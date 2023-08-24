Makyajlı Peugeot 2008 üç farklı motor seçeneğiyle Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Peugeot, kısa süre önce makyajlanan B-SUV modeli 2008’in Türkiye teslimatlarına üç farklı motor seçeneğiyle eylül ayı başı itibarıyla başlıyor.

Modelde benzinli, dizel ve elektrikli güç üniteleri tercih edilebilecek. Tamamı EAT8 otomatik şanzımanlı benzinli ve dizel 2008 seçenekleri ilk aşamada Allure ve GT donanımlarıyla Türkiye’ye giriş yaparken elektrikli model versiyonu olan e-2008, sadece GT donanımında satın alınabiliyor.

1.2 PureTech 130 HP motora sahip Peugeot 2008’in fiyatları 1 milyon 444 bin 500 TL’den başlarken 1.5 BlueHDi 130 HP motoru barındıran yeni Peugeot 2008 için başlangıç fiyatı 1 milyon 550 bin 500 TL olarak öne çıkıyor. 115 kW’lik yeni elektrikli güç kaynağıyla daha yüksek performans ve uzatılmış menzil özellikleri gösteren Peugeot e-2008 GT’nin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 580 bin TL olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil teknolojisi

Türkiye’ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)’lik E-2008 versiyonlarıyla gelen güncel 2008, yeni elektrikli motoruyla öne çıkıyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarken, batarya kapasitesi 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km’ye ulaşmasını sağlıyor. Makyajlı Peugeot E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox’da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. E-2008’in bataryası 8 yıl veya 160 bin km garantili olarak satılıyor.

Kompakt boyutlar

İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretilen Peugeot 2008, 4,30 m uzunluğa, 1,987 m genişliğe (aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe (Tavan barları dahil) sahipken dingil mesafesi de 2605 mm. Omuz çizgisine kadar olan bagaj hacmi 434 litre olan 2008, arka koltukların yatırılmasıyla 1467 litreye kadar yükleme imkânı sağlıyor.

SUV tasarımı

Peugeot tasarım ekibi makyajla birlikte SUV statüsünü daha da güçlendirmiş. 2008’lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni Bazalt Gri renk dikkat çekiyor. E-2008 ise Mavi ve Beyaz renklerde bir E logosuna sahip. Arkadaki Peugeot yazısı, parlak siyah bagaj şeridi boyunca uzanıyor.

2008, makyajlanan 508 modelinin ardından, yeni Peugeot ışık imzasını benimseyen ikinci model oluyor. Bu, 2008’de tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üçlü aslan pençesi ile daha da güçleniyor. Tüm versiyonlar bu yeni ışık imzasına sahip. GT versiyonlarında, üçlü pençenin etkisi, FULL LED farların aydınlatılmasındaki üç ışık modülü ile daha da vurgulanıyor. Bu yönüyle GT versiyonu diğer versiyonlardan ayrışıyor. Yeni ön cephesiyle 2008, yeni Peugeot logosunu da taşıyor; daha geniş, farlarla entegre ve aracın duruşunu güçlendiren özel yatay ızgara tasarımını içeriyor. Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor. Peugeot otomobillerinin arkasını karakterize eden simgesel üçlü pençe yeniden yorumlandı. Stop lambaları, otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince ve iç içe yer alan üç yatay çift sıra pençeden oluşuyor. Ayrıca geri vites lambaları ve sinyaller de LED olarak sunuluyor.

Makyajlı 2008’in lansman rengi olarak modern Selenyum Gri’nin seçilmiş olması dikkat çeken detayların başında geliyor. Mavimsi gri vurgularla zenginleştirilen yeni Okenit Beyaz ise 2008’in tasarımını daha da vurguluyor. GT versiyonları, standart olarak siyah çift renkli tavanla sunuluyor. Seçilen gövde renginden bağımsız olarak tüm 2008 versiyonlarında parlak siyah yan aynalar kullanıyor. Model; Selenyum Gri, Tekno Gri, Okenit Beyaz, İnci Siyah, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere 6 gövde rengiyle tercih edilebiliyor.

Peugeot 2008’de yeni alaşım jantlar kullanılıyor. 17 inç Karakoy (Allure) veya 18 inç Evissa (GT) olmak üzere farklı jant seçenekleri söz konusu. Tüm alaşım jantlar, bijonları gizleyen Peugeot logosu ile süslenen 4 kollu bir jant göbeğine sahip. Yeni 2008’in tüm versiyonları, GT versiyonlarında opsiyon olarak sunulan yeni Alcantara gibi sınıf atlama stratejisini destekleyen yeni koltuk kumaşlarına sahip.

Peugeot i-Cockpit

Kabinin kilit unsurlarından biri olan Peugeot i-Cockpit, markanın en güçlü özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Son 10 yılda 10 milyonun üzerinde satışla Peugeot i-Cockpit, ergonomi, güvenlik ve sürüş keyfini optimize etmek için 2008 ile daha da gelişti. Yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip. 2008’in Allure ve GT versiyonlarındaki 10 inçlik dijital gösterge paneli, GT versiyonlarında 3-Boyutlu olarak donatılıyor. Ekranın rengi, bilgilerin düzeni ve önceliği kişiselleştirilebiliyor. Tüm yeni 2008’lerde 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran standart olarak sunulurken, daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inç olarak kullanıcılar ile buluşuyordu. Bu yeni HD teknolojili ekran, radyo ve telefon fonksiyonlarına ulaşılmada veya en yeni nesil Peugeot i-Connect bilgi-eğlence sistemini kontrol etmek için kullanılıyor. Ayrıca merkezi ekranın altında işlevlere hızlı erişim için piyano tuşları da yer alıyor. Olayların merkezindeki kompakt direksiyon, Peugeot i-Cockpit mimarisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor; çevikliği ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor. Direksiyonun merkezinde yeni logo ve versiyona bağlı olarak çemberin alt kenarında yeni GT logosu yer alıyor. Multimedya sistemi, telefon gibi kontrol işlevlerini de barındırıyor. 2008 GT’nin iç mekânı, artık merkezi dokunmatik ekran ile koordineli ve seçilen sürüş moduna uyumlu 8 farklı renkte kişiselleştirilebilen ambiyans aydınlatmasını da sunmaya başlıyor. 2008 versiyonları, 2022 baharında tanıtılan e-toggle vites tasarımına sahip olmaya devam ediyor.

B-SUV’de bir başarı hikayesi

2019 yılının sonunda lanse edilen SUV 2008’den 700 bin adetten fazla üretilirken, araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021’de Avrupa’nın en çok satılan B-SUV’si olarak zirvede yer alan Peugeot 2008, Türkiye’de de 2021’de en çok satılan B-SUV oldu. Türkiye’deki toplam SUV 2008 satışları ise 25 bin adedi geride bıraktı. Modelin global başarı performansında, 75 binden fazla üretilen E-2008 modelinin de payı dikkat çekiyor. Peugeot 2008’in 2022’deki satışlarının yüzde 17,4’ünü oluşturan E-2008, Avrupa’da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı.