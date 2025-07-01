JAECOO 7’nin off-road kiti satışa sunuldu



CARMEDYA.COM – JAECOO, çeşitli açık hava seyahat gereksinimlerini daha iyi karşılamak üzere JAECOO 7 modeline özel off-road kitini sundu.

JAECOO 7’nin SUV tasarımını temel alan off-road kiti, açık hava maceraları için tasarlanan pratik araç ekipmanlarını bünyesinde barındırıyor. Bu ekipmanlar arasında bagaj depolama kutuları ve kamp çadırları gibi hacimli kitleri barındırmak için yüksek dayanımlı bir tavan platformu yer alıyor. Bu kitler, aynı zamanda farklı açık hava ekipmanlarını destekleyerek uzun mesafeli seyahat ve doğada kamp yapma olanaklarını arttırıyor.

Elektrikli yan basamaklar, işlevsellik ve estetik arasında bir denge kurarak araca biniş ve çıkışları kolaylaştırıyor. Bununla birlikte yan bölmelere entegre edilen ek depolama üniteleri, burada depolanacak alet ve ekipmanlara kolay erişime olanak sağlıyor. Ayrıca engebeli arazilerde güvenilir ve emniyetli bir sürüş sağlamak adına karter muhafazası da kullanıcılara sunulan kitler arasında yer alıyor.

JAECOO 7’nin off-road tarzını tasarımında daha güçlü yansıtmasını sağlayan kaput üstü koruması gövde tasarımıyla uyumlu bir şekilde araca sağlam ve karakteristik görünüm katıyor. Son olarak solmayan TPU malzeme ile JAECOO 7 için özel üretilen gövde çıkartmaları, üzerindeki dağ grafikleri ile off-road sürüş tarzını yansıtıyor.

JAECOO 7 off-road kiti, haziran ayı sonundan itibaren Türkiye’nin farklı noktalarındaki yetkili satıcılarda kademeli olarak satışa sunuluyor. Bununla birlikte JAECOO, kullanıcıların off-road kiti ekipmanlarını ayrı ayrı olarak da tercih etmelerine ve seçim özgürlüğünün getirdiği sınırsız olanaklardan faydalanmalarını sağlıyor.

Kullanıcılar, JAECOO showroomlarında modifiye edilmiş aracın off-road karakteri ve işlevselliğindeki kapsamlı iyileştirmeleri ilk elden deneyimleyebilecek. Mofiye Araç Kiti’nde tavan platformundan yan basamaklara ve depolama bölmelerine kadar her bir ayrıntı özenle tasarlandı ve çok özel malzemelerle üretildi.