CARMEDYA.COM – Retail Next konseptiyle, dünyadaki ilk BMW Group Yetkili Satıcısı & Yetkili Servisi olma özelliğine sahip Borusan Oto Çayyolu, Ankara’da açıldı.

Modern ve ileri teknolojilerle donatılan Borusan Oto Çayyolu, BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarının en yeni modellerine ev sahipliği yapıyor.

Borusan Oto Çayyolu’nun açılış töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv sektöründeki değişimle birlikte şekillenen müşteri beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilmek için sektörde öncü adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Tiftik, “Türkiye distribütörlüğünü üstlendiğimiz BMW’nin geliştirdiği yeni nesil satış konsepti Retail Next’e göre tasarlanan Borusan Oto Çayyolu, tasarımının yanı sıra bayi içerisindeki yeni roller ve süreçlerin bir arada hayata geçirildiği dünyadaki ilk BMW Group Yetkili Satıcısı & Yetkili Servisi olma özelliğiyle öne çıkıyor. Dijitalleşmeyle değişen tüketici alışkanlıklarına göre tasarlanan yeni konsept ile müşteri deneyimi ve sürdürülebilir lüksü odağına alan yenilikçi showroom ve servis anlayışı otomotiv perakendeciliğinin geleceğine ışık tutuyor. Retail Next konsepti ile otomobilin tek başına yıldız olduğu bir anlayışı geride bırakıyoruz. Müşterilerimiz ile otomobillerin sahneyi birlikte paylaştığı, fijital, yani hem fiziksel hem dijital deneyimin öne çıktığı farklı bir anlayışla otomobil tutkunlarını Borusan Oto Çayyolu’nda ağırlayacağız.” dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik & Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan & BMW AG’nin Doğu Avrupa ve Afrika’dan sorumlu Başkanı Dr. Thomas Rinn

Açılış töreninde davetlilere video mesajla seslenen BMW AG’nin Asya-Pasifik, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Philippe Parain, “Borusan Otomotiv ile Türkiye’deki uzun soluklu, başarılı iş birliğimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Retail Next ile müşterilerimizin bize yaptıkları ziyaretleri benzersiz bir müşteri yolculuğuna dönüştürüyoruz. Fiziksel ve dijital deneyimin birleşimi, ziyaretçiyi yenilikçi bir şekilde her markanın kendine ait evrenine dahil ediyor. Retail Next’in temel bir ayağı olarak sürdürülebilirlik, bu projede önemli bir rol oynuyor. Tesis suyunu geri kazanmaktan en yüksek seviyede enerji verimliliğine ve güneş enerjisiyle şarj etmeye kadar teknolojinin en ileri saflarında yer alıyor. Aynı zamanda BMW Group’un 2030 yılı itibarıyla tüm değer zinciri boyunca CO2 emisyonunu yüzde 40’ın üzerinde azaltma hedefine yönelik önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Bu hedef ürün portföyünün güçlü bir biçimde elektrikli hale getirilmesiyle daha da önem kazanıyor. Güçlü yetkili satıcı ağımız ve özellikle de bu showroom uzun vadede sürdürülebilir gelişimde önemli bir rol oynayacak.” dedi.

BMW AG’nin Doğu Avrupa ve Afrika’dan sorumlu Başkanı Dr. Thomas Rinn yaptığı konuşmada, “Borusan Otomotiv, BMW Group’un 1984 yılından bu yana vazgeçilmez bir ortağı ve 2024 yılında bu uzun soluklu başarılı iş birliğinin 40. yılını kutlayacağız. Türkiye’de birlikte güçlü bir başarı öyküsü inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Başarılı bir gelecek için değişmek gerekir. Vizyonumuz konumundaki BMW NEUE KLASSE, yeni MINI ailesi ve yeni BMW CE 02’nin yakın zamanda sunulmasıyla bu dönüşümü yüreğimizde hissediyoruz. Bu modeller, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin şirketimizin vizyonunun merkezinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini gösteriyor. Ayrıca, premium elektrikli mobilitede dünya çapında öncü olarak, teknolojinin ön saflarında yer alıyor; Yeni BMW 5 Serisi ve özellikle de ilk kez sunduğumuz Yeni BMW i5 ile aynı anda içten yanmalı, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli motor seçeneklerini otomobilin tasarımından hiçbir ödün vermeden birlikte sunarak, bu alandaki bilgi birikimimizi ve teknolojiye son derece açık olduğumuzu gösteriyoruz. Yeni BMW i5 ile BMW Group artık hemen hemen her segmentte elektrikli bir otomobil sunmaktan gurur duyuyor. Otomobil tutkunlarını bu güzel sergi salonunda ürün gamımızı keşfetmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan ise, “Ankara’da 1997 yılında tutkuyla başlayan yolculuğumuzun bu yeni evresinde, kıymetli misafirlerimizi yeni nesil satış ve servis konseptimizde ağırladığımız için çok mutluyuz. Borusan Oto Çayyolu’nda da müşterilerimize alışkın oldukları eşsiz lüks deneyimi sunmak en önemli odağımız olacak.” diye konuştu.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik & Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan

Borusan Oto Çayyolu’nun toplam kullanım alanı 10 bin 800 metrekare olarak tasarlandı. Bu alanın 2 bin metrekaresi showroom sergileme alanı, 2 bin 900 metrekaresi servis alanı ve 1200 metrekarelik bölümü de premium kullanılmış otomobiller için ayrıldı. Showroom alanlarında 9 BMW, 4 MINI, 15 BMW Motorrad ve 5 BMW Premium Selection olmak üzere 33 araç sergileme kapasitesi bulunuyor.

Asma kata konumlanan BMW Motorrad showroomu Türkiye’nin en büyük BMW motosiklet showroomu unvanını taşıyor.

Açılışta sergilenen modeller

BMW 3.0 CSL

BMW M tarihinin en ikonik modellerinden BMW E9’a ithafen, sadece 50 adet üretilmiş BMW 3.0 CSL aerodinamik gövde parçaları, sıralı 6 silindirli motoru ve manuel şanzımanıyla BMW markasının en özel modellerinden biri olma unvanına sahip.

BMW M departmanıyla özdeşleşmiş renklerden oluşan gövde çıkartmaları otomobilin farklı yapısına katkıda bulunuyor.

Agresif gövde tasarımına katkıda bulunan ve BMW’nin imzası niteliğindeki dik hizalanan böbrek ızgaralar bu özel otomobilde alışılmış tasarımdan daha farklı bir dizayna sahip. 21 inç boyutundaki arka jantları çevreleyen çamurluk tasarımı BMW 3.0 CSL’e kaslı ve agresif görünüm kazandırıyor.

BMW 3.0 CSL, BMW tarafından şimdiye kadar üretilmiş en güçlü sıralı 6 silindirli motora sahip. Bu ünite çift turbo beslemesi sayesinde 560 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor.

Yeni BMW XM

İlk seri üretim hibrit motorlu BMW M otomobili olan Yeni BMW XM, plug-in hybrid elektrik motoruna eşlik eden 4.4 litre hacminde, 8 silindirli, 653 beygir gücündeki M TwinPower Turbo beslemeli içten yanmalı motora sahip. M ruhunu yansıtan yüksek devir çevirme karakteriyle fark yaratan Yeni BMW XM, M HYBRID motor teknolojisi ve 8 ileri M Steptronic şanzımanıyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.3 saniyede ulaşıyor. 88 kilometreye varan tamamen elektrikli menzile sahip olan ve 140 km/s hıza kadar emisyonsuz bir sürüş sunan Yeni BMW XM, kombine olarak 1.5-1.6 lt/100 km yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

BMW’nin yeni tasarım anlayışıyla şekillenen Yeni BMW XM, SAV formlarındaki kaslı gövdesi, sportif silüeti ve çarpıcı arka tasarımıyla gelecekten izler taşıyor. BMW’nin lüks segmentteki modellerinde kullanılan iki ayrı üniteye ayrılmış farları ve aydınlatmalı BMW böbrek ızgaraları Yeni BMW XM’in lüks ve çarpıcı duruşunu destekliyor.

Yeni BMW 5 Serisi

Yollara çıktığı 1972 yılından bu yana sınıfının standartlarını belirleyen BMW 5 Serisi, en yeni neslinde içten yanmalı motorlara sahip olmasının yanında ilk defa tamamen elektrikli sürüşü de beraberinde getiriyor.

Sürücü odaklı tasarımıyla öne çıkan BMW Curved Display (Kavisli Ekran) kokpitte öne çıkarken, dokunmatik ekranı ve yeni yazılımı sayesinde kabin içindeki fiziksel düğmeleri en az seviyeye indiriyor. Ambiyans aydınlatmasıyla birlikte senkronize biçimde çalışan BMW Interaction Bar, mod seçimleri ile entegre çalışarak kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyor.

Yeni BMW i5 ile eş zamanlı olarak otomobil tutkunlarıyla buluşacak Yeni BMW 520d xDrive, 2 litre hacminde dizel-mild hybrid motora sahip. Bu ünite 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı dizel motora ek olarak görev yapan mild hybrid özelliğinin destekçisi elektrikli ünite ise 11 beygir güç 25 Nm tork değeriyle dikkat çekiyor.

MINI John Cooper Works Clubman ALL4

MINI’nin John Cooper Works ailesinin en son üyesi olan MINI John Cooper Works Clubman ALL4, geleneksel MINI go-kart sürüş hissi ve performans odaklı motoruyla öne çıkıyor. Sahip olduğu boyutları ve geniş yaşam alanıyla en büyük MINI olma özelliği taşıyan MINI Clubman modeli, John Cooper Works versiyonuyla hem performans hem de kullanışlılık açısından segmentinde fark yaratıyor.

MINI’nin motor sporları geçmişinden ilham alarak geliştirilen motor ve süspansiyon teknolojisini günlük kullanımla birleştiren otomobil 2 litre turbo beslemeli motoruyla ilk kez dört tekerlekten çekiş özelliğini de kullanıcısına sunuyor. Otomobilin sahip olduğu bu ünite 306 beygir güç üretirken MINI John Cooper Works Clubman ALL4’un gücünü dört tekerleğe iletme görevini 8 ileri Steptronic spor şanzıman yerine getiriyor. Tüm bu detaylar ışığında otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 4,9 saniyede tamamlıyor.

BMW R 18

BMW Motorrad markasının bugüne kadar ürettiği en geniş hacme sahip boxer motorlu R 18, hiç eskimeyecek tasarım özellikleriyle cruiser segmentinde yer alıyor. Uzun bir silüete ve yere yakın gövdeye sahip R 18, çift motor beşikli şasisi ile etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. R 18’de yer alan 1802 cc hacmindeki iki silindirli boxer motor, 91 beygir güç ve 158 Nm tork değerleriyle dikkat çekiyor.

BMW R 18 B ise serinin en dikkat çeken modellerinden biri olarak showroomda sergileniyor. R 18 B, BMW Motorrad’ın touring mirasını ve R 18 ailesinin duygusal karakterini katıksız bir güçle bir araya getiriyor. Geniş ön bölümün gidon kısmında kullanılan kaplama panelleri ve alçak ön cam, modelin güçlü karakterini sergiliyor.

Motosikletin arkaya doğru alçalan silüeti çarpıcı görünümlü yüksek ön kaplama panelinden damla şeklindeki 24 litrelik yakıt deposuna, uzatılmış seleye ve ardından kalıcı olarak monte edilen çantaların ve entegre stop lambalarının yer aldığı arka bölüme uzanarak BMW Motorrad’ın tipik tutarlı ve sade tasarımını bagger tarzı bir motosiklete özgü karakteristik görünümle birleştiriyor.