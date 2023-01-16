Sürüş İzlenimi: Mercedes-Benz CLS 300d 4MATIC AMG

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz ailesinin makyajlanan coupe formlu sedan modeli CLS’yi yakından inceledik.

Mercedes-Benz ailesinin sportif coupe formlu dört kapılı modeli CLS geçirdiği kapsamlı makyaj operasyonunun ardından ülkemizde de satışa sunulmuştu. Güncellenen model ailesinin 4MATIC çekiş sistemi ve AMG donanıma sahip 300 d versiyonu ile İstanbul ve çevresinde keyifli bir dört gün geçirdim ve modeli yakından inceleme fırsatı buldum.

Markanın güncel dizel motor ve mild hibrit teknolojisine sahip modelin performansına geçmeden önce dilerseniz gelin güncellenen tasarım detaylarına yakından bir göz atalım.

Tasarım

İlk kez 2003 yılında tanıtıldığında bilinen hiç bir modele benzemeyen tasarımıyla ilgi odağı haline gelen CLS, bugün pazarda Audi A7, BMW 6 Serisi Gran Coupe, Porsche Panamera ve hatta BMW 8 Serisi Gran Coupe gibi dört kapılı bir sedan konforunu, sportif bir coupe zarafetiyle birleştiren rakipleriyle mücadele ediyor. Markada bir süredir farklı model ailelerinde karşımıza çıkan makyaj operasyonundan nasibini alan CLS de artan rekabette elini daha da güçlendiriyor.

AMG donanım paketine sahip test aracımızda makyajın etkisi ilk bakışta yeni radyatör ızgarası ve tampona sahip ön bölümde karşımıza çıkıyor. Mercedes yıldızlarından oluşan özel dokusuyla yeni ön ızgara, siyah A-Wing’e sahip AMG’ye özel ön tampon, gümüş-krom ön eklenti ve dikey desteklerle parlak siyah aerodinamik kanatçıklar araca prestijli ve sportif bir yüz kazandırıyor.

AMG tasarımlı yan marşpiyeler ve AMG bagaj üstü spoyleri, arkada çift egzoz çıkışı, yatay ve ince stop lambaları, arka köşelerde dikey hava çıkışları, profilde ise karartılmış arka camlar, geriye doğru coupe formunu veren eğimli tavan ile krom detaylar merkalı bakışları üzerine çekmeyi kolayca başarıyor.

AMG paketle çift renk görünümlü tremolit gri veya parlak siyah, çok kollu 20 inçlik AMG jantlar seçilebiliyor.

İç mekan

Makyajlanan CLS, her zamanki gibi ferah ve aydınlık iç mekanıyla sizi karşılıyor. Güncelleme ile birlikte açık damarlı kahverengi ceviz ağacı ve gri dişbudak ağacı olmak üzere orta konsol için iki yeni kaplama seçeneği sunuluyor. Deri koltuk seçeneklerinde ise Neva grisi / magma grisi ve sienna kahvesi / siyah olmak üzere iki yeni renk kombinasyonu sunuluyor. Test aracımızdaki sienna kahvesi veya bizim taba olarak adlandırdığımız renk ise benim favorim diyebilirim. Vücudu iyi saran, yanal ve baldır desteği sunan elektrikli ön koltuklar her zaman olduğu gibi CLS’ye yakışır bir konfor sunuyor.

Ön konsolun yatay ve kokpiti kapılarla uyum içerisinde devam eden çizgisi sayesinde kucaklayan tasarımı da ferahlık algısına önemli bir katkı sağlıyor.

Modelde makyajla birlikte nappa deri çok işlevli yeni bir direksiyon simidi kullanılıyor. Direksiyon kolları, gümüş-krom çerçeveli parlak siyah kaplamasıyla dikkat çekerken, vites değiştirme kulakçıkları gümüş-krom olarak sunuluyor.

Yine markanın diğer modellerinden aşina olduğumuz dijital gösterge ve multimedya ekranları ile havalandırma ızgaraları yerini koruyor. Multimedya ekranını orta bölümdeki touchpad kumanda veya hem gösterge, hem de multimedya ayarlarını direksiyon üzerindeki kumandalarla yönetmek mümkün.

Önde ve arkada sınıfın beklentileri doğrultusunda oldukça iyi bir diz mesafesi sunulurken, alçak ve eğimli tavana rağmen arka koltukların iyi ayarlanmış açısı sayesinde baş mesafesi sizi rahatsız etmiyor. Arkada kol dayama ve bardak tutucular, ön koltuk sırtlarındaki cepler ve arkada havalandırma ızgaraları ile iki adet USB girişi işlevsellik sunuyor.

Motor ve performans

Test aracımızın kalbinde markanın entegre marş alternatörüne sahip en gelişmiş dizel motor teknolojisi kullanılıyor. 265 Hp güç ve 550 Nm tork değerlerine sahip 1993 cc hacmindeki dizel motora destek veren entegre marş jeneratörünün anlık olarak ek 22 HP güç ve 250 Nm tork sağlamasıyla 48 voltluk elektrik sistemi besleniyor.

9G-Tronic şanzımana sahip araçta 4MATIC çekiş sistemi ve havalı süspansiyon sisteminin de etkisiyle bu yüksek güç sayesinde akıcı ve pürüzsüz bir sürüş elde edebiliyorsunuz.

250 km/s hıza ulaşabilen araç, 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede gerçekleştirirken, yarı otonom sürüş sistemleri sayesinde uzun yolda güvenli ve konforlu seyahat imkanı tanıyor. Ek olarak modelde trafik tıkanıklığına karşı da yardımcı bir sistem bulunuyor. Çok sayıda sürüş destek sistemiyle donatılan modelin fiyatı ise 4 milyon 347 bin 500 TL…

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Medicon

Mekan: Kurtköy – İstanbul

Teknik Özellikler

Silindir hacmi: 1993 cc

Maksimum güç: 265 HP – 4200 d/d

Maksimum tork: 550 Nm – 1800-2200 d/d

Son hız: 250 km/s

0-100 km/s: 6.4 sn

Şanzıman: 9G-Tronic

Aks aralığı: 2939 mm

Boyutlar(uz./gen./yüks.): 4996/1896/1436 mm

Ağırlık (sürücü dahil): 1860 kg

Bagaj hacmi: 520 lt

Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ort.): 4.5/7.2/5.5/ 100 km

Emisyon (CO2): 144 gr/km

Test aracı fiyatı: 4.347.500 TL