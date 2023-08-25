JAECOO 7 zorlu testlerden geçiyor

CARMEDYA.COM – Chery’nin, 2023 yılı sonlanmadan dünyanın farklı pazarlarında yollara çıkaracağı JAECOO 7’nin gerçek yol ve arazi koşullarına dair testleri devam ediyor.

Her yeni otomobilin pazara sunulmadan önce çok sayıda testini gerçekleştiren ve araçlar üzerinde çok sayıda ayarlama yapan Chery mühendisleri, farklı hava, iklim ve çevre koşullarındaki deneyimler için sürekli seyahat halindeler. JAECOO 7’nin en güncel test rotası, Wuhu’dan başlayarak Turpan, Dunhuang ve Golmud bölgesini kapsıyordu. JAECOO 7’nin karşılaşabileceği tüm olasılıkların dahil edildiği binlerce kilometrelik test rotasında, zorlu off-road bölgeleri de test kapsamına alındı.

JAECOO 7 kabin ısısını 10 dakikada 44 derece değiştirdi

Chery JAECOO 7, kabin sıcaklığını sadece 10 dakikada 44 derece düşürerek soğutma alanında önemli bir başarıya da imza attı. Yaz aylarında, Çin’in Turpan kentinde en yüksek sıcaklık 51 dereceyi aştı. Söz konusu sıcak dönemde, JAECOO test ekibi de bu bölgeye geldi ve JAECOO 7 ile kapsamlı testler yaptı. Yapılan testler; yüksek sıcaklıkta fren soğuması, sıcak çalıştırma, yüksek sıcaklıkta toz, yüksek sıcaklıkta dayanıklılık ve klima soğutması gibi birden fazla konuyu kapsadı. JAECOO 7, yüksek ısıya maruz kalma ve 75 derece sınırına ulaşan yüzey sıcaklığında yüksek dayanıklılık ve stabilite örneği sergiledi. İlk marşta çalışan SUV’da tüm fonksiyonlar normal çalışmaya devam etti. JAECOO 7, Turpan’daki zorlu yol koşullarıyla da karşı karşıya kaldı, üstün toz ve sızdırmazlık performansı ile temiz ve düzenli bir iç mekan sunarak Gobi Çölü’nün sarı kumlarına kolayca uyum sağlayarak yol almaya devam etti.

Model, klima testinde de başarılı bir performans gösterdi. Test verilerine göre, JAECOO 7’nin iç mekan sıcaklığının 44 derece düşürülmesi sadece 10 dakika sürdü. Bu arada test yapıldığında, Turpan’da ortam sıcaklığı 51 dereceye ve otomobilin iç sıcaklığı da 80 dereceye ulaşmıştı.

Çöl ve yüksek sıcaklık testiyle karşı karşıya kalan JAECOO 7’de aracı gerçek zamanlı olarak ayarlayan, yüksek performans ve hassas kontrol sağlayan ARDIS isimli çok yönlü akıllı arazi sistemi de sınavlardan başarıyla geçti. Entegre Qualcomm 8155 yongası, 540 derecelik şeffaf şasi tanıma özelliğiyle araç durumunu daha doğru ve daha sezgisel bir şekilde algılıyor ve böylece daha hassas ve kullanıcı dostu akıllı bir etkileşim sağlıyor.

Çin, aynı gün içinde dört mevsim ve sadece 150 km içinde farklı hava koşulları ile dünyanın en karmaşık iklim ve coğrafi koşullarına sahip ülkelerinden bir tanesi. JAECOO 7’nin 15 bin kilometreyi aşan zorlu testleri hala devam ediyor. Bir sonraki durak, Çin’deki Qinghai-Tibet Platosu olacak. JAECOO 7’nin deniz seviyesinden 5 bin 200 metre yükseklikte, zorlu koşullarda yüksek performansını ne derece sürdürebileceği test edilecek.