Castrol Ford Team Türkiye yeni sezona hazır

CARMEDYA.COM – Castrol Ford Team Türkiye, 2025 sezonundaki başarılarını kutlamak ve yeni sezondaki hedeflerini paylaşmak üzere özel bir gala etkinliği düzenledi.

Takımın İstanbul Maslak’taki garajında gerçekleştirilen etkinliğe spor dünyası, sponsorlar, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu mensupları ve basın mensupları katıldı.

Takımın Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki hedeflerinin ve Türkiye’de genç pilotlara yönelik yeni yatırımlarının paylaşıldığı gala gecesinde, Castrol Ford Team Türkiye’nin motor sporlarında elde ettiği başarılarda güçlü teknik altyapının ve uzun soluklu iş birliklerinin önemi de vurgulandı.

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk

Castrol Ford Team Türkiye’nin 2026 sezon açılışı için gerçekleştirilen gala gecesinde bir konuşma yapan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, şunları söyledi: “Ford Otosan/Ford Türkiye olarak, Castrol Ford Team Türkiye’nin yanında durmaktan, bu vizyona ortaklık etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu birliktelik sadece bir sponsorluk değil, her zaman daha iyiye ulaşma yolunda sportmence mücadele ruhumuzun da bir yansıması niteliğinde. Otomotiv endüstrisinin olağanüstü bir hızla dönüştüğü, teknoloji ve rekabetin her gün kabuk değiştirdiği bir dönemdeyiz. Bu dinamizm ve yüksek rekabet motor sporlarının da doğasını oluşturuyor. Başarı yolculuğunda en zorlu etaplarda doğru kararları alabilme iradesi, ortak hedef doğrultusunda uyumlu çalışan bir ekip başarıyı da beraberinde getiriyor. 2025 sezonunu, yoğun hazırlıklarımızın ve dökülen terin meyvelerini topladığımız, her biri ayrı bir gurur kaynağı olan başarılarla geride bıraktık. Serdar Bostancı’nın eşsiz vizyonu ve Murat Bostancı’nın deneyimleriyle, ülkemize daha önce hiç gelmemiş unvanları peş peşe kazandırmamız mümkün oldu. Takımımıza Dünya Ralli Şampiyonası yolculuğunda başarılar diliyor, sonuna kadar hak ettikleri Junior WRC şampiyonluğunu bu yıl kazanacaklarına yürekten inanıyorum.”

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz

Castrol ve Ford iş birliği devam ediyor

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, gala gecesindeki konuşmasında bu sezonun bir başka heyecan verici dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, “Globalde 100 yılı aşkın süreli birlikteliği olan iki köklü markanın Türkiye’de ise 30 yıla aşan güçlü bir iş birliği bulunuyor. Castrol Ford Team Türkiye ise ülkemizde bunun en özel yansıması. Castrol ile Ford arasındaki güçlü iş birliği yalnızca teknik bir ortaklık değil, aynı zamanda motor sporlarının gelişimine yön veren stratejik bir birliktelik. Castrol’ün performansın sınırlarını zorlama arzusu ile Ford’un yarış mühendisliği gücünün birleşimi sayesinde rallilerde elde edilen başarılar her geçen yıl daha da ileriye taşınıyor. Bu sinerji sayesinde sayısız şampiyonluk elde ederken, Türk motor sporlarının uluslararası arenadaki görünürlüğünü de önemli ölçüde artırdık. Motor sporlarını aynı zamanda genç yetenekleri geleceğe hazırlayan bir platform olarak görüyoruz ve bu takım birçok genç isim yetiştirerek büyük başarılar elde etti. Şimdi Castrol Ford Racing Academy bu vizyonu daha da ileriye taşıyacak en önemli yapı taşlarından biri olacak. Castrol Ford Team Türkiye ile hedefimiz, yeni şampiyonlar kazandırmak ve genç yeteneklerin uluslararası arenada rekabet edebilecek seviyeye ulaşmalarını sağlamak.” dedi.

Castrol Ford Team Türkiye Kurucusu Serdar Bostancı ise “Castrol Ford Team Türkiye olarak Dünya Ralli Şampiyonası’nda ülkemize ilk dünya şampiyonluğunu kazandırmak ve genç Türk pilotlarının önünü açmak için çalışıyoruz. Castrol Ford Team Türkiye’nin 30 yıla yaklaşan yolculuğunda genç yeteneklere yatırım yapmak her zaman bizim en önemli önceliklerimizden biri oldu. Otomobil sporlarını daha geniş kitlelerle buluşturacak ve gençler için daha ulaşılabilir hale getirecek yeni projeler üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın dönemde duyuracağımız projelerle Türkiye’de motor sporlarının gelişimine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Eski Türkiye ralli şampiyonlarından, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı ve FIA Dünya Motorsporları Konseyi Üyesi Serkan Yazıcı da etkinliğe katılarak genç yeteneklerle bir araya geldi.

Hedef Junior WRC’de dünya şampiyonluğu

Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası’nın genç yetenekler için en önemli platformlarından biri olan Junior WRC’de 2026 sezonunda da yine Ali Türkkan ile mücadele ediyor. Son iki sezonda Junior WRC’de dünya üçüncülüğü elde eden, 2025 sezonunda ise şampiyonluk yolunda son ana kadar mücadele eden Ali Türkkan Junior WRC’nin Acropolis ayağındaki galibiyetle Türk motorsporları adına tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Ali Türkkan, bu yıl hedefini daha da ileri taşıyor. Castrol Ford Team Türkiye’nin hedefi, beş yarıştan oluşan ve Eylül ayında Şili Rallisi ile sona erecek olan Junior WRC sınıfında Ali Türkkan ve kopilotu Oytun Albayrak ile Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırmak.

Genç yetenekler

Castrol Ford Team Türkiye, 2026 sezonunda Türkiye Ralli Şampiyonası’nda çok genç ve gelecek vadeden bir pilot kadrosu ile yarışacak. Takımın genç pilot programı kapsamında Ford Fiesta Rally3 araçlarla yarışacak üç genç pilot bulunuyor. Kadronun yaş ortalaması ise yalnızca 19. Bu yaş ortalaması ralli branşı için oldukça dikkat çekici bir seviyede. Takımın genç pilotlarından Can Alakoç, henüz 17 yaşında. Ralli kariyerine 14 yaşında Letonya’da başladı ve kısa sürede uluslararası deneyim kazandı. Letonya, Estonya ve Litvanya gibi ülkelerde yarışarak dünyada kendi jenerasyonunun en hızlı pilotlarıyla bir arada mücadele ederek yetişti. Can Alakoç’un kopilotluğunu tecrübeli isim Bilge Ayan yapacak.

Takımın diğer genç pilotlarından Demir Sancaklı, son iki yıldır Türkiye Ralli Şampiyonası’nda dikkat çeken performansıyla gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor. Genç kadronun üçüncü pilotu ise geçen sezon hızını ve istikrarını ortaya koyan Kaan Sarıhan oldu. Demir Sancaklı ve Kaan Sarıhan sezon boyunca dönüşümlü olarak yarışacak ve her iki pilotun da kopilotluğunu Hüseyin Çetin üstlenecek.

Castrol Ford Racing Academy

Castrol Ford Racing Academy çatısı altında yeni yetenekleri de motorsporlarına kazandırmayı hedefleyen Castrol Ford Team Türkiye, yeni dönemde karting ve farklı branşlardan gelen genç sporcuları ralli sporuna yönlendirmeyi hedefliyor. Bu programın ilk aday pilotlarından biri ise Türkiye Karting Şampiyonası’nda kategorisinde zirveye oynayan genç sporcu Onur Müldür.

Ford Racing yeni kimliğiyle sahnede

2026 sezonu aynı zamanda Ford’un global motorsporları markası Ford Racing için de yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Takımın araçlarında ve pilot ekipmanlarında Ford Racing’in yeni renk şeması ve tasarım dilinin kullanılmasına başlandı.

Güçlü sponsor desteği

Castrol Ford Team Türkiye’nin elde ettiği başarılarda Ford ve Castrol markalarının motorsporlarındaki köklü iş birliği de önemli bir role sahip. Ford’un performans ve yarış mühendisliği konusundaki deneyimiyle Castrol’ün ileri teknoloji motor yağları ve ürün geliştirme gücü, motor sporlarını her zaman iki marka için önemli bir inovasyon platformu haline getiriyor. Yarış ortamında geliştirilen teknolojiler ve elde edilen tecrübeler, yol araçlarında kullanılan ürünlerin gelişimine de katkı sağlıyor. Castrol Ford Team Türkiye, başarılarını aynı zamanda takımın uzun yıllardır yanında olan sponsorlarının desteğiyle sürdürüyor.