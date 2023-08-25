Stellantis ömrünü tamamlamış araçları dönüştürecek

CARMEDYA.COM – Stellantis, dünyanın önde gelen metal geri dönüşüm girişimlerinden Galloo ile ömrünü yamamlayan araçları dönüştürmek için anlaştı.

Bu kapsamda iki şirket, taahhüdün yeni adımının bir parçası olarak ömrünü tamamlamış araçların (ELV) geri dönüşümüne odaklanan bir ortak girişim oluşturmak üzere özel müzakereler yapmak için bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

Araçların çevresel etkisi azaltılacak

Stellantis-Galloo ortak girişimi, son sahibinden ELV’leri toplamak için seçilen yetkili arıtma tesisleri ile birlikte çalışarak parçaların yeniden kullanım, yeniden üretim ve geri dönüşüm için geri kazanılmasını sağlayacak. Hizmetin, 2023’ün sonlarında başlayarak ilk olarak Fransa, Belçika ve Lüksemburg’a odaklanması ve ardından tüm Avrupa’ya yayılması bekleniyor. Ortak girişim, bu hizmeti diğer otomobil üreticilerine de sunacak.

Müşteriler için, ömrünü tamamlamış araçlarının geri dönüştürme sürecini kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Stellantis Global Döngüsel Ekonomiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alison Jones, “Bu çalışma, araçlarımızın çevresel etkilerini azaltmak açısından çok önemli. Parçaları ve malzemeleri değer zincirine geri kazandırmak, sınırlı kaynakları koruyor ve 2038’e kadar net 0 karbona ulaşma hedefimize yardımcı oluyor. Programı bu yıl uygulamaya koymayı ve hızla genişletmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Hedef 2 milyar eurodan fazla gelir

Ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümünü bir sonraki seviyeye taşıdıklarını ifade eden Galloo CEO’su Rik Debaere ise; “Böylece sürdürülebilir ve sorumlu iş alanında öncülük etmeye devam ediyoruz. Önce Peugeot ve Citroën, şimdi de Stellantis ile olan uzun süreli ilişkimizde yeni bir adım attığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Stellantis ile birlikte inovasyona yön veriyoruz ve herkes için daha sürdürülebilir bir gelecek sağlıyoruz” dedi.

Geri dönüşüm, Stellantis Döngüsel Ekonomi İş Birimi’nin 4R olarak tanımladığı “Yeniden Yap”, “Onar”, “Yeniden Kullan”, “Geri Dönüştür” stratejisinin ayrılmaz bir parçası. ELV geri dönüşüm programı, 2021 yılına kıyasla 2030 yılına kadar geri dönüşüm gelirlerinin 10 kat ve parça gelirlerinin 4 kat artmasına katkıda bulunması hedefleniyor. Stellantis Dare Forward 2030 stratejisinde ana hatlarıyla belirtildiği gibi; hedef 2030’da 2 milyar eurodan fazla gelir elde etmek. ELV geri dönüşüm programı, Stellantis’in 2030 yılına kadar yeni araçlarda yüzde 40 çevre dostu malzemeye sahip olma hedefini de destekliyor.