ye kadar menzil vadediyor.

Model, 110 kW (150 hp) gücünde motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede gerçekleştiriyor. Sürücüler ayrıca MULTI-SENSE ile dört farklı sürüş modu (Eco, Comfort, Sport, Perso) arasında geçiş yapabiliyor.

Hızlı ve akıllı şarj

Tüm versiyonlarda 11 kW AC şarj özelliği standart sunulurken aynı zamanda, çift yönlü şarj özelliği sayesinde V2L teknolojisi sunuluyor. V2L ile elektrikli scooter, kahve makinesi gibi cihazları araçtan şarj etmek mümkün.

DC hızlı şarj istasyonlarında 52 kWh batarya 100 kW güçle, 40 kWh batarya ise 80 kW güçle yüzde 15’ten yüzde 80’e yalnızca 30 dakikada şarj edilebiliyor. Google Haritalar üzerinden çalışan Elektrikli Rota Planlayıcı, güzergâh üzerinde en uygun şarj noktalarını gösteriyor ve batarya durumunu planlıyor.

Model, yüksek segmentlerde rastlanan özelliklerle donatılmış. Adaptif hız sabitleyici (Stop & Go fonksiyonlu), eller serbest park asistanı, My Safety Switch ile özelleştirilebilir güvenlik sistemleri, Safety Score ve Safety Coach gibi sürüş destek teknolojileri sunuluyor.

Isı pompası bulunan model, bataryadan daha az enerji çekerek hızlı ve verimli ısıtma sağlıyor. Akustik camlar, motor izolasyonu ve çift filtreli süspansiyon sistemi sayesinde sessizlik seviyesi Megane E-Tech ile aynı düzeyde. Bagaj hacmi 326 litreye kadar çıkabiliyor; koltuklar katlandığında 1100 litreye kadar alan sunuluyor.

Sürdürülebilirlik

Renault 5 E-Tech Elektrikli, Renault Grubu’nun sürdürülebilirlik vizyonunun güçlü bir temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Model, yüzde 88,6 oranında geri dönüştürülebilir malzemelerden üretiliyor ve yüzde 19,4 geri dönüştürülmüş içeriğe sahip. Döngüsel ekonomiden elde edilen yüzde 26,4 malzeme oranı, segmentinde rekor düzeyde. Koltuk döşemelerinde plastik şişelerden elde edilen yüzde 100 geri dönüştürülmüş kumaşlar kullanılıyor.

Elektrik motoru, kalıcı mıknatıs içermeyen, nadir toprak elementi kullanılmadan üretilmiş yapısıyla çevresel etkiyi en aza indiriyor. Model, Renault Grubu’nun Fransa’daki ElectriCity kompleksinde üretiliyor.

Renault 5 E-Tech Elektrikli, çıkartmalar ve özel aksesuarlarla kullanıcılarına birbirinden farklı kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Kullanıcılar farklı kişiselleştirilmiş kombinasyonlarla kendi Renault 5’lerini yaratabiliyor.