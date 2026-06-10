DJI’dan yeni başlayanlara özel drone serisi: Lito X1 ve Lito 1

CARMEDYA.COM – Otomobil çekimlerinde de sıkça tercih edilen DJI, yeni başlayanlar için tasarlanan en yeni modelleri Lito X1 ve Lito 1’i teknoloji severlere tanıtıyor.

İlk kez hava fotoğrafçılığını keşfedenler ve yeni başlayan içerik üreticileri için tasarlanan Lito serisi, çok yönlü engel algılama sayesinde güvenli uçuş yaparken, yüksek irtifadan çekim yapmayı daha erişilebilir ve kolay hale getiriyor.

Lito X1 ve Lito 1, yüksek performans ile değer arasında ideal bir denge sunuyor. Serinin en üst modeli olan Lito X1, 48 MP efektif piksele sahip 1/1.3 inç CMOS sensörü ile gerçekçi detayları yakalama imkanı sunuyor. Gelişmiş 5 lux çok yönlü engel algılama sistemi ve öne bakan LiDAR ile donatılması karmaşık ortamlarda daha hassas algılama ve daha güvenli uçuş imkânı sağlıyor. ActiveTrack, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse ve Panorama gibi akıllı çekim araçları öğrenme sürecini kolaylaştırıyor ve ilk kalkıştan itibaren profesyonel sonuçlar elde ediliyor. Öte yandan Lito 1, 1/2 inç CMOS 48 MP sensörü ve kapsamlı 5 lux çok yönlü engel algılama sistemi ile daha erişilebilir güvenlik ve takip özellikleri sunuyor. Bu sayede hareket halindeki aracınızı çekmeniz de kolaylaşıyor.

Daha güvenli uçuş için akıllı algılama

Lito Serisi, özellikle yeni başlayanlar için tasarlanmış çok katmanlı bir güvenlik sistemi sunuyor. Dahili çok yönlü görüş sistemi, uçurumlar ve duvarlar gibi engellerden aktif olarak kaçınarak kullanıcıların kalkıştan inişe kadar uçuşun keyfine odaklanmasına imkan tanıyor. Premium Lito X1 modeli ise öne bakan LiDAR ile bu özelliği bir adım ileri taşıyarak karmaşık ortamlarda yüksek hassasiyet sağlıyor.

Lito Serisi, gündüz zengin detaylardan gece düşük parazitli sahnelere kadar etkileyici görüntüler yakalamayı mümkün kılıyor. Lito 1, 1/2 inç CMOS sensör ve f/1.8 diyafram ile 8K çözünürlükte fotoğraf ve 4K video çekimi yapıyor. Yakınlaştırma veya kırpma durumunda bile net detaylar korunuyor. Premium Lito X1 ise 1/1.3 inç CMOS sensör ve f/1.7 diyafram ile kamerayı bir üst seviyeye taşıyarak, 14 stop dinamik aralığa sahip HDR video kaydı ve 10-Bit D-Log M desteği sunuyor.

ActiveTrack ve akıllı modlar

Lito Serisi, 12 m/s hıza kadar bile stabil konu takibi sağlayan ActiveTrack özelliğine sahip. QuickShots, MasterShots, Hyperlapse ve Panorama modlarıyla birlikte yeni başlayan kullanıcılar, karmaşık kamera hareketlerini otomatik olarak gerçekleştirebiliyor ve kolayca yüksek kaliteli görüntüler elde edebiliyor.

Lito Serisi, standart Akıllı Uçuş Bataryası ile 36 dakikaya kadar uçuş süresine sahip. Ayrıca 10.7 m/s rüzgâr direnci sayesinde rüzgârlı koşullarda bile stabil şekilde havada kalarak uçabiliyor.