Mercedes-Benz’den hafif ticari model gamında yenilik rüzgarı

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, orta segment hafif ticari araçlar portföyünde Vito, eVito, EQV ve V-Serisi ile daha fazla konfor ve işlevsellik sunuyor.

Yeni modeller EQV ve V-Serisi ile eVito ve Vito, yakın zamanda sunulan, yenilenen iş stratejisinin uygulanmasında önemli bir adım. Böylece en çok arzu edilen ticari araçları ve hizmetleri sunarken, elektrikli mobilite ve dijital deneyim alanında liderliği pekiştirmek amaçlanıyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar farklılaştırılmış bir stratejik yaklaşım izliyor. Bu lüks stratejisi, tüm Mercedes-Benz otomobillerinde olduğu gibi, EQV ve V-Serisi de dahil olmak üzere özel olarak konumlandırılmış ticari araçlarla eVito ve Vito’yu da kapsayacak. Bu stratejik değişimin 2026’dan itibaren modüler ve ölçeklenebilir Hafif Ticari Araçlar (Van) Elektrik Mimarisinin (VAN.EA) devreye girmesiyle tam olarak uygulanması amaçlanıyor. Hem bireysel hem de ticari modellerde, elektrikli ticari araçların 2030 yılına kadar toplam portföyün yüzde 50’den fazlasını oluşturması bekleniyor.

Mercedes-Benz portföyünde orta segment ticari araçlarda en yüksek farklılaşma seviyesine ulaşılırken müşteri tabanında da öncesinde benzeri olmayan bir çeşitliliğe erişildi. Bir yanda müşteriler için çekici donanım serileri sunan EQV ve V-Serisi MPV’ler bulunuyor. EQV için Avantgarde donanımlı V-Serisi dört farklı biçimde sunuluyor: giriş seviyesi, Style ve Avantgarde ile Exclusive lüks. Ayrıca AMG Line ve Night paketi (V-Serisi için), dış ve iç mekân için EQV tasarım paketi (EQV için) gibi isteğe bağlı tasarım paketleri de yer alıyor. Öte yandan, seride Tourer, Panelvan ve Mixto modellerinde Vito ve eVito da yer alıyor. Vito modelleri, Base, Pro ve Select donanımları ile kişisel ihtiyaçlara göre de uyarlanabiliyor.

Yenilikçi araç mimarisi VAN.EA

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, orta ölçekli hafif ticari araçları daha çekici hale getirerek pazardaki konumunu güçlendirmek istiyor. Gelecek birkaç yıl içinde, yeni araçlar sadece kapsamlı bir lüks veya premium deneyime değil, aynı zamanda tamamen elektrikli bir geleceğe de köprü oluşturacak. Bu geleceğin kilit taşı olarak, yakında lansmanı yapılacak olan yenilikçi araç mimarisi VAN.EA öne çıkıyor. Elektrik bataryalı araçlar için özel olarak geliştirilen VAN.EA’nın 2026 yılında tanıtılması planlanıyor. Gelecekte, tüm yeni orta ölçekli ve büyük hafif ticari araçlar bu teknolojiyi temel alacak. VAN.EA ayrıca, Mercedes-Benz AG’nin sürdürülebilir iş stratejisindeki en önemli dönüşüm hedeflerinden birine ulaşmak için 2039’dan itibaren karbon nötr yeni bir araç filosuna giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Yeni dış tasarım

V-Serisi ve EQV’nin yeni yüzü gelenekselle modernliği bir araya getiriyor. V-Serisi’nin klasik krom ızgarasını EQV’nin avangart siyah panel elemanıyla birleştiriyor. Farlar, krom çerçeveli yeni, yere yakın radyatör ızgarası ve plaka büyük siyah parlak bir yüzeye oturuyor. Bu şık bağlantı ve hizalama, imtiyazlı duruşa ve statüye işaret ederken iki Orta-Özel Segment Hafif Ticariye de kusursuz ve ayrıcalıklı bir hava katıyor. Yeni EQV, üç boyutlu derinlik görünümlü ve ortasında Mercedes yıldızı bulunan çift renkli çıtaya sahip. Yeni V-Serisi temel model ve Style’da, yıldız desenli bir radyatör ızgarası, krom uçlu iki çıta ve merkezi bir yıldız bulunuyor. V-Serisi Avantgarde ve AMG Line paketli V-Serisi’nde yıldız deseni parlak krom bir görünümde kullanılıyor. En üst donanım olan V-Serisi Exclusive, beş adet krom kaplamalı çift panjur ile artık statü belirleyicilikte daha da kararlı. Mercedes yıldızı kaputun üzerinde dik duruyor. Böylece yeni V-Serisi, Orta-Özel Segment Hafif Ticarilerin Mercedes’i olarak statüsünü her zamankinden daha fazla vurguluyor.

V-Serisi Exclusive’de, AMG Line’lı V-Serisi ve EQV Avantgarde’da krom çerçeve, ayrıca aydınlatılıyor. Krom şeritlerin arkasında iki ışık kılavuzu bulunuyor. Işık, LED modülleri aracılığıyla cam elyaf demetlerine geçiyor. Sürüş sırasında, gündüz farları ile aydınlatılmış radyatör çerçevesi karakteristik bir görünüm sağlıyor. Donanıma bağlı olarak, yeni ön rüzgarlık parlak siyah süslemeye ve krom kaplamalı süs şeridine sahip olarak sunuluyor. AMG Line, ortada ve dış uçlarda AMG’ye özgü havalandırma ızgaralarına sahip daha sportif bir tampona sahip.

Karartılmış arka farlara ek olarak, dinamik olarak şekillendirilmiş arka cam, arkada daha şık bir görünüm sağlıyor. Alt kenarda Mercedes-Benz yazısı bulunan yeni tasarlanmış krom kaplama şeridi parlıyor. Arka kısmın üst ucu, yeni bir LED fren lambasına sahip bir spoyler tarafından oluşturulurken sportif tasarım tamponla tamamlanıyor. AMG Line paketli V-Serisi ayrıca krom yükleme kenarı korumalı bir arka tampona sahip. Geliştirilmiş görünüm, 17, 18 ve 19 inç ebatlarında, aerodinamik olarak üst seviyeye getirilmiş bir tasarıma ve beş yeni renge sahip hafif alaşım jantlarla tamamlanıyor.

Vito ve eVito’nun duruşu daha güçlü ve dinamik

Yeni tasarlanan radyatör ızgarası ve yeni ön tamponlar ile Vito ve eVito daha modern, güçlü ve dinamik gözüküyor. Radyatör ızgarası, üç boyutlu derinlik görünümüne ve merkezi yıldıza sahip üç çıtanın yanı sıra arkasında sportif siyah elmas ızgara yer alıyor. eVito’daki ızgara arkada kapalı duruyor. Büyük yan hava girişlerine sahip tamponlar aracın genişliğini vurguluyor.

Yeni kabin tasarımı

Yeni iç tasarım, geliştirilmiş görünümü görsel olarak tamamlıyor ve dijitalleştirerek karakterize ediyor. Yeni Mercedes-Benz orta segment hafit ticari araçların kabini, öncelikle dokunmatik ekranlı yeniden tasarlanmış bir gösterge paneli, yeni şık havalandırma delikleri ve ellerin boşta olduğunu algılama özelliğine sahip yeni nesil kapasitif direksiyon simidi ile özgünlüğünü ortaya koyuyor. EQV ve V-Serisi, ilk kez iki adet 12,3 inç geniş ekrana sahip olarak sunuluyor. Modern yüksek teknolojili tasarım, Orta-Özel Segment Hafif Ticarilerin stilini ve algılanan değerini yeni bir seviyeye yükseltiyor. Vito ve eVito, sezgisel olarak çalıştırılan 10,25 inç merkezi ekran ve ticari müşterilerin ihtiyaçlarına uygun 5,5 inç renkli ekrana sahip yeni bir gösterge paneline sahip.

Yeni orta konsol, isteğe bağlı olarak akıllı telefonların kablosuz şarjına da imkân veriyor. Bazıları isteğe bağlı olan diğer yeni özellikler arasında KEYLESS (anahtarsız) çalıştırma fonksiyonu, ısıtmalı direksiyon simidi ve gece sürüşü için yeni, soluk arka aydınlatma da bulunuyor. Arkaya daha rahat erişim için V-Serisi ve EQV’de artık standart olarak aracın sol tarafında sürgülü bir kapı da bulunuyor. İlk kez, elektrikli Easy-Pack bagaj kapağı, rahat yükleme ve boşaltma için yeni Vito Mixto, Vito Tourer ve eVito Tourer için kullanılıyor. Araç anahtarındaki bir düğme veya bagaj kapağındaki serbest bırakma kolu kullanılarak herhangi bir konumda elektrikli olarak açılabiliyor, kapatılabiliyor ve durdurulabiliyor.

MBUX bilgi-eğlence sistemi

Yeni Mercedes-Benz orta segment hafif ticari araçlar, Vito ve eVito için bir ilk olarak, mevcut MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi ile standart olarak donatıldı. Böylece yeni araçlar kıyaslanamayacak kadar dijital ve interaktif bir deneyim sunuyor. Yeni MBUX ile V-Serisi ve EQV sürücüleri, müzik dinleme, Energizing konfor kontrolü ve artırılmış gerçeklik ile navigasyon gibi olası ek işlevlerden de yararlanıyor.

Sezgisel ekran ve kullanım konsepti, çok sayıda bilgi-eğlence, konfor ve araç fonksiyonu için kişiselleştirilmiş önerilerde de bulunuyor. Merkezi ekrandan, direksiyon simidindeki dokunmatik kontrol panellerinden veya daha da geliştirilmiş olan konuşma ve dil öğrenme asistanı Hey Mercedes aracılığıyla çalıştırılıyor. Yeni MBUX neslinin diğer avantajları arasında artırılmış bilgi işlem gücü, EQV ve eVito için ek elektro-özel işlevler ve görünümler ile merkezi ekranda gösterilen park desteği özellikleri yer alıyor. MBUX, merkezi ekranda ilgili sembol üzerindeki bir düğmeye basarak, arka kapıların veya bagaj kapağının açılabileceği taranmış bir alanı gösteriyor. Programlanabilir mesafe özelliği yükleme ve boşaltma sırasında konforu artırıyor.

Music Streaming ile Mercedes-Benz, Spotify gibi en büyük müzik iletimi sağlayanlardan bazılarını bilgi-eğlence sistemine tamamen entegre etti. MBUX, bağlantılı müzik sağlayıcılarının kişisel kullanıcı profiline erişim sağlıyor.

Mercedes-Benz’den çeşitli dijital ekstralar

MBUX bilgi-eğlence sisteminde çok sayıda dijital ekstra bulunuyor. Bu ek özellikler, yıldız logolu yeni orta segment hafif ticari araçları daha da akıllı hale getirirken, günlük hayat da daha kolay ve daha verimli hale geliyor. Çünkü yolculuktan önce ve sonra, hatta yoldayken bile, daha fazla konfor ve güvenliğe katkıda bulunan diğer işlevler kullanılabiliyor. Bunlar, bakım, kaza ve arıza yönetimi, uzaktan araç teşhisi, telediagnostik ve uzaktan araç durum sorgulama gibi ücretsiz hizmetlerin yanı sıra, Mercedes me uygulaması aracılığıyla kapıların kilitlenmesi ve kilidinin açılması ve kapatılması gibi uzaktan hizmetleri de içeriyor. Diğer yararlı hizmetler arasında, Canlı Trafik Bilgileri ile navigasyon, araçtan istenilen yerle iletişim kurma ve ‘Hey Mercedes’ dil asistanı ile genişletilmiş MBUX işlevleri bulunuyor. İstenirse, örneğin, yakındaki restoranlar veya oteller için çevrimiçi arama da yapabiliyor.

Mercedes me Charge dijital servisi, EQV için halihazırda mevcut. Bu servis gelecekte yeni eVito için de sunulacak. Müşterilere, Avrupa hızlı şarj ağı IONITY de dahil olmak üzere 500 binden fazla şarj noktasıyla Avrupa’nın en büyük halka açık şarj ağlarından birine erişim imkânı sunuluyor. Mercedes me Charge, aracın tüm istasyonlarda yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle şarj edilmesini sağlıyor. Elektrikli hafif ticari araçlar Plug&Charge ile donatıldığından, sürücüler uyumlu şarj istasyonlarında özellikle hızlı ve rahat bir şekilde araçlarını şarj edip ödeme yapabiliyor. Bunun için manuel bir kimlik doğrulama da gerekli değil. Çünkü şarj istasyonu şarj kablosu üzerinden doğrudan araçla iletişim kuruyor.

EQV ve eVito rotayı kendisi çiziyor

MBUX sayesinde, EQV’ye ek olarak, eVito ilk kez aktif menzil yönetimi ve bulut tabanlı hizmetler ve uygulamalar ile akıllı navigasyonun elektromobil ekosistemine entegre edildi. Şeffaflık ve mümkün olan en yüksek planlama güvenliği ile rahat sürüş sağlıyor. Tüm elektro-özel ekranlar ve ayarlar, MBUX’taki yüksek çözünürlüklü merkezi ekran üzerinden çalıştırılabiliyor. Örneğin, ön klima veya şarj fonksiyonları ayrı ayrı ayarlanabiliyor ve navigasyon Elektrik Zekâ ve Mercedes me Charge fonksiyonları ile çalıştırılabiliyor.

Elektrikli zekâ, yolculuğu planlamaya ya araçtaki MBUX ya da Mercedes me uygulaması aracılığıyla önceden başlıyor. Örneğin, ön klima için istenen kalkış saatini seçmeniz yeterli. Böylece araç, yolculuğun başlangıcında istediğiniz sıcaklıkta oluyor. Yola çıkıldığında MBUX rotayı otomatik olarak güncelliyor. Akıllı navigasyon sistemi her zaman daha az yükleme durağı ve kısa yükleme süresi ile en hızlı rotayı seçerken mevcut trafik ve hava durumu verilerini, rota topografyasını, mevcut aralığı, mevcut güç tüketimini, mevcut şarj istasyonlarını ve şarj kapasitelerini ve ayrıca beklenen şarj süresini de göz önüne alıyor.

Akıllı navigasyon sistemi, öndeki trafik sıkışıklığına veya yakıt tüketimini etkileyen sürüş tarzındaki bir değişikliğe anında tepki verir. Yükleme durakları toplam seyahat süresi için en verimli şekilde planlanır. Bu nedenle, aracın her zaman tam olarak şarj edilmesi gerekmez.

Sürüş destek sistemleri

Model gamında oldukça kapsamlı bir standart ekipman paketi sunuluyor.

V-Serisi ve EQV’de Dikkat Yardımı, yağmur sensörü içeren Far Asistanı, Aktif Mesafe Asistanı Distronic, çapraz trafik fonksiyonlu Aktif Fren Asistanı, Kör Nokta Asistanı, Aktif Şerit Takip Asistanı, Akıllı Hız Asistanı ve Park Paketi sunuluyor.

Vito ve eVito’da ise Dikkat Yardımı, yağmur sensörü içeren Far Asistanı, hız sabitleyici, çapraz trafik fonksiyonlu Aktif Fren Asistanı, Kör Nokta Asistanı, Aktif Şerit Takip Asistanı, Akıllı Hız Asistanı ve geri vites kamerası yer alıyor.

Highbeam Assist PLUS özelliğine sahip uyarlanabilir Multibeam LED farlar ilk kez sunuluyor. Her biri ayrı ayrı kontrol edilebilen 84 LED’e sahip farlar, mevcut trafik durumuna göre ışığı son derece hızlı ve hassas bir şekilde ayarlayarak yoldaki diğer sürücülerin gözlerini kamaştırmadan yolu sürekli aydınlatıyor.

Diğer sürüş destek sistemleri ise yeni sürüş destek paketinde birleştirildi. Bu paket, rota tabanlı hız ayarı ve trafik sıkışıklıklarında genişletilmiş otomatik yeniden başlatmalı Aktif Mesafe Asistanı Distronic’i, Aktif Direksiyon Asistanı ve Aktif Hız Sınırı Asistanı’nı içeriyor. 360 derece kameralı yeni park paketi, rahat ve hızlı park için kullanılabiliyor. 3D görüntüleri kullanarak kamera destekli park etmenin 360 derece görselleştirilmesini sağlıyor. Park paketinde Aktif Park Yardımı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Yaya Acil Durum Frenlemesi ve Sürüş Asistanı bulunuyor. 360 derece kameralı park paketinde ayrıca römork bağlantısı ve otomatik şanzıman ile bir römork manevra asistanı da bulunuyor.