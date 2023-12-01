Volvo Car Turkey kendi satış rekorunu kırdı

CARMEDYA.COM – Volvo Car Turkey, 2023’ün sonuna yaklaşırken 10 binin üzerinde satış adedine ulaşarak, 29 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye’de rekor satışa imza attı.

Kasım 2023 itibariyle 10 binin üzerinde satış gerçekleştiren Volvo Car Turkey, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41’lik artışa ulaştı.

Volvo Cars’ın premium pazarda kompakt sınıfta yer alan modeli XC40, Türkiye’de 2023 yılında en çok satılan Volvo modeli oldu. XC40 kasım ayı itibariyle 2 bin 676 adet satıldı. Geçtiğimiz yıla oranla kasım ayı itibariyle satışlarında yüzde 41 artış sağlayan marka; satış adedini 6 bin 24’ten 10 bin128 adede yükseltti. Volvo Cars’ın 2004 yılından bu yana en yüksek toplam yıllık satış adedi 8 bin 228 adetti. En çok satılan SUV modeli ise 13 bin 121 adetle XC90 olurken, sedan modeli ise 22 bin 981 adet ile S60 idi.

Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman

Markanın 2023 Ocak – Kasım aylarını değerlendiren Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman; “Volvo Car Turkey olarak 2023 yılına, çevre ve elektrifikasyon konusundaki iddialı global hedeflerimizi yerine getirmek amacıyla atacağımız adımları planlayarak girdik. 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil üreticisi olmayı hedefleyen bir marka olarak; ürettiğimiz otomobillerin kalitesiyle insanların güvenliğini en üst noktada sağlayan, aynı zamanda dünya kaynaklarını düşünerek çevre bilinçli bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kasım ayı itibariyle, 29 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de en yüksek yıllık satış adedini de aşarak 10 binin üzerinde tarihi bir satış rekoru kırdık. Bu yılki satışlarımız içinde Volvo XC40 modelimiz 2 bin 676 adetle lokomotif modelimiz oldu. Bunu 2 bin 481 adetle segmentinde lider olan XC90 modelimiz takip ediyor. Bu yılı güçlü bir şekilde kapatırken önümüzdeki yıl için de daha yüksek hedefler belirledik. 2024 yılında bu seneye benzer şekilde 700-750 bin bandında gerçekleşeceğini tahmin ediyor ve Türkiye’deki satışlarımızın da bu yılın gerçekleşenin üzerinde olmasını hedefliyoruz.” dedi.