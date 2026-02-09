Renault Clio yeni nesliyle Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Renault markasını B hatchback segmentinde temsil eden Clio, altıncı nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen Yeni Clio ile İzmir’de düzenlenen basın lansmanında buluştuk.

İlk etapta 6 ileri kademeli EDC şanzımanla kombine edilen 1.2 litrelik 3 silindirli 115 HP motor seçeneğiyle satışa sunulan modelin, yılın ikinci yarısında aileye katılacak olan full-hybrid E-Tech 160 ve ECO-G 120 EDC versiyonlarıyla motor seçenekleri genişleyecek.

Türkiye’de evolution plus ve esprit Alpine donanım seçenekleriye yola çıkan modelin evolution plus donanım seçeneğinde satış fiyatı 1 milyon 799 bin TL, esprit Alpine donanım seçeneğinde ise 1 milyon 895 bin TL olarak açıklandı. Lansmana özel olarak ilk bin müşteri için 1 milyon 749 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye pazarındaki yerini alan Yeni Clio, mevcut Clio sahiplerine özel 50 bin TL takas desteği ile 1 milyon 699 bin TL’den sunulurken, kampanya kapsamında 200 bin TL’ye kadar 6 ay yüzde sıfır faizli kredi imkânı da sağlanıyor.

Renault tarihinde bir başarı hikayesi olan Clio, bugüne kadar dünya çapında 17 milyon, Türkiye’de ise 600 bin adetten fazla satıldı. Clio geçtiğimiz yıl ise 51 bin 717 adetlik bir satış rakamı elde etti ve Türkiye’nin en çok satılan otomobili oldu.

MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu

Lansman kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu şunları söyledi; “Renault Clio yalnızca bir otomobil değil, Türkiye’de nesiller boyunca, milyonlarca kullanıcının kalbine dokunan ve hikayesine eşlik eden bir yol arkadaşı. Türkiye otomotiv pazarının en güçlü yapı taşlarından biri olan Clio, 2025 yılını Türkiye’nin en çok satan otomobili olarak tamamladı. Clio, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın yüksek üretim kalitesi ve ülkemizin sahip olduğu küresel mühendislik tecrübesiyle hayat buluyor.

ürkiye’de üretilen, Türkiye’nin en çok sevilen modeli’ ünvanını korumak bizim için büyük bir gurur. Yeni Clio, hem sadık kullanıcılarımızın kalbindeki yerini güçlendiriyor hem de yeni nesil otomobil severlerle güçlü bir bağ kuruyor. Clio ile kurulan bu güçlü bağın, Türkiye yollarında daha uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz”

Yularıda da bahsettiğim gibi model Bursa’da üretiliyor. Fabrikanın satın alma hacminin yüzde 50’sinden fazlası, 90 farklı yerel tedarikçi tarafından karşılanıyor. Ayrıca üretim sürecine ek olarak, Renault Technology Türkiye mühendislik merkezi de Yeni Clio’nun geliştirme aşamalarında aktif rol oynamış durumda.

Yeni TCe 115 hp benzinli motor

Yeni Clio’da ilk etapta sunulan 1.2 litrelik 3 silindirli motor 115 HP güç sağlıyor ve Austral ile Rafale modellerinde kullanılan hibrit sistemlere güç veren içten yanmalı motorla aynı temeli taşıyor.

115 beygir güç ve 190 Nm tork üreten motor, EDC 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile kombine ediliyor.

Fabrika verilerine göre 0’dan 100 km/s hıza 10 saniyede ulaşan bu ünite, 100 km’de ortalama 5,0 litre’den başlayan yakıt tüketimi ve 114 g/km’den başlayan CO₂ emisyon değeri sunuyor.

160 hp Full Hybrid E-Tech, şehir içi sürüşün yüzde 80’ini elektrikli modda yapabilen, 1000 km menzilli ve 3,9 lt/100 km tüketim değerine sahip hibrit motor, 2026’nın ilerleyen dönemlerinde sunulacak.

Eco-G 120 EDC adı verilen benzin/LPG çift yakıtlı ve otomatik vitesli seçenek de, 50 litrelik yeni LPG tankıyla toplamda 1450 km’ye varan bir menzil ile 2026 yılı içerisinde aileye katılacak.

Sportif çizgiler

Yeni Clio önceki jenerasyona göre belirgin şekilde büyüyen boyutlar ve artan iz mesafesiyle dikkat çekiyor. 66 mm artışla 4,12 m uzunluğa, 39 mm artışla 1,77 m genişliğe sahip aracın aks mesafesi ise 2592 mm. Böylece Clio ile Captur aynı aks mesafesine sahip durumda…

Ön tasarımda kullanılan üç boyutlu elmas desenli ızgara ve yeni ışık imzası araca karakteristik bir görünüm sağlıyor. Kompakt bir coupe hissi veren tavan çizgisi, keskin açılı arka cam ve belirgin omuz hatları dinamik bir görünüm oluşturuyor. 18 inç jantlar ve geniş iz mesafesi de bu sportif hatları pekiştiriyor.

Yeni Clio, ikisi yeni olmak üzere yedi renk seçeneğiyle geliyor; Yakut Kırmızı, Zümrüt Yeşil, Beyaz, Kaya Gri, Mineral Gri, Yıldız Siyah ve Demir Mavi.

Donanım

Yeni Clio’nun iç mekânı, çift 10,1 inçlik ekran kombinasyonu ve Renault Austral ile Rafale modellerinden ilham alan kompakt direksiyon simidiyle selefine göre daha kaliteli bir etki yaratıyor. 48 renkli ortam aydınlatması ve esprit Alpine versiyonunda sunulan Alcantara döşeme seçenekleriyle kabin, modern bir kimliğe bürünüyor.

Dijital Ekosistem ve Gemini Yapay Zekâsı segmentinde standartları belirleyen Google Entegre OpenR Link sistemi; Google Maps, Google Play ve Google Asistan ile farklı bir dijital deneyim sağlıyor. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde Google’ın yeni yapay zekâ asistanı Gemini, kablosuz güncellemeyle OpenR Link sistemine dahil olacak. Gemini; doğal sohbet yeteneği ve kesintisiz konuşma algılama özellikleriyle sürüş deneyimini asiste edecek.

Yeni Clio, 25 adet gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile donatılmış. GSR2.3 standartlarına tam uyumlu olan modelde; Aktif Sürüş Yardımı, 360° çevre görüş kamerası ve acil duruş asistanı gibi özellikler öne çıkıyor. Renault’nun yenilikçi çözümü My Safety butonu sayesinde sürücüler, yasal olarak her çalıştırmada devreye giren güvenlik ayarlarını tek bir tuşla kişiselleştirebiliyor. Bu arada yurt dışında 29 adet gelişmiş sürüş destek sistemi sunuluyor. Aradaki fark ülkemizdeki yasal düzenlemeler ve navigasyon kaynaklı olarak belirtiliyor.

Geliştirilmiş şasi ve aerodinami

CMF-B platformu üzerinde yükselen Yeni Clio, artırılan aks mesafesi ve iz genişliği sayesinde daha kararlı bir sürüş sunuyor. Mühendislik çalışmaları sonucunda sürtünme katsayısı (cW) mişdi.

Yeni Clio’nun akustik konfor ve manevra kabiliyeti de yükseltilmiş. Ön cam sütunlarında kullanılan yeni yalıtım köpükleri, kabin gürültüsünü üst segment standartlarına çekerken; 10,4 metrelik dönüş çapı şehir içi manevraları kolaylaştırıyor. 391 litreye ulaşan bagaj hacmi ve 40 mm alçaltılan bagaj eşiği ise günlük kullanım pratikliğini artırıyor.

ECO, Comfort ve Sport sürüş modları dışında araçta ayrıca Smart Mode adı verilen dördüncü bir mod bulunuyor. Bu mod ihtiyaca göre uygun sürüş modlarını otomatik olarak seçmenize yardımcı oluyor.

3Araçta kullanılan malzemelerin yüzde 33,9’u döngüsel ekonomiden elde edilirken, döşeme kumaşlarının yüzde 92’si geri dönüştürülmüş elyaflardan oluşuyor. Esprit Alpine versiyonun jantlarında kullanılan yüzde 50 geri dönüştürülmüş alüminyum, model başına 350 kg CO₂ tasarrufu sağlıyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Renault Türkiye

Mekan: Urla – İzmir