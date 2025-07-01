BYD Seal U satışı 20 bine ulaştı

CARMEDYA.COM – BYD Seal U, Türkiye’de satışa sunulmasından bu yana 20 bininci teslimatını gerçekleştirerek önemli bir başarı elde etti.

Nisan ayında Türkiye’de tüm binek otomobiller arasında en çok satılan model olmayı başaran Seal U, geçtiğimiz hafta da Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçildi. Bu ödülün hemen ardından Seal U, 20 bininci teslimatına ulaşmayı başardı.

20 bininci BYD Seal U teslimatı, 26 Haziran tarihinde aracın yeni sahibine düzenlenen özel bir törenle gerçekleştirildi. Yeni enerjili araçlara uzun süredir ilgi duyan ve tercihini BYD’den yana kullanan BYD Seal U ailesinin 20 bininci üyesi Zeynep Burcu Gücelioğlu, şunları söyledi: “20 bininci müşteri olmak benim için çok gurur ve mutluluk verici bir duygu. BYD’yi tercih ettim, çünkü aracı görür görmez çok beğendim. Fiyat-performans açısından beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. BYD Seal U modeli içime tam anlamıyla sindi, ‘İşte bu benim arabam’ dedim. Sahip olduğu teknolojik özellikler ve yeniliklerin bu fiyatla sunulması gerçekten muhteşem.”

BYD’nin tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye pazarında sunduğu D-SUV modeli Seal U tasarım ve teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Tam elektrikli Seal U EV, WLTP normuna göre tek şarjla 500 kilometre karma menzile ulaşıyor ve hızlı şarj desteği sunuyor. Şarj edilebilir hibrit versiyon Seal U DM-i ise düşük yakıt tüketimi ve menzil kapasitesiyle öne çıkıyor. WLTP normuna göre 4×2 versiyonunun karma sürüş menzili 1080 kilometre iken 4×4 versiyonu ise 870 kilometre karma sürüş menzili sunuyor.

Dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit otomobil üreticisi BYD’nin D-SUV segmentindeki modeli Seal U DM-i, 145 kW’lık (197 PS) elektrik motorunu, 72 kW’lık (98 PS) 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motorla birleştirerek toplamda 160 kW (218 PS) sistem gücüne ulaşıyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonda, dış ölçüler korunurken çift motorlu yapı sayesinde sistem gücü 238 kW’a (323 PS) yükseliyor. Bu versiyon, daha dinamik ve çevik bir sürüş sunarken, 0’dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede ulaşıyor.

Seal U’nun tamamen elektrikli versiyonu olan BYD Seal U EV, markanın 87 kWsa kapasiteli Blade Bataryasıyla donatıldı. WLTP karma sürüş ölçümlerine göre 500 kilometre, şehir içi kullanımda ise 674 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor.

140 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde, batarya 28 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Seal U EV, 160 kW (218 PS) gücündeki elektrik motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 9,6 saniyede ulaşıyor.