Makyajlanan Chery TIGGO7 Türkiye yollarına çıktı

CARMEDYA.COM – Chery’nin kompakt SUV modeli TIGGO7 yeni çizgileri ve özellikleriyle Türkiye yollarına çıktı.

Chery TIGGO7 ile yeni tasarım dili, akıllı teknolojisi, geliştirilmiş güvenlik özellikleri ve dört tekerlekten çekiş kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

TIGGO7, yedi sürüş modu ve yol koşulları ile lastik tutuşuna göre ön ve arka tekerlekler arasında torku otomatik olarak ayarlayan çok arazili adaptif güç dağıtım sistemi sunan dört tekerlekten çekişli bir versiyonla geliyor. Bu sistem; kaygan yollar, dağ virajları ve off-road eğimleri gibi karmaşık senaryolarda daha dengeli bir sürüş performansı sağlayarak geçiş kabiliyetini ve sürüş güvenini önemli ölçüde artırıyor.

Model, beş yıldızlı güvenlik standartlarını (Euro NCAP) karşılayan kapsamlı bir koruma sistemine sahip. Yeni modelin gövdesinde yüzde 60’tan fazla yüksek mukavemetli çelik kullanılırken, kritik bölgelerde sıcak şekillendirilmiş çelik tercih edilerek yüksek basınca dayanıklı bir yolcu kabini yapısı oluşturulmuş. Tüm modellerde 7 hava yastığı standartken, AWD versiyonu 8 hava yastığıyla geliyor. Yeni eklenen diz hava yastığı, çarpışma durumunda sürücünün bacak yaralanmalarını etkili şekilde azaltarak en küçük detaya kadar koruma sağlıyor. Ayrıca yeni elektronik çocuk kilidi fonksiyonu, arka koltuktaki çocuklar için tek dokunuşla akıllı bir koruma bariyeri oluşturarak beklenmedik risklerin önüne geçiyor.

Tasarım

TIGGO7’nin dış tasarım yükseltmesiylee görsel ağırlık merkezini yükselten, aracı daha dik ve dinamik gösteren yüzer tavan tasarımına sahip oldu. Ön yüzdeki yeni elmas desenli ızgara, ince işlenmiş krom matrisiyle dikkat çekiyor. Bu tasarım çizgisi derin lensli farlarla birlikte daha estetik duruyor. Gövde yanındaki akıcı bel çizgisi, kesintisiz arka farlarla uyum sağlıyor.

TIGGO7, 540° panoramik kamera ile ön ve arka radar sistemine sahip. Birden fazla kamera ve sensörün iş birliği sayesinde aracın çevresi ve altı bir araya getirilerek dar sokaklar veya karmaşık yol koşulları artık sorun olmaktan çıkıyor. Sürüş sırasında HUD baş üstü gösterge sistemi, hız ve navigasyon gibi kritik bilgileri doğrudan ön cama yansıtarak sürücünün gözünü yoldan ayırmadan takip etmesini sağlıyor; bu da dikkat dağınıklığını azaltıp aktif güvenliği artırıyor. Model ayrıca, otoyollardan şehir içi trafiğine ve park manevralarına kadar tüm senaryoları kapsayan 15 ADAS akıllı sürüş destek sistemi ile donatılmış. ACC adaptif hız sabitleyici, AEB otomatik acil frenleme sistemi ve LKA şerit takip asistanı birlikte çalışarak sürüş toleransını önemli ölçüde artırıyor.

Ön koltuklarda ısıtma ve havalandırma bulunurken, sürücü koltuğu ise hafıza fonksiyonuna sahip. Yolcu koltuğu ise 4 yönlü elektrikli ayarıyla doğru oturma pozisyonunu ayarlamaya yardımcı oluyor. AWD versiyonunda bulunan AQS hava kalitesi izleme ve negatif iyon arıtma sistemi, kabin havasını otomatik olarak taze tutarken, fabrika çıkışlı koku sistemi ile birlikte kapalı alanı nefes alınabilir bir ortama dönüştürüyor. Araçta ayrıca ambiyans aydınlatması ve 8 hoparlörlü premium ses sistemi de yer alıyor.