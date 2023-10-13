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Doğan Trend Otomotiv bayi ağını genişletiyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Yeni bayileriyle büyüme faaliyetlerini sürdüren Doğan Trend Otomotiv, MG, Suzuki ve Wallbox markalarıyla Küçükçekmece’de satış ve servis hizmeti verecek olan Kuzey Otomotiv’in açılışı gerçekleştirdi.

Sektörde 30 yıllık tecrübeye sahip Kuzey Otomotiv’in Küçükçekmece bayisinin açılışına Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin ve Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal katılım sağladı.

MG 27, Suzuki 31 bayiye ulaştı

Eylül ayında MG bayilerinin sayısı 27’ye, Suzuki bayilerinin sayısı 31’e ulaştı. 650 metrekarelik modern showroom’un yanı sıra 1.500 metrekarelik geniş servis alanına da sahip olan Kuzey Otomotiv’de alanında uzman kişilerden oluşan 30 kişilik bir ekip görev yapacak. Suzuki’nin hibrit, MG’nin ise elektrikli modelleri için profesyonel bir ekiple hizmet verecek olan Kuzey Otomotiv, aynı zamanda filo kiralama seçeneği de sunuyor. Yeni bayide, elektrikli araç sahiplerinin en iyi şarj çözümlerine ulaşmasını sağlamak için Wallbox’ın geliştirdiği verimli ve yüksek teknolojili ürünler de kullanıcılar ile buluşuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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