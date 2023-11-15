Suzuki Hayabusa 25. Yıl Özel Modeliyle Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv tarafından ülkemizde temsil edilen Suzuki Motosiklet’in efsane modeli, “Ultimate Superbike”, Hayabusa, 2023 itibarıyla 25. yıl dönümünü kutluyor.

Yıl dönümü sebebiyle üretilen özel model olan “GSX1300R Hayabusa 25. Yıl”, 899 bin 900 TL’lik fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Fütüristik tasarımı ve heyecan verici performansıyla her daim motosiklet severler için adrenalinin yükselmesini sağlayan Hayabusa, 25. yıla özel olarak üretilen serisinde turuncu ve karenajlarındaki siyah zeminli gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çekerken, tahrik zinciri ayarlayıcısı ve ön fren diski için özel renk gibi özellikleri ile ayırt ediliyor. Ayrıca 25. yıl logolu susturucu gövdesi ve tahrik zincirinde “Hayabusa Kanji” logolu orijinal işlemeler yer alırken, iç fren diskinde altın andonize, andonize altın zincir ayarlama, depo üzerinde emaye cam 25. yıl dönümü logosu, özel “V” şeklinde sticker ve üç boyutlu “SUZUKI” yazısı da bu özel modele eklendi. Bunlara ek olarak 25. yıl modeli, standart olarak tek koltuklu versiyon ile yollara çıkıyor.

Bir ikona saygı duruşu!

25 yıllık efsanevi geçmişin taçlandırıldığı özel model “GSX1300R Hayabusa 25. Yıl”, görünüm olarak özgün bir karakrter sergiliyor. Teknik olarak en güncel Hayabusa’nın özelliklerini, koleksiyon değeri taşıyan detaylarla harmanlıyor. 1340 cc hacminde 4 silindirli bir motordan güç alan Hayabusa, şasi tasarımı ve egzoz sesiyle de sürücüsüne gücünü hissettiriyor. Ayarlanabilir süspansiyonları ve Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) gibi teknolojik özellikleriyle de spor motosiklet deneyiminin en üst seviyesi Hayabusa’da hayat bulmaya devam ediyor.

Efsanelerle dolu 25 yılı geride bırakan Suzuki Hayabusa’nın ilk nesli 1998 yılında Almanya’da düzenlenen Intermot Motosiklet Fuarı’nda “Hayabusa-GSX1300R” adıyla tanıtılmasının ardından 1999’da Avrupa ve Kuzey Amerika’da satılmaya başlandı. Ürün konsepti “Ultimate Sport” idi. İlk jenerasyon Hayabusa, benzersiz ve aerodinamik tasarımıyla beraber yüksek güç, üstün performans ve yol tutuş seviyesini bir arada sunuyordu. Model, tanıtımının ardından geçen kısa zaman içerisinde büyük ses getirdi ve Suzuki’yi temsil eden amiral gemisi bir motosiklet haline geldi.

Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde ikinci jenerasyon Hayabusa sahneye çıktı. Motorun silindir hacmi 1.299 cc’den 1.340 cc’ye yükseltildi. Yeni model, ilk neslin olağanüstü gücü ve performansını miras aldı. İkinci nesil Hayabusa, Suzuki Sürüş Modu Seçici (SDMS) özelliğine sahipti ve sürücünün güç üretimini ayarlanmasına izin veriyordu. 2014’te Japonya Spec üretilirken, 2016 yılında da Hindistan’da üretim ve satışına başlandı.

2021 yılında motosiklet severlerin büyük beğenisini kazanan üçüncü jenerasyon Hayabusa tanıtıldı. En güncel nesliyle Hayabusa, tamamen yeni bir motora, şasiye ve çeşitli elektronik kontrollere sahip. Üçüncü nesilde motor ve şasi parçaları tamamen yeni tasarlandı. Çekiş Kontrol ve Çift Yönlü Hızlı Vites Değiştirme Sistemleri ile beraber elektronik kontrol sistemi “S.I.R.S. (Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi)”, bu modeli hem daha güçlü hem de daha kontrol edilebilir kılmaya başladı. “Rafine Canavar” tasarım konsepti, günümüzde Hayabusa’nın imzalarından biri haline geldi.

200 bin adetlik üretim rakamını ardında bırakan Suzuki Hayabusa, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan ve Latin Amerika da dahil olmak üzere dünya genelinde 48 ülke ve bölgede satılıyor.